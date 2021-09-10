18 кинопостановок, в которых ныне известные актеры сыграли будучи детьми

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Многие известные актеры начали сниматься еще в детстве, но эти их роли мало кто помнит - дело-то было давно! Вот вам список старых добрых фильмов и сериалов, в которых вы точно увидите знакомые лица.
1. Лоуренс Фишберн в роли Джоша Уэста Холла в сериале "Одна жизнь, чтобы жить" (1974–1976)
Лоуренс Фишберн более всего известен нам как Морфеус из "Матрицы". Но вообще-то его послужной список гораздо, гораздо больше: он в актерской профессии почти 50 лет и за это время снялся более чем в 120 фильмах и сериалах. И да, начинал он как ребенок-актер в долгоиграющем сериале "Одна жизнь, чтобы жить" (снялся в 15 эпизодах) и мелодраме 1975 года "Зерно, Эрл и я".
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2. Джоди Фостер в роли Бекки Тэтчер в фильме "Том Сойер" (1973)
За свою более чем 50-летнюю карьеру Джоди Фостер сыграла множество ролей, в том числе в фильмах "Контакт" (1997 г.), "Таксист" (1976 г.) и, прежде всего, "Молчание ягнят" (1991 г.). Но одной из первых ее ролей была Бекки Тэтчер в "Томе Сойере", экранизации 1973 года.
3. Джейк Джилленхол в роли Дэнни Роббинса в комедии "Городские пижоны" (1991)
Комедия "Городские пижоны" 1991 года собрала вместе таких великих актеров, как Билли Кристал, Дэниел Стерн, Фил Льюис, Джеффри Тэмбор, Джек Паланс и многих других. Среди актеров был также Джейк Джилленхол, звезда фильмов "Горбатая гора", "Стрингер" и "Пленницы", сыгравший Дэнни, сына Митча Роббинса.
4. Джерри О’Коннелл в роли Верна Тессио в фильме "Останься со мной" (1986)
Это тот самый случай, когда актер в детстве совсем не похож на себя взрослого. И здесь мы говорим о Джерри О’Коннелле, который за свою 35-летнюю карьеру снимался в таких фильмах, как "Кенгуру Джек", "Скользящие", "Миссия на Марс" и многих других.
А в детстве О’Коннелл сыграл Верна Тессио, одного из четырех мальчиков в "Останься со мной". В фильме он и его трое друзей искали пропавшее мертвое тело ребенка по имени Рэй Брауэрс в Касл Рок, штат Орегон.
А в детстве О’Коннелл сыграл Верна Тессио, одного из четырех мальчиков в "Останься со мной". В фильме он и его трое друзей искали пропавшее мертвое тело ребенка по имени Рэй Брауэрс в Касл Рок, штат Орегон.
5. Кристиан Бэйл в роли Джима Хокинса в фильме "Остров сокровищ" (1990)
Хотя многие помнят Кристиана Бэйла в роли Патрика Бейтмана из "Американского психопата" (2000) или самого Темного рыцаря из франшизы о Бэтмене (2005–2012), не все знают, что он снимается в кино с середины 80-х. Например, он был тем самым Джимом в "Острове сокровищ" 1990 года.
6. Мила Кунис в роли Джилл в фильме "Дорогая, мы уменьшили себя" (1997)
Если вы ребенок 80-х или даже 90-х, нет сомнений, что вы слышали либо о фильме "Дорогая, я уменьшил детей" (1989), либо о "Дорогая, я увеличил ребенка" (1992). А пять лет спустя вышла еще одна часть франшизы - "Дорогая, мы уменьшили себя" (1997), в которой можно увидеть юную Милу Кунис.
7. Шон Эстин в роли Майки в фильме "Балбесы" (1985)
Хотите верьте, хотите нет, но Майки из "Балбесов" был одной из первых ролей Шона Эстина в кино, а потом были еще телефильмы "Правила брака" (1982) и "Пожалуйста, не бей меня, мама" (1981). И если вы все еще задаетесь вопросом, кто он, то это Сэмуайз Гэмджи из фильмов "Властелин колец" (2001–2003 гг.).
8. Джозеф Гордон-Левитт в роли Оливера в фильме "Присяжная" (1996)
Во-первых, еще в 1992 году Джозеф Гордон Левитт сыграл второстепенную роль в популярном фильме "Бетховен" (помните, про собаку?). А чуть позже, в 1996-м, он получил одну из самых своих больших ролей - роль Оливера, сына Энни Лэрд (ее сыграла Деми Мур) в картине "Присяжная". Энни выступала в качестве присяжного заседателя в суде над боссом мафии, что сделало ее сына Оливера одним из ключевых персонажей.
9. Кристен Стюарт в роли Сары Альтман в фильме "Комната страха" (2002)
Многие из нас, вероятно, никогда не слышали о Кристен Стюарт до того, как она сыграла главную роль Беллы Свон в романтическом фэнтези "Сумерки" (2008–2011) на вампирскую тематику. Были и другие картины, например, "Белоснежка и Охотник".
Однако и до "Сумерек" Стюарт снималась в кино. В 12 лет она сыграла Сару Олтман - дочь главной героини фильма "Комната страха". Мать и дочь прячутся в неприступной "панической комнате" своего только что купленного дома, когда в него врываются трое преступников в поисках миллионов, принадлежавших бывшему владельцу дома.
Однако и до "Сумерек" Стюарт снималась в кино. В 12 лет она сыграла Сару Олтман - дочь главной героини фильма "Комната страха". Мать и дочь прячутся в неприступной "панической комнате" своего только что купленного дома, когда в него врываются трое преступников в поисках миллионов, принадлежавших бывшему владельцу дома.
10. Скарлетт Йоханссон в роли Кэти Армстронг в фильме "Справедливый суд" (1995)
Кто не знает Скарлетт Йоханссон! Актриса, сыгравшая виртуального помощника с искусственным интеллектом по имени Саманта в фильме "Она" (2013) и Черную Вдову в "Мстителях". А задолго до этого она сыграла роль маленькой девочки, Кэти Армстронг, дочери главного героя и адвоката Пола Армстронга (его изобразил Шон Коннери), в триллере "Справедливый суд". А, кстати, она же была Молли Прюитт в "Один дома 3".
11. Натали Портман в роли Матильды в фильме "Леон: Профессионал" (1994)
Натали Портман в 12 лет сыграла едва ли не лучшую из своих ролей. Это был ее первый серьезный фильм. И хотя за ним последовало множество других - и тоже хороших! - эту актрису до сих пор все помнят как Матильду из "Леона".
12. Райан Гослинг в роли самого себя в "Новом клубе Микки Мауса" (1989-1995)
Хотя Райан Гослинг на актерской сцене уже более 25 лет, его многие не замечали - пока он не появился в "Валентинке" (2010), "Драйве" (2011) и, наконец, "Ла-Ла-Ленде" (2016).
Малоизвестный факт о Райане заключается в том, что он был одним из так называемых Mouseketeers ("мышкетеров") в "Клубе Микки Мауса" 1989 года, выступая вместе с Джастином Тимберлейком, Бритни Спирс и Кристиной Агилерой. Он появился в трех эпизодах (два в 1993 году и один в 1995 году) и был там в центре внимания.
Малоизвестный факт о Райане заключается в том, что он был одним из так называемых Mouseketeers ("мышкетеров") в "Клубе Микки Мауса" 1989 года, выступая вместе с Джастином Тимберлейком, Бритни Спирс и Кристиной Агилерой. Он появился в трех эпизодах (два в 1993 году и один в 1995 году) и был там в центре внимания.
13. Кирстен Данст в роли Кэмпбелл Маккой в фильме "Костер тщеславия" (1990)
Хотя многие, скорее всего, помнят эту актрису больше по фильмам "Человек-паук", "Меланхолия" или, возможно, даже "Маленькие женщины" 1994 года, Кирстен Данст также появилась в небольшой роли в "Костре тщеславия" (1990). В фильме также снимались Том Хэнкс, Брюс Уиллис, Мелани Гриффит и Морган Фриман.
14. Итан Хоук в роли Бена Крэндалла в фильме "Исследователи" (1985)
Итан Хоук - один из самых занятых актеров в киноиндустрии, он снимается как минимум в трех постановках каждый год, причем 2018 год стал одним из самых загруженных для него. И это помимо написания сценариев, продюсирования и режиссуры.
Его самая первая звездная роль в художественном фильме была в "Исследователях" 1985 года. Там он сыграл мальчика по имени Бен, который был большим поклонником научно-фантастических фильмов и постоянно видел сон о некоем чертеже. В конце концов, он запомнил и зарисовал его, отдал своему другу, а дальше... ну, теперь вам придется посмотреть фильм целиком.
Его самая первая звездная роль в художественном фильме была в "Исследователях" 1985 года. Там он сыграл мальчика по имени Бен, который был большим поклонником научно-фантастических фильмов и постоянно видел сон о некоем чертеже. В конце концов, он запомнил и зарисовал его, отдал своему другу, а дальше... ну, теперь вам придется посмотреть фильм целиком.
15. Сирша Ронан в роли Иззи в фильме "Я никогда не буду твоей" (2007)
Это было не так давно, когда Сирша снималась в фильме 2007 года "Я никогда не буду твоей" с Полом Раддом и Мишель Пфайффер. Сейчас актрисе 27 лет, а тогда было всего лишь тринадцать.
16. Элайджа Вуд в роли Стю Симмонса в фильме "Война" (1994)
Хотя Элайджа Вуд выглядит как "человек без возраста", который будет выглядеть молодо независимо от того, сколько десятилетий пройдет, на самом деле было время, когда он был ребенком, и притом ребенком-звездой. Например, в фильме "Война" 1994 года.
17. Сет Грин в роли "Эмбриона" Берри в комедии "Отель «Нью-Хэмпшир»" (1984)
Съемки в этом фильме в 10-летнем возрасте стали первой полноценной работой Сета Грина в кино, ну а дальше все пошло как по маслу. За более чем 40 лет в киноиндустрии этот актер снялся в огромном количестве телевизионных фильмов и сериалов. Из самых известных - серия фильмов "Остин Пауэрс" (1997-2002), "Ограбление по-итальянски" (2003), "Клубная мания" (2003), озвучка мультсериалов "Робоцып" и "Гриффины".
18. Дрю Бэрримор в роли Герти в фильме "Инопланетянин" (1982)
Когда фильм "Инопланетянин" впервые вышел на экраны в 1982 году, он поразил людей, помимо прочего, своей кинематографией и сюжетной линией. Вы знаете, что еще поразит вас? Дело в том, что Дрю Бэрримор сыграла там роль Герти. Да, это была она.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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