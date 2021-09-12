«Там где мы, там победа» - десант на Мариуполь

После поражения на Курской дуге измотанные и обескровленные немецкие войска вынуждены были отходить. Для Красной Армии создались благоприятные условия для освобождения Донбасса.
Его прикрывала мощная немецкая оборонительная линия по реке Миус, так называемый «Миус-фронт». Еще с весны войска генерала Толбухина пытались прорвать ее, но все безрезультатно. И вот 18-22 августа 1943 года в упорных боях прорвали Миус-фронт между Сталинской, Ворошиловградской и Ростовской областями, перекрыли дорогу Мариуполь-Таганрог, отрезав немцам возможность подкидывать резервы к Таганрогу. Мощный оборонительный рубеж под Самбеком пал. 30 августа войска 44-й армии генерал-лейтенанта Хоменко взяли Таганрог, после чего завязались бои за южный Донбасс и Мариуполь.
В Мариуполе среди немцев началась паника. То, что город падет и придется уходить, никто не сомневался. Но перед бегством решили «громко хлопнуть дверью». СД, гестапо и ДКС (подразделение гестапо, состоящее из местных жителей во главе с бывшим учителем Бордычевским) провели в Мариуполе третий по счету разгром антифашистского подполья. И вообще решили спалить весь Мариуполь. Жителям Мариуполя было предписано покинуть город вместе с отступающим вермахтом. Тем, кто будет обнаружен в городе, грозил расстрел на месте. Отряды факельщиков СС и вермахта начали вакханалию террора. На улицах Мариуполя появились огнеметные танки и солдаты с ранцевыми огнеметами, направляющие огненные струи в окна домов.
Писатель Борис Горбатов, попавший в первые часы в Мариуполь после взятия города советскими войсками в качестве корреспондента «Правды», так описывал увиденное: «Три дня над городом стоял дым. Поджигатели врывались в дома, выплескивали на постели, шкафы бензин, зажигали и бросались дальше. Женщины падали на колени, умоляя пощадить их жилье, протягивали грудных детей. Враги хватали ребенка и швыряли в огонь. Шипело человеческое мясо, полузадушенные люди выбегали из домов под пули автоматчиков. Мать Галины Ренской начала было спасать свой домишко – ее пристрелил гитлеровец. По всему городу металось черное пламя, в дыму с хохотом и свистом, словно дикари у костра, метались, одержимые демонами разрушения фашисты. Это дикари, пляшущие у костра каннибалы, пьянеющие от запаха жареного человеческого мяса».
Советские войска планировали освободить Мариуполь 4 сентября. Но это не удалось. Опираясь на хорошо подготовленные позиции и непрерывно контратакуя, вермахт сдерживал продвижение наступавших на Мариуполь частей 44 армии Южного фронта. И тогда командующий Азовской флотилии, приданной в подчинение Южному фронту, контр-адмирал С.Г.Горшков предложил высадить в тыл противника морской десант, как это уже было успешно сделано при взятии Таганрога.
Планировалось высадить две группы. Первая, в составе усиленной роты (157 человек), под командованием лейтенанта К.Ф. Ольшанского, отлично проявившего себя при освобождении Таганрога, должна была высадиться в районе поселка Ялта. Эта группа по плану должна была перерезать коммуникации противника, лишив его возможности перебрасывать резервы, и обеспечить высадку второго, более многочисленного отряда во главе с командиром 384-го батальона морской пехоты капитана Ф.Е. Котанова, который должен будет атаковать мариупольский порт.
Начало операции 8 сентября было вполне удачным — отряд Ольшанского беспрепятственно высадился, преодолел проволочные и минные заграждения, подавил огневые точки противника, завязал бой с превосходящими силами противника. А второй десант так и не смог высадится – плохая погода, усиленный огонь противника в результате которого был тяжело ранен капитан Котанов. Оказавшись в окружении и без поддержки, Ольшанский вынужден был отдать приказ под покровом темноты малыми группами пробиваться к своим.
В ночь на 10 сентября, несмотря на штормовую погоду, в районе поселка Мелекино высадился второй отряд морской пехоты под командованием капитан-лейтенанта В. Э. Немченко (283 человека). Подавить батарею противника, открывшую огонь по месту высадки десанта, удалось при помощи установки «Катюша», которой был оснащен один из участвовавших в десантной операции бронекатеров.
Однако, как и в случае с десантом Ольшанского первые успехи, вызванные эффектом внезапности, не удалось развить из-за отсутствия подкреплений. Корабли с третьей группой морпехов попали под обстрел артиллерии мариупольского порта и напоровшись на немецкие канонерские лодки вынуждены были отступить так и не произведя высадки.
Отряд Немченко попал в окружение. В этой обстановке он принимает решение разделить отряд. Меньшая часть морпехов, под командованием главстаршины Юрия Богдана, с расчетами станковых пулеметов, закрепилась в удобной для обороны балке (все они погибли), а остальные сумели прорвать кольцо окружения и с боями овладеть мариупольским портом. Сюда же выдвинулись и вышедшие из окружения морпехи во главе с Ольшанским, которых уцелело всего 40 человек.
Противник всячески старался сбросить десантников в море. В атаку вначале пошли румынские кавалеристы. Затем танки и немецкая пехота. Доходило до рукопашных схваток. Группа лейтенанта Василия Корды в рукопашном бою перебила ножами и лопатками более 100 фашистов. Вскоре в порт смогли войти корабли Азовской флотилии, которые, наконец, доставили подкрепления. Десантники отбили железнодорожный вокзал, где находился эшелон с готовыми к отправке в Германию молодыми мариупольцами. Подошли с востока и наступающие пехотинцы 44-й Армии. Немцы уже старались побыстрее покинуть город и не вступали в бой.
Освобождение Мариуполя славная страница в истории Советской Армии – стрелков, летчиков, танкистов и конечно же морских пехотинцев. Их действия – удачный пример использования морских десантов.
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