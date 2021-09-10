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Родители и училки надоели своими нравоучениями

Родители и училки надоели своими нравоучениями (3 фото)

Автор:
10 сентября 2021 04:35
Метки: нравоучения   родители   училки   
1050
3

Пропавших накануне в Лесосибирске Красноярского края двух школьниц нашли живыми и здоровыми. На фоне историй с педофилами исчезновения двух школьниц всполошили весь Лесосибирск. Они пропали 7 сентября. Об исчезновении стало известно после появления поста в сообществе «ЧП Лесосибирск» — его выложила мать одной из девочек.

Сообщение было опубликовано утром 9 сентября, в нем указано, что 13-летние подруги не появлялись дома с 7 сентября. В день исчезновения у них обеих были отключены телефоны. При этом женщина отметила, что ее дочь — домашний ребенок, никогда не уходила из дома. Однако на нее оказывала дурное влияние подруга — вместе они постоянно лазили в заброшенных строениях. Женщина рассказала, что дочку дома никто не обижает и не бьет.


На поиски школьниц подняли весь личный состав лесосибирской полиции. 9-го сентября их видели в магазине в поселке Колесниково, но они скрылись, как только увидели, что их снимают.

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"На данный момент уже возбуждено уголовное дело. Действительно, девочек видели сегодня утром в магазине в посёлке Колесниково — это в черте города Лесосибирска. Как только они узнали, что их ищет полиция, они скрылись."


В прокуратуре сообщили, что причиной ухода стал конфликт с матерью одной из девочек. На профилактических учетах родители и дети не состояли. По факту пропажи заявлений в полицию не поступало. В Следственном комитете заявили, что правовая оценка будет дана также действиям родителей девочек.


Обеих девочек нашли и доставили в отдел полиции. Как они объяснили: "...хотели отдохнуть и устали от нравоучений училок и родителей".


Хорошо что нашли живыми и здоровыми. Плохо, что девочки дуры. Искали приключений на свою пятую точку. И если будут продолжать в том же духе, то непременно их найдут. Сейчас мамаш сделают крайними. Хотя, а кто ещё крайний?! Мамашам выпишут штраф, соцопека будет приходить, мозги клевать родителям. Учителям тоже пистон выпишут. Классных премии какой-нибудь лишат. И все...Нету других методов. Ремня бы им ввалить. Только по нынешним временам нажалуются опеки, что "дома бьют" и родителям ещё больше гемора будет. И снова сбегут приключений искать, если до мозгов у самих не дойдет...


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Метки: нравоучения   родители   училки   
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ZiDAN10 4 часа назад
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39k
dima423 18 минут назад
Автор как то однобоко мыслит и выводы делает... родители тоже виноваты, значит не могут найти подход к детям, значит не правильно воспитывают)
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837
好狼 24 минуты назад
Думаю, что если бы они были при деле, например помочь сестре или брату, сделать уроки, навести порядок в доме - помочь родителям по хозяйству, плюс занятия увлекательным делом, может спорт например, то мыслей бы таких скорее всего не было бы, проблемы современных детей в парниковом состоянии, у них все есть, им все помогают, за них все делают. К чему им стремиться? Где идеалы? Прям как тепличные огурцы
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2k
Умница-красавица 2 часа назад
Стоп, я не поняла. Девочек с 7 сентября не было дома, а мать выложила 9 пост в соцсетях? Не в полицию обратилась, а в соцсети, два дня спустя?!!!
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15k
homerchik 2 часа назад
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9k
Antique computer 3 часа назад
"Как они объяснили: "...хотели отдохнуть и устали от нравоучений училок и родителей"."

Ну так надо дать им эту возможность. Вызвездить из квартиры, пусть сами жилье оплачивают. Пусть на еду зарабатывают. Все сами, без нравоучений.
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58
Шурман 3 часа назад
Я бы прибил , на неделю дома , пускай куда хочет туда и звонит
. Вот почему у моего сына таких желаний нет ? после школы идут с сестрой на продленку потому что там друзья и можно сделать спокойно уроки , вчера приехал за ними на продленку мелкая говорит Папа ты что так рано я только что играть с друзьями начала , старший сказал что так рано мы с учителями новую карту в Майнкрафт строим :)
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2k
a_komolow 3 часа назад
Отцов у них нет?
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158k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
ДОМ2, ТИКТОК, МОРГЕНШТЕЙН в действии...по промывке мозгов молокососов, что они самые умные и хозяева жизни, а родаки с училками "ВАТА"
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255
阿鋒 3 часа назад
Маленькие зассянки
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