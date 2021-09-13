Уникальная функция, которая была только в советских часах «Электроника»

Ну а теперь о хитрости "Электроники", которого не было у зарубежных электронных часов.Все электронные часы имеют погрешность: спешат или отстают. Причем величина погрешности у всех часов своя. Вот и решили конструкторы "Электроники" заложить функцию автоматической корректировки погрешности ЦНХ (цифровая настройка хода). Покупатель, оценив в ходе эксплуатации насколько спешат или отстают часы, вводит значение корректировки от плюс 6.4 до минус 6.4 . Правильно задав величину корректировки можно было добиться точности хода +/- 0.05 сек в день, т.е. погрешность в год набегало всего 1.8 сек !!!После развала СССР завод "Электроника" несколько раз преобразовывался - был государственным предприятием, унитарным производственным предприятием, открытым акционерным обществом. Потом стал филиалом ОАО "Интеграл". Завод по прежнему выпускал часы, только название "Электроника" поменяли на "Камертон".