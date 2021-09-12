Знаменитости, которые насмерть поссорились на съемочной площадке

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Актеры - обычные люди, и во время работы между ними случаются разногласия. Однако стычка стычке рознь. Кто-то поконфликтовал и забыл, а кто-то невзлюбил друг друга на всю жизнь. Вот истории о самых известных голливудских распрях между знаменитостями, которые начались на съемочной площадке, но продолжились и вне ее. И даже десятилетия спустя эти люди отказываются работать вместе!
1. Джулия Робертс и Ник Нолти
Джулия Робертс и Ник Нолти вместе снялись в фильме 1994 года "Я люблю неприятности". Он рассказывает о двух конкурирующих журналистах, пытающихся выяснить причину крушения поезда. Изначально фильм задумывался как романтическая комедия, но был изменен на триллер в жанре саспенса из-за плохих отношений между его партнерами.
Говорят, Робертс и Нолти моментально друг друга невзлюбили, что привело к враждебному поведению на съемочной площадке. Робертс не понравился "мачизм" Нолти и она устроила несколько истерик по этому поводу, ну а Нолте, в свою очередь, не одобрял поведение своей коллеги по фильму и намеренно старался изо всех сил разозлить ее.
Говорят, Робертс и Нолти моментально друг друга невзлюбили, что привело к враждебному поведению на съемочной площадке. Робертс не понравился "мачизм" Нолти и она устроила несколько истерик по этому поводу, ну а Нолте, в свою очередь, не одобрял поведение своей коллеги по фильму и намеренно старался изо всех сил разозлить ее.
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Кадр из фильма "Я люблю неприятности", 1994 г.
В интервью New York Times Робертс назвала Нолти "очаровательным и милым", но "совершенно отвратительным", а годы спустя в разговоре с Дэвидом Леттерманом снова нелестно отозвалась о своем бывшем коллеге по фильму. Нолти не стал молчать и в отместку назвал актрису "нехорошим человеком".
2. Уильям Шатнер и Джордж Такэй (на снимке - в роли Хикару Сулу, "Звездный путь")
Вражда между Уильямом Шатнером и Джорджем Такэем началась, когда они вместе снимались в сериале "Звездный путь". С тех пор она и продолжается и, судя по всему, со временем все стало только хуже.
По словам Такэя, Шатнер не был командным игроком. "У канадцев есть определенный образ уравновешенных, дружелюбных людей и все такое. Что ж, он такой человек - но только сам с собой. Он очень эгоцентричный", - объяснил Такэй.
По словам Такэя, Шатнер не был командным игроком. "У канадцев есть определенный образ уравновешенных, дружелюбных людей и все такое. Что ж, он такой человек - но только сам с собой. Он очень эгоцентричный", - объяснил Такэй.
"Звездный путь" (Star Trek), 1966 г.
Шатнер парировал это обвинение, поставив под сомнение психическое здоровье Такэя. "Там такая болезнь, до боли очевидно, что это настоящий психоз, - сказал он. - Я не знаю, что он там обо мне надумал, я понятия не имею... Я ведь его и не знаю толком. Я не очень хорошо знал его по сериалу. Он приходил на день или два, о чем свидетельствует его роль".
Эти двое ясно дали понять, что не собираются снова работать вместе.
Эти двое ясно дали понять, что не собираются снова работать вместе.
3. Сильвестр Сталлоне и Ричард Гир
Сильвестр Сталлоне и Ричард Гир должны были сыграть вместе в фильме 1974 года "Лорды из Флэтбуша". К сожалению, разногласия между актерами привели к тому, что Гира через несколько недель уволили и заменили на Перри Кинга.
В интервью веб-сайту Ain't It Cool News в 2006 году Сталлоне рассказал, что их вражда началась... с жирного цыпленка: "Мы репетировали на Кони-Айленде, был обеденный перерыв, поэтому мы решили перекусить, и единственное место, где было тепло, было на заднем сиденье моей "Тойоты". Я ел хот-дог, а он влезает внутрь с половиной курицы, покрытой горчицей, с жиром, почти капающим из алюминиевой обертки.
Я сказал: "Эта штука будет капать повсюду". Он ответил: "Не беспокойся об этом". Я ему: "Если это попадет на мои штаны, тебе не поздоровится". Тут он откусывает очередной кусок, и брызгает жирной горчицей мне на бедро. В итоге я толкнул его локтем в голову и практически вытолкнул из машины".
В интервью веб-сайту Ain't It Cool News в 2006 году Сталлоне рассказал, что их вражда началась... с жирного цыпленка: "Мы репетировали на Кони-Айленде, был обеденный перерыв, поэтому мы решили перекусить, и единственное место, где было тепло, было на заднем сиденье моей "Тойоты". Я ел хот-дог, а он влезает внутрь с половиной курицы, покрытой горчицей, с жиром, почти капающим из алюминиевой обертки.
Я сказал: "Эта штука будет капать повсюду". Он ответил: "Не беспокойся об этом". Я ему: "Если это попадет на мои штаны, тебе не поздоровится". Тут он откусывает очередной кусок, и брызгает жирной горчицей мне на бедро. В итоге я толкнул его локтем в голову и практически вытолкнул из машины".
А еще говорят, что именно Сталлоне распустил нелепый слух о Ричарде Гире, мыши-песчанке в его заднем проходе и посещении отделения скорой помощи. Хотя Сталлоне это отрицает, его бывший партнер по фильму считает его создателем этого мифа.
4. Джим Керри и Томми Ли Джонс
"Бэтмен навсегда" (1995 г.), возможно, не лучший фильм с участием Темного рыцаря, но он не поэтому попал в этот список. Оказывается, Джим Керри и Томми Ли Джонс, сыгравшие Риддлера и Харви Дента соответственно, не ладили. Причина? Огромное эго Джонса.
Керри узнал о неприязни Джонса, наткнувшись на него случайно в ресторане во время съемок. Позже Джим Керри рассказал об этом моменте на "Шоу Говарда Стерна" так: "Кровь отлила от его лица и я понял, что мое присутствие причиняет ему боль или что-то подобное. Он встал, приобнял меня и сказал: "Я тебя ненавижу. Ты мне правда не нравишься". И я подумал: "Ого, что происходит, чувак?" А он добавил: "Я не одобряю твое шутовство".
Режиссер Джоэл Шумахер подтвердил рассказ Керри в интервью Entertainment Weekly в 1996 году, сказав: "Джим Керри вел себя как джентльмен, а Томми Ли угрожал ему. Я устал защищать слишком высокооплачиваемых актеров, пользующихся чрезмерными привилегиями. Я молюсь о том, чтобы больше с ними никогда не работать".
Керри узнал о неприязни Джонса, наткнувшись на него случайно в ресторане во время съемок. Позже Джим Керри рассказал об этом моменте на "Шоу Говарда Стерна" так: "Кровь отлила от его лица и я понял, что мое присутствие причиняет ему боль или что-то подобное. Он встал, приобнял меня и сказал: "Я тебя ненавижу. Ты мне правда не нравишься". И я подумал: "Ого, что происходит, чувак?" А он добавил: "Я не одобряю твое шутовство".
Режиссер Джоэл Шумахер подтвердил рассказ Керри в интервью Entertainment Weekly в 1996 году, сказав: "Джим Керри вел себя как джентльмен, а Томми Ли угрожал ему. Я устал защищать слишком высокооплачиваемых актеров, пользующихся чрезмерными привилегиями. Я молюсь о том, чтобы больше с ними никогда не работать".
5. Дебра Уингер и Ширли Маклейн
В фильме "Язык нежности" 1983 года Дебра Уингер и Ширли Маклейн сыграли любящий дуэт матери и дочери Эммы Хортон и Авроры Гринуэй. Однако вне экрана отношения актрис оставляли желать лучшего.
Рассказывают, что Маклейн очень быстро устала от выходок Дебры Уингер, в том числе от того, что та поднимала юбку и нарочно пускала газы ей в лицо. Наркотическая зависимость Уингер в то время также заставляла ее вести себя хаотично на съемочной площадке и конфликтовать со своими коллегами по фильму.
Все это достигло апогея на церемонии вручения премии "Оскар" в 1984 году. Обе актрисы были номинированы на лучшую женскую роль... В итоге награду домой забрала Маклейн со словами "Я этого заслуживаю, спасибо", чем утерла нос сопернице.
Рассказывают, что Маклейн очень быстро устала от выходок Дебры Уингер, в том числе от того, что та поднимала юбку и нарочно пускала газы ей в лицо. Наркотическая зависимость Уингер в то время также заставляла ее вести себя хаотично на съемочной площадке и конфликтовать со своими коллегами по фильму.
Все это достигло апогея на церемонии вручения премии "Оскар" в 1984 году. Обе актрисы были номинированы на лучшую женскую роль... В итоге награду домой забрала Маклейн со словами "Я этого заслуживаю, спасибо", чем утерла нос сопернице.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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