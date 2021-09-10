FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3427 постов • 1762 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Смешные комментарии из социальных сетей-1

Смешные комментарии из социальных сетей-1 (31 фото)

Автор:
10 сентября 2021 18:39
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   
2936
31
Свернуть все комментарии под фото

Картинки с комментариями для поднятия настроения

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   картинки   комментарии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
72
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
71  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Андрей Иванов 3 часа назад
Комментарий к фото
История от девочки 9 лет, поступившей в МГУ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
388
Анатолий Шмаров 9 минут назад
Комментарий к фото
А накладывала серебряной ложечкой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
СергейПименов 15 минут назад
Комментарий к фото
Летом я туда ходил чтоб остыть.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
pssst 22 минуты назад
Комментарий к фото
есть же тяжелые одеяла для таких
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Corvus Corax Полчаса назад
Комментарий к фото
Насколько помню параметры 60-х, 165 - высокая...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ПаганецЪ 47 минут назад
Комментарий к фото
...Ха-ха-ха... печень - ни к чёрту, замечательно!... Ты хочешь такого парня?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ПаганецЪ 49 минут назад
Комментарий к фото
Ну, если твой оппонент - ниггер, то не удивительно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ПаганецЪ 49 минут назад
Комментарий к фото
Вот не знаю, почему ругают почту. Мне посылки от друзей из Москвы (в глубинку Архангельской области) доходят меньше, чем за неделю. С Алиэкспресса - за 3 недели...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Савл 51 минуту назад
Комментарий к фото
ГИФ вариант выразительнее.
ГИФ вариант выразительнее.Посмотреть
ГИФ вариант выразительнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Сергей 51 минуту назад
Комментарий к фото
В Люберцах ящерику тоже не было бы комфортно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ПаганецЪ 57 минут назад
Комментарий к фото
Где-то в дебрях ютуба был видос, как мужик в похожей ситуации "добрал" кабанчика ножом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ПаганецЪ Час назад
Комментарий к фото
Не-не-не, тут зависимость обратная! А кто не согласен - делайте сами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ПаганецЪ Час назад
Комментарий к фото
А, кстати, учёные (британские или нет - не помню
)выяснили, что под "тяжёлым" одеялом человек высыпается лучше, чем под "лёгким".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
ACU900 Час назад
Комментарий к фото
Зато честно :)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
649
Сергей 2 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Андрей Бертон 2 часа назад
Комментарий к фото
А сам то какого роста?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Андрей Бертон 2 часа назад
Комментарий к фото
Да за пару дней с + 35 днём до +5 ночью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
net 2 часа назад
Комментарий к фото
А как без денег и такую Мексику себе позволить?