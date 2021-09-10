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18 кинопостановок, в которых ныне известные актеры сыграли будучи детьми

18 кинопостановок, в которых ныне известные актеры сыграли будучи детьми (19 фото)

Автор:
10 сентября 2021 14:44
Сообщество : Кино
Метки: актерский путь   актеры в детстве и сейчас   выросшие актеры   роли   тогда и сейчас   шоу бизнес   
552
19
Многие известные актеры начали сниматься еще в детстве, но эти их роли мало кто помнит - дело-то было давно! Вот вам список старых добрых фильмов и сериалов, в которых вы точно увидите знакомые лица.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актерский путь   актеры в детстве и сейчас   выросшие актеры   роли   тогда и сейчас   шоу бизнес   
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6  комментариев
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1k
Максим Алтадуков 2 часа назад
Кристиан Бейл 1987 "Мио, мой Мио."
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591
Duke_kir Минуту назад
Джозеф Гордон-Левитт
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11k
Nikita 2 минуты назад
Элайджа Вуд. Назад в будущее 2 (1989)
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6k
Константин Безумов 4 минуты назад
Какой 1994й?
Элайджа Вуд ещё в "Назад в будущее 2" засветился
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