18 кинопостановок, в которых ныне известные актеры сыграли будучи детьми

Хотя Райан Гослинг на актерской сцене уже более 25 лет, его многие не замечали - пока он не появился в "Валентинке" (2010), "Драйве" (2011) и, наконец, "Ла-Ла-Ленде" (2016).



Малоизвестный факт о Райане заключается в том, что он был одним из так называемых Mouseketeers ("мышкетеров") в "Клубе Микки Мауса" 1989 года, выступая вместе с Джастином Тимберлейком, Бритни Спирс и Кристиной Агилерой. Он появился в трех эпизодах (два в 1993 году и один в 1995 году) и был там в центре внимания.