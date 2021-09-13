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Уникальная функция, которая была только в советских часах «Электроника»

Уникальная функция, которая была только в советских часах «Электроника» (13 фото)

Автор:
13 сентября 2021 14:17
Сообщество : Истории барона Мюнхгаузена
Метки: СССР   часы   электроника   
974
13
В СССР наручные часы "Электроника" знали все: каждые пятые часы, производимые в стране, были этой марки. Так же все были уверены, что заграничные наручные часы гораздо лучше советских. Среди молодежи ходили легенды о фантастическом наборе функций часов Seiko или Casio. Между тем советские часы "Электроника" были качеством ничуть не хуже, а в чем то даже превосходили зарубежных братьев.
Советскую промышленность ругали за медлительность - многие бытовые приборы начинали производить с отставанием на 5-6 лет. К производству наручных электронных часов СССР приступил практически одновременно с западными производителями.
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Разработку советских электронных наручных часов поручили Минскому НПО "Интеграл", который был одним из ведущих предприятий микроэлектроники СССР. Для этого на предприятии создали специальный цех №48. В 1973 году были выпущены первые образцы часов под внутризаводским названием "Секунда". В продаже первые часы "Электроника" модель Б6-02 появились в 1974 году
Жидкокристаллические индикаторы тогда еще были недолговечные и без подсветки, поэтому было принято решение выпускать часы еще и на светодиодных индикаторах (LED). Модель получила порядковый номер Б6-03
Цифры на светодиодном индикаторе видно хорошо, но энергию батарейки "съедают" быстро. Поэтому для включения индикаторов нужно нажимать кнопку. Без стекла они выглядят так:
Цена на часы "Электроника" 3049 (Б6-02) в хромированном корпусе была 105 рублей, а в позолоченном корпусе - 120 рублей. По тем временам это месячная зарплата рабочего. Дорого? Ну для примера: аналогичные часы Seiko Pulsar, выпущенные совместно Hamilton и Seiko , стоили 2100 долларов .
Впрочем, высокая цена на диковинные часы продержалась недолго-толстосумов было немного и спрос быстро упал-пришлось снижать цену.Для увеличения объемов производства, в Минске строится отдельный завод, получивший название "Минский завод Электроника". В декабре 1978 года начали выпускать модель 30352, на котором впервые появилась подсветка жидкокристаллического экрана. Объем производства превысил миллион штук в год.В 1980 году число стран экспорта часов "Электроника" переваливает за 20. Перед конструкторами ставится задача: научить часы исполнять мелодии. Синтезатор мелодии отрабатывали на произведениях Моцарта "Турецкий марш" и "Вальс" Грибоедова", а потом добавили и другие мелодии.
В 1981 году произошло знаковое событие: новые электронные модули часов начали выпускать с электропитанием от одной батарейки СЦ-21 на 38 мА/ч. Ток потребления часов составлял всего 3 мкА. До этого часы работали от двух батареек.
Ассортимент выпускаемых моделей все время увеличивался. Кроме десяток мужских и женских моделей выпускались еще детские, спортивные, специализированные, брелоки, ручки, кулоны. В середине 80х выпускали более 50 моделей одновременно.
и даже медицинские-с кардиомонитором
Ну а теперь о хитрости "Электроники", которого не было у зарубежных электронных часов.Все электронные часы имеют погрешность: спешат или отстают. Причем величина погрешности у всех часов своя. Вот и решили конструкторы "Электроники" заложить функцию автоматической корректировки погрешности ЦНХ (цифровая настройка хода). Покупатель, оценив в ходе эксплуатации насколько спешат или отстают часы, вводит значение корректировки от плюс 6.4 до минус 6.4 . Правильно задав величину корректировки можно было добиться точности хода +/- 0.05 сек в день, т.е. погрешность в год набегало всего 1.8 сек !!!После развала СССР завод "Электроника" несколько раз преобразовывался - был государственным предприятием, унитарным производственным предприятием, открытым акционерным обществом. Потом стал филиалом ОАО "Интеграл". Завод по прежнему выпускал часы, только название "Электроника" поменяли на "Камертон".
Надо отдать должное белорусам: в ассортименте у них до сих пор есть модели часов с гордой надписью "Сделано в СССР"

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Метки: СССР   часы   электроника   
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10k
Кыся 2 часа назад
Да, функция была реально полезная. На своих(вроде Электроника 55 были, они до сих пор где-то лежат, только стекло разбито немного) я добился практически идеальной точности. А иностранные все убегали(было с чем сравнивать).
Иностранцы тогда делали упор на технологию автоматической корректировки времени по радиосигналу, но что-то эта технология сдохла, не успев толком родиться. А в СССР она никогда и не работала за неимением передатчиков.
А вот по мелодиям все-таки рулила Монтана.
Сейчас ношу Tissot T-touch, в основном из-за функциональности, да и дизайн нравится, но о точности хода, как на Электронике, там и речи нет. А ведь они совсем не дешевые, тоже покупал за примерно полторы-две зарплаты.
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29k
Растрелли В.В. 16 минут назад
Часы в СССР были на удивление приличными. В середине 80х новизна электронных часов пропала и стоить они стали, как самые дешёвые механические.
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7k
Фельдъегерь 59 минут назад
часы с кардиомонитором в середине 80х! привет Apple
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850
Андрей Ы. Час назад
Батарейку они кушали в разы быстрее, чем те же Casio.
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5k
TirAn Час назад
Были у меня нектороые из этих моделей.
Светодиодные батарейку сажали за полгода, днём показаний почти не видно. Зато ночью очень хорошо, особенно когда на мостике работаешь с секстаном.
Примечание о суточном ходе. При переезде в другой регион суточный ход менялся, было необходимо вычислять заново, обычно за 10 дней. После ввода поправки можно было год не проверять точность. Увижу такие - снова куплю
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7k
Ф Ив Час назад
Главным конкурентным преимуществом советских часов была точность хода, которая превышала таковую как у японских, так и у швейцарских часов. Недостатком было отсутствие моделей из нержавейки, только латунь.
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Барон Мюнхгаузен.

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