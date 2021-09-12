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Знаменитости, которые насмерть поссорились на съемочной площадке

Знаменитости, которые насмерть поссорились на съемочной площадке (10 фото)

Автор:
12 сентября 2021 13:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Склока   вражда   голливуд   звездные конфликты   звездные скандалы   знаменитости   распри   шоу бизнес   
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Актеры - обычные люди, и во время работы между ними случаются разногласия. Однако стычка стычке рознь. Кто-то поконфликтовал и забыл, а кто-то невзлюбил друг друга на всю жизнь. Вот истории о самых известных голливудских распрях между знаменитостями, которые начались на съемочной площадке, но продолжились и вне ее. И даже десятилетия спустя эти люди отказываются работать вместе!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Склока   вражда   голливуд   звездные конфликты   звездные скандалы   знаменитости   распри   шоу бизнес   
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374k
Алексей 13 минут назад
В фильме «Девчата» Рыбников мечтал сыграть вместе с женой Аллой Ларионовой, а режиссер утвердил маленькую «наглую выскочку» Надежду Румянцеву. Актриса вспоминала, что сначала на съемочную площадку приехал не "просто Коля, а суперзвезда". И смотрел на Румянцеву свысока. Дошло до того, что из-за ссор Рыбникову никак не удавалось изобразить в кадре пылкие чувства, приходилось переснимать любовные сцены, зато ссоры между героями выглядят очень правдоподобно.
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374k
Алексей 16 минут назад
В картине «Весна на Заречной улице» сталевара сыграл Николай Рыбников, к тому времени уже советская кинозвезда, а вот на роль учительницы пригласили Нину Иванову, которая пришла в кино случайно, у нее было очень мало опыта съёмок. Рыбникову партнерша совсем не понравилась. Он не скрывал неприязни, раздражался и даже прозвал Иванову «дубиной».

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374k
Алексей 17 минут назад
На экране Быстрицкая и Бондарчук играли любовь, а в жизни друг друга терпеть не могли. Первый конфликт случился несколькими годами ранее на совместных съемках в фильме «Тарас Шевченко». Однажды в буфете Сергей Бондарчук грубо отодвинул актрису и сказал ей что-то грубое. Быстрицкая обиду не забыла, и когда на съёмочной площадке «Неоконченной повести» актёр снова наговорил ей колкостей отказалась сниматься. Режиссёр с трудом уговорил Быстрицкую остаться при условии, что дальше он будет снимать её диалоги с Бондарчуком крупным планом и без его участия. Любовные сцены актеры сыграли по отдельности, вне съёмочной площадки не общались и делали вид как будто вообще не были знакомы.
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374k
Алексей 17 минут назад
Знаменитые гардемарины, дружившие на экране, сейчас не общаются, а когда-то много ездили вместе с концертами. Дружба закончилась после картины «Королева Марго» (1996), где Жигунов выступал продюсером. Харатьян прекрасно сыграл, но во время озвучки фильма его герой заговорил голосом другого артиста. С тех пор Дмитрий обиделся и стал говорить во всех интервью, что дружбы с Жигуновым никогда и не было. «Не знаю теперь, что это было: я с ним дружил, а он со мной, похоже, нет», – отвечал на это Сергей Жигунов. Режиссёр «Гардемаринов» Светлана Дружинина, впрочем, поддерживает версию Харатьяна - она рассказала, что Жигунов и Шевельков были недружелюбно настроены к Дмитрию и порой едва не срывали съемки телесаги о морских курсантах.
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374k
Алексей 18 минут назад
В кадре Конкин и Владимир Высоцкий были лучшими друзьями, но зрители даже не догадывались, что у главных героев знаменитого советского детектива отношения складывались непросто. Изначально в роли Шарапова Высоцкий хотел видеть своего друга из Театра на Таганке, Ивана Бортника, который в итоге сыграл в эпизоде члена банды Горбатого - Промокашку. Взяли молодого актера Конкина, чью кандидатуру одобрили тогдашний председатель Гостелерадио и главный редактор творческого объединения «Экран» Борис Хесин.
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374k
Алексей 18 минут назад
У главной героини картины «Чародеи» характер оказался не сахар. Актриса постоянно капризничала, часами гримировалась, заставляя всю съемочную группу ее ждать, забывала текст. Дошло до того, что актеры объявили ей бойкот, а Валентин Гафт поставил условие: сниматься он будет только отдельно. Общих сцен с Гафтом у Яковлевой на площадке и правда не было, и актеров потом мучительно сводили с помощью монтажа. Ну и режиссер Бромберг даже не пытался их помирить. Взаимная антипатия актеров в итоге помогла сыграть убедительнее.
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6
Nata 18 минут назад
жизнь коротка зачем ругаться?
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