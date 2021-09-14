Журналист Readovka встретился и побеседовал с девушкой, искалеченной сошедшим с ума лифтом в многоэтажке ЖК «Арт».

«Я зашла с женщиной в лифт. На 24-м этаже она вышла и лифт, не закрывая двери, начал набирать скорость. «25», «26» он ещё показывал цифры, потом на нём появился красный знак «Стоп», — рассказывает жительница красногорской многоэтажки ЖК «Арт» Юлия, пострадавшая 7 сентября от лифта-убийцы. — Он очень быстро летел и сильно трясся. Я помню только, что открываю глаза и лежу в лифте. Воняет палёной проводкой, немного дыма есть. Лифт стоял между этажей... Мне было страшно, что он загорится или взорвётся».