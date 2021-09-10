609
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Если ваши похороны не похожи на эти, даже не пытайтесь меня звать: подборка черного юмора
- Жизненные и прикольные картинки про работу
- Если бы не увидел – не поверил бы! Кадры из которых сочится ирония
- Из всех щелей: пост о вездесущем спаме...
- Я не толстый, просто у меня есть деньги на еду: курьезные случаи из жизни полных людей
39
Понравилось39
Новости партнёров