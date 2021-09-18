FISHKINET
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото... Как выглядела Шотландия 20 000 лет назад Как выглядела Шотландия 20 000 лет назад «Ты ездишь на шушлайке, мальчик»: очередная пьяная пассажирка устроила скандал в такси «Ты ездишь на шушлайке, мальчик»: очередная пьяная пассажирка... Автоинспектор на ходу запрыгнул на мотоцикл пьяного лихача Автоинспектор на ходу запрыгнул на мотоцикл пьяного лихача Гифки разные Гифки разные Чем отличаются девочки от женщин Чем отличаются девочки от женщин 12 кадров, на которых разыгрывается нешуточная драма 12 кадров, на которых разыгрывается нешуточная драма Минутка экологии. Что экологичней - бумага или пластик? Минутка экологии. Что экологичней - бумага или пластик? Международная федерация гимнастики назвала сальто именем спортсмена Никиты Нагорного Международная федерация гимнастики назвала сальто именем... Почему Николас Кейдж снимается в плохих фильмах Почему Николас Кейдж снимается в плохих фильмах Фотографии модных людей, сделанные на улицах Москвы Фотографии модных людей, сделанные на улицах Москвы Колоритные кадры, которые наглядно рассказывают о жизни в России Колоритные кадры, которые наглядно рассказывают о жизни в России Как носорог с машинками решил поиграть Как носорог с машинками решил поиграть Гифки Гифки Грибы нужно срезать или выкручивать? Грибы нужно срезать или выкручивать? Победители конкурса астрофотографии "Astronomy Photographer of the Year 2021" Победители конкурса астрофотографии "Astronomy Photographer of the... Красиво плыть не запретишь Красиво плыть не запретишь Гифки дня Гифки дня Фотоподборка Фотоподборка
Из наследия Семена Фридлянда

Из наследия Семена Фридлянда (20 фото)

Автор:
18 сентября 2021 20:55
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
275
20
Семен Осипович Фридлянд (1905–1964) – советский фотограф из Киева, двоюродный брат писателя Михаила Кольцова и художника-карикатуриста Бориса Ефимова. Работал в журналах «Огонек» (в 1950-х был заведующим отделом фотографии журнала), «СССР на стройке», в газете «Правда».
Во время войны служил фотокорреспондентом Совинформбюро.
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Владимир 6 часов назад
живые фотографии...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
stabskapitan 2 часа назад
Даже если это и Сталинград, то никак не 1942 год. На бойцах форма и погоны которые введены будут только в 1943 году.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото) Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото) В Турции 19-летняя девушка, убегая от своих похитителей, выпрыгнула из окна многоэтажного дома В Турции 19-летняя девушка, убегая от своих похитителей, выпрыгнула из окна многоэтажного дома Редкие кадры из СССР, которые тронут любого, кто родился в той стране Редкие кадры из СССР, которые тронут любого, кто родился в той стране Уникальные фото Джорджа Кеннана из поездок по России в 1870-1890 годы Уникальные фото Джорджа Кеннана из поездок по России в 1870-1890 годы 20 добрых фото, которые доказывают, что в мире есть место для позитива 20 добрых фото, которые доказывают, что в мире есть место для позитива Красота, которая вырвалась из-за железного занавеса: 20 закулисных фото из 90-х Красота, которая вырвалась из-за железного занавеса: 20 закулисных фото из 90-х
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

626138



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира
0
4
Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира
Какие специалисты в СССР были самыми высокооплачиваемыми
0
65
Какие специалисты в СССР были самыми высокооплачиваемыми
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото)
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#Юмор#прикол#картинки#фото#автомир#приколы#факты#Разное#страна#искусство
#интересно#подборка#автомобили#фотографии#полиция#в мире#авто аварии#история#аварии#кино
#люди#Россия#животные#СССР#gif#дтп#прикольные#Москва#знаменитости#новости

На что жалуетесь?

Вернуться