«Он очень быстро летел и сильно трясся...», - пострадавшая описала ужас, который ощутила в стремительно ускоряющемся, неисправном лифте.
Журналист Readovka встретился и побеседовал с девушкой, искалеченной сошедшим с ума лифтом в многоэтажке ЖК «Арт».
«Я зашла с женщиной в лифт. На 24-м этаже она вышла и лифт, не закрывая двери, начал набирать скорость. «25», «26» он ещё показывал цифры, потом на нём появился красный знак «Стоп», — рассказывает жительница красногорской многоэтажки ЖК «Арт» Юлия, пострадавшая 7 сентября от лифта-убийцы. — Он очень быстро летел и сильно трясся. Я помню только, что открываю глаза и лежу в лифте. Воняет палёной проводкой, немного дыма есть. Лифт стоял между этажей... Мне было страшно, что он загорится или взорвётся».
Напомним, что ранее уже сообщалось о ЧП с лифтом, произошедшем в Красногорске, в высотном здании ЖК «Арт».
Источник:
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Девушка упав в лифте с 26 этажа отделалась лишь ушибом, поэтому лифт-убийца. Вы вообще понимаете какой бред написали?
Кстати, по технике безопасности в падающем лифте надо немедленно лечь на пол. Тогда бы у нее вообще были только синяки.
Поездка в неисправном лифте дома ЖК «Арт» в Красногорске могла стоить россиянке жизни. Резкое падение лифта привело к травмам, а разбитое зеркало порезало пассажирке лицо.