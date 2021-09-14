494
35
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
3.
Показ мод в небесах: платье под названием "Telstar" от Ги Лароша. В самолете DC-6 на высоте 6000 метров, между Парижем и Женевой, ноябрь 1962 год
21.
Папа Иоанн Павел II приветствует прихожан, на воскресной мессе в Youido Plaza в Сеуле, Южная Корея
На Богослужении по случаю окончания 44-й Евхаристической конференции присутствовало более 700 000 человек. 1989 год
22.
Люди на Таймс-сквер, смотрят на гигантский кассовый аппарат, который показывает сбор на 5-ю военную ссуду. Нью-Йорк, 13 июня 1944 года
23.
Американский средний танк М4А2 из состава 745-го отдельного танкового батальона проезжает через баррикаду на улицах немецкого города Гладбах; март 1945-го года
24.
Валя и Толя Шаветевы наполняют мешочки песком, для тушения зажигательных бомб. СССР, июль 1941 года
25.
Американская актриса и жена артиста балета Михаила Барышникова Джессика Лэнг со своей дочерью Александрой, сентябрь 1981 год
Источник:
Еще крутые истории!
- 20+ людей, которые попросили тату-мастера перекрыть их шрамы - и получилось круто
- Жуткие звонки в 911
- Вещи, которые прослужат вам всю жизнь и останутся вашим потомкам
- Ночные кошмары сисадмина, ставшие реальностью
30
Понравилось30
Новости партнёров