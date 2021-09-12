«Там где мы, там победа» - десант на Мариуполь

Планировалось высадить две группы. Первая, в составе усиленной роты (157 человек), под командованием лейтенанта К.Ф. Ольшанского, отлично проявившего себя при освобождении Таганрога, должна была высадиться в районе поселка Ялта. Эта группа по плану должна была перерезать коммуникации противника, лишив его возможности перебрасывать резервы, и обеспечить высадку второго, более многочисленного отряда во главе с командиром 384-го батальона морской пехоты капитана Ф.Е. Котанова, который должен будет атаковать мариупольский порт.

Начало операции 8 сентября было вполне удачным — отряд Ольшанского беспрепятственно высадился, преодолел проволочные и минные заграждения, подавил огневые точки противника, завязал бой с превосходящими силами противника. А второй десант так и не смог высадится – плохая погода, усиленный огонь противника в результате которого был тяжело ранен капитан Котанов. Оказавшись в окружении и без поддержки, Ольшанский вынужден был отдать приказ под покровом темноты малыми группами пробиваться к своим.

В ночь на 10 сентября, несмотря на штормовую погоду, в районе поселка Мелекино высадился второй отряд морской пехоты под командованием капитан-лейтенанта В. Э. Немченко (283 человека). Подавить батарею противника, открывшую огонь по месту высадки десанта, удалось при помощи установки «Катюша», которой был оснащен один из участвовавших в десантной операции бронекатеров.

Однако, как и в случае с десантом Ольшанского первые успехи, вызванные эффектом внезапности, не удалось развить из-за отсутствия подкреплений. Корабли с третьей группой морпехов попали под обстрел артиллерии мариупольского порта и напоровшись на немецкие канонерские лодки вынуждены были отступить так и не произведя высадки.