Как выращивают шампиньоны

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Один из самых популярных видов грибов в наше время - шампиньоны. Посмотрите, как в промышленных масштабах выращивают эти любимые многими людьми грибы.
Как на предприятии в Курской области выращивают популярные грибы.
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