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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя
Авторский пост
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а) Что это цитата из Булгакова.... Ну, в интернете много "цитат".
б) Читал. Не скажу, что сильно впечатлился. Мне Ефремов (который Иван) как-то ближе.
в) По поводу "попроще": "не умножай число сущностей сверх необходимого" (С)некто Оккам.