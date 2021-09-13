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Как выращивают шампиньоны

Как выращивают шампиньоны (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 сентября 2021 10:30
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: 360подмосковье   Россия   видео   грибы   интересно   шампиньоны   
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Один из самых популярных видов грибов в наше время - шампиньоны. Посмотрите, как в промышленных масштабах выращивают эти любимые многими людьми грибы.
Как на предприятии в Курской области выращивают популярные грибы.

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Метки: 360подмосковье   Россия   видео   грибы   интересно   шампиньоны   
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4  комментария
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54
Шурман 2 часа назад
21 год назад мать проработала 2 года на такой фабрике , честно могу сказать прокляла все . Лично заезжал и посмотрел как это происходит , на улице жара а так мало того что сыро так еще и душно и света очень мало , по тем временам еще в франках платили очень даже хорошо но люди по долгу не выдерживали .
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1k
Андрей Манахов 18 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Андрей Манахов 19 минут назад
Компания "Грибная радуга" принадлежит зятю премьер-министра Мишустина, которую сейчас тесть освободил от уплаты налогов.
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