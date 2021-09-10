Родители и училки надоели своими нравоучениями

Пропавших накануне в Лесосибирске Красноярского края двух школьниц нашли живыми и здоровыми. На фоне историй с педофилами исчезновения двух школьниц всполошили весь Лесосибирск. Они пропали 7 сентября. Об исчезновении стало известно после появления поста в сообществе «ЧП Лесосибирск» — его выложила мать одной из девочек.
Сообщение было опубликовано утром 9 сентября, в нем указано, что 13-летние подруги не появлялись дома с 7 сентября. В день исчезновения у них обеих были отключены телефоны. При этом женщина отметила, что ее дочь — домашний ребенок, никогда не уходила из дома. Однако на нее оказывала дурное влияние подруга — вместе они постоянно лазили в заброшенных строениях. Женщина рассказала, что дочку дома никто не обижает и не бьет.
На поиски школьниц подняли весь личный состав лесосибирской полиции. 9-го сентября их видели в магазине в поселке Колесниково, но они скрылись, как только увидели, что их снимают.
"На данный момент уже возбуждено уголовное дело. Действительно, девочек видели сегодня утром в магазине в посёлке Колесниково — это в черте города Лесосибирска. Как только они узнали, что их ищет полиция, они скрылись."
В прокуратуре сообщили, что причиной ухода стал конфликт с матерью одной из девочек. На профилактических учетах родители и дети не состояли. По факту пропажи заявлений в полицию не поступало. В Следственном комитете заявили, что правовая оценка будет дана также действиям родителей девочек.
Обеих девочек нашли и доставили в отдел полиции. Как они объяснили: "...хотели отдохнуть и устали от нравоучений училок и родителей".
Хорошо что нашли живыми и здоровыми. Плохо, что девочки дуры. Искали приключений на свою пятую точку. И если будут продолжать в том же духе, то непременно их найдут. Сейчас мамаш сделают крайними. Хотя, а кто ещё крайний?! Мамашам выпишут штраф, соцопека будет приходить, мозги клевать родителям. Учителям тоже пистон выпишут. Классных премии какой-нибудь лишат. И все...Нету других методов. Ремня бы им ввалить. Только по нынешним временам нажалуются опеки, что "дома бьют" и родителям ещё больше гемора будет. И снова сбегут приключений искать, если до мозгов у самих не дойдет...
Источник:
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Ну так надо дать им эту возможность. Вызвездить из квартиры, пусть сами жилье оплачивают. Пусть на еду зарабатывают. Все сами, без нравоучений.
Трудно сейчас быть родителем. И учителем - трудно.
Да, по-честному, и ребёнком тоже.
Не потому, что "бить нельзя".
Есть такое понятие - "посторонний авторитет" - "сделать бы жизь с кого" (Маяковский).
Это был реальный человек, с реальной жизнью. Потом появились идеалы более отдалённые, с жизнью несколько приукрашенной легендами: Александр, Наполеон, Байрон... Гагарин, Кастро, например.
А сейчас детям - на кого страмиться быть похожим?