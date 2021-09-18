Из наследия Семена Фридлянда

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Семен Осипович Фридлянд (1905–1964) – советский фотограф из Киева, двоюродный брат писателя Михаила Кольцова и художника-карикатуриста Бориса Ефимова. Работал в журналах «Огонек» (в 1950-х был заведующим отделом фотографии журнала), «СССР на стройке», в газете «Правда».
Во время войны служил фотокорреспондентом Совинформбюро.
Во время войны служил фотокорреспондентом Совинформбюро.
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5.
Памятник Сталину работы Сергея Меркурова у Третьяковской галереи. Памятник установлен в 1939 году, в 1980-м заменен на памятник Павлу Третьякову. 1939 год. Москва.
13.
Винсовхоз «Коктебель». Передовая звеньевая Таня Щукина на сборе винограда. 1951 год. Крымская область.
14.
Сахар на Тамбовщине. Жердевский сахарный завод. Вакуумаппаратчик Семен Овечкин и его помощник Валя Шевченко определяют качество кристаллизации сахара. 1953 год. Тамбовская область.
19.
Колхоз имени Сталина. Запись дуэта участников Театра колхозной музыкальной комедии на пластинку. Мария Калашник и Григорий Качко. 1960 год. Украинская ССР, Киевская область, Черкасский район.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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