Родители и училки надоели своими нравоучениями

Сообщение было опубликовано утром 9 сентября, в нем указано, что 13-летние подруги не появлялись дома с 7 сентября. В день исчезновения у них обеих были отключены телефоны. При этом женщина отметила, что ее дочь — домашний ребенок, никогда не уходила из дома. Однако на нее оказывала дурное влияние подруга — вместе они постоянно лазили в заброшенных строениях. Женщина рассказала, что дочку дома никто не обижает и не бьет.

На поиски школьниц подняли весь личный состав лесосибирской полиции. 9-го сентября их видели в магазине в поселке Колесниково, но они скрылись, как только увидели, что их снимают.