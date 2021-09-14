В Красногорске взбесившийся лифт едва не угробил девушку

Поездка в неисправном лифте дома ЖК «Арт» в Красногорске могла стоить россиянке жизни. Резкое падение лифта привело к травмам, а разбитое зеркало порезало пассажирке лицо.