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Ретро фотографии

Ретро фотографии (35 фото)

Автор:
14 сентября 2021 00:07
Метки: история   ретро   фото   
494
35
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.

Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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9  комментариев
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6k
Янус Полуэктович 6 часов назад
KISS это "Басков" от рока. От ребят в таких камуфляжах ждёшь жёстких гитарных рифов, вокала, соответствующего... А включаешь... мяу, мяу, мяяяу.... с никакой даже гитарой, несмотря на все ужимки гитариста. ударник так вообще как-будто под кота раскрасился, но пошёл играть на детский утренник вместо рок-концерта.
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8k
Андрей А 2 часа назад
Вот это я понимаю раки в НЗ
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247
Станислав 7 часов назад
Ага, прям в точку!
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bobobo Станислав 6 часов назад
Бельмондо на ходу слушает проповедь в Канаде. Как то так.
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bobobo Corvus Corax 4 часа назад
Андресс ?
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