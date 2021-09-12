Знаменитости, которые насмерть поссорились на съемочной площадке

"Бэтмен навсегда" (1995 г.), возможно, не лучший фильм с участием Темного рыцаря, но он не поэтому попал в этот список. Оказывается, Джим Керри и Томми Ли Джонс, сыгравшие Риддлера и Харви Дента соответственно, не ладили. Причина? Огромное эго Джонса.



Керри узнал о неприязни Джонса, наткнувшись на него случайно в ресторане во время съемок. Позже Джим Керри рассказал об этом моменте на "Шоу Говарда Стерна" так: "Кровь отлила от его лица и я понял, что мое присутствие причиняет ему боль или что-то подобное. Он встал, приобнял меня и сказал: "Я тебя ненавижу. Ты мне правда не нравишься". И я подумал: "Ого, что происходит, чувак?" А он добавил: "Я не одобряю твое шутовство".



Режиссер Джоэл Шумахер подтвердил рассказ Керри в интервью Entertainment Weekly в 1996 году, сказав: "Джим Керри вел себя как джентльмен, а Томми Ли угрожал ему. Я устал защищать слишком высокооплачиваемых актеров, пользующихся чрезмерными привилегиями. Я молюсь о том, чтобы больше с ними никогда не работать".