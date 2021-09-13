Уникальная функция, которая была только в советских часах «Электроника»

974
13
В СССР наручные часы "Электроника" знали все: каждые пятые часы, производимые в стране, были этой марки. Так же все были уверены, что заграничные наручные часы гораздо лучше советских. Среди молодежи ходили легенды о фантастическом наборе функций часов Seiko или Casio. Между тем советские часы "Электроника" были качеством ничуть не хуже, а в чем то даже превосходили зарубежных братьев.
Советскую промышленность ругали за медлительность - многие бытовые приборы начинали производить с отставанием на 5-6 лет. К производству наручных электронных часов СССР приступил практически одновременно с западными производителями.
×
Разработку советских электронных наручных часов поручили Минскому НПО "Интеграл", который был одним из ведущих предприятий микроэлектроники СССР. Для этого на предприятии создали специальный цех №48. В 1973 году были выпущены первые образцы часов под внутризаводским названием "Секунда". В продаже первые часы "Электроника" модель Б6-02 появились в 1974 году
Жидкокристаллические индикаторы тогда еще были недолговечные и без подсветки, поэтому было принято решение выпускать часы еще и на светодиодных индикаторах (LED). Модель получила порядковый номер Б6-03
Цифры на светодиодном индикаторе видно хорошо, но энергию батарейки "съедают" быстро. Поэтому для включения индикаторов нужно нажимать кнопку. Без стекла они выглядят так:
Цена на часы "Электроника" 3049 (Б6-02) в хромированном корпусе была 105 рублей, а в позолоченном корпусе - 120 рублей. По тем временам это месячная зарплата рабочего. Дорого? Ну для примера: аналогичные часы Seiko Pulsar, выпущенные совместно Hamilton и Seiko , стоили 2100 долларов .
Впрочем, высокая цена на диковинные часы продержалась недолго-толстосумов было немного и спрос быстро упал-пришлось снижать цену.Для увеличения объемов производства, в Минске строится отдельный завод, получивший название "Минский завод Электроника". В декабре 1978 года начали выпускать модель 30352, на котором впервые появилась подсветка жидкокристаллического экрана. Объем производства превысил миллион штук в год.В 1980 году число стран экспорта часов "Электроника" переваливает за 20. Перед конструкторами ставится задача: научить часы исполнять мелодии. Синтезатор мелодии отрабатывали на произведениях Моцарта "Турецкий марш" и "Вальс" Грибоедова", а потом добавили и другие мелодии.
В 1981 году произошло знаковое событие: новые электронные модули часов начали выпускать с электропитанием от одной батарейки СЦ-21 на 38 мА/ч. Ток потребления часов составлял всего 3 мкА. До этого часы работали от двух батареек.
Ассортимент выпускаемых моделей все время увеличивался. Кроме десяток мужских и женских моделей выпускались еще детские, спортивные, специализированные, брелоки, ручки, кулоны. В середине 80х выпускали более 50 моделей одновременно.
и даже медицинские-с кардиомонитором
Ну а теперь о хитрости "Электроники", которого не было у зарубежных электронных часов.Все электронные часы имеют погрешность: спешат или отстают. Причем величина погрешности у всех часов своя. Вот и решили конструкторы "Электроники" заложить функцию автоматической корректировки погрешности ЦНХ (цифровая настройка хода). Покупатель, оценив в ходе эксплуатации насколько спешат или отстают часы, вводит значение корректировки от плюс 6.4 до минус 6.4 . Правильно задав величину корректировки можно было добиться точности хода +/- 0.05 сек в день, т.е. погрешность в год набегало всего 1.8 сек !!!После развала СССР завод "Электроника" несколько раз преобразовывался - был государственным предприятием, унитарным производственным предприятием, открытым акционерным обществом. Потом стал филиалом ОАО "Интеграл". Завод по прежнему выпускал часы, только название "Электроника" поменяли на "Камертон".
Надо отдать должное белорусам: в ассортименте у них до сих пор есть модели часов с гордой надписью "Сделано в СССР"
Источник:
Ссылки по теме:
- Наручные часы Советского Союза
- Почему в СССР было запрещено каратэ?
- Распорядок дня в пионерском лагере СССР, о котором сегодня нам остается только мечтать
- Ковровые монстры детства глазами художника
- Советские артефакты: 22 документа, которые вы уже забыли или никогда не видели
Метки: СССР часы электроника
58
Понравилось58
Новости партнёров
Иностранцы тогда делали упор на технологию автоматической корректировки времени по радиосигналу, но что-то эта технология сдохла, не успев толком родиться. А в СССР она никогда и не работала за неимением передатчиков.
А вот по мелодиям все-таки рулила Монтана.
Сейчас ношу Tissot T-touch, в основном из-за функциональности, да и дизайн нравится, но о точности хода, как на Электронике, там и речи нет. А ведь они совсем не дешевые, тоже покупал за примерно полторы-две зарплаты.
Светодиодные батарейку сажали за полгода, днём показаний почти не видно. Зато ночью очень хорошо, особенно когда на мостике работаешь с секстаном.
Примечание о суточном ходе. При переезде в другой регион суточный ход менялся, было необходимо вычислять заново, обычно за 10 дней. После ввода поправки можно было год не проверять точность. Увижу такие - снова куплю