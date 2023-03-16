FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5690 постов • 1263 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
Юный изобретатель раскрутил свой бизнес за 6 недель

Юный изобретатель раскрутил свой бизнес за 6 недель

Автор:
16 марта 2023 11:50
Сообщество : Истории
Метки: Австралия   Бейли Пейдж   зарядка   изобретатель   история   сделай сам   смартфон   техника   
2941
4

Бейли Пейдж из Квинсленда, Австралия, разбогател на своем простом, но очень полезном изобретении.

×
×

Австралиец Бейли Пейдж за 6 недель заработал более $65 000, продавая портативные беспроводные зарядные устройства для мобильных телефонов собственного изобретения.


Сегодня 22-летний изобретатель - основатель и директор Zip Zap Chargers, компании-производителя первого в Австралии беспроводного зарядного устройства для телефона.


Идея изобретения пришла ему в голову, когда он возвращался с друзьями домой поздно ночью после венчеринки. Бейли хотел уехать домой на такси, но батарея его телефона разрядилась, и ему пришлось идти домой пешком через ночной город. На следующее утро Бэейли уже рылся в интернете в поисках портативного зарядного устройства для телефона, а не найдя его, решил изобрести собственное.


Тогда Бейли было всего 20 лет. Он использовал все свои сбережения, около $20 000, чтобы начать свой проект. На разработку продукта у него ушло девя\ть месяцев. С первых же дней он показал очень высокие темпы онлайн-продаж.

Зарядное устройство Zip Zap совместимо с iPhone, Airpods и iPad и использует уникальный кронштейн, который надежно удерживает зарядное устройство на мобильнике. Требуется около двух часов, чтобы полностью зарядить смартфон с помощью кабеля, входящего в комплект поставки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Австралия   Бейли Пейдж   зарядка   изобретатель   история   сделай сам   смартфон   техника   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Korolev 2 часа назад
Изобрёл пауэрбанк?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
6k
Дмитрий 14 минут назад
Так беспроводное или через кабель всё таки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ron 20 минут назад
Цитата 1: "Австралиец Бейли Пейдж за 6 недель заработал более $65 000, продавая портативные беспроводные зарядные устройства для мобильных телефонов собственного изобретения".

Цитата 2: "Требуется около двух часов, чтобы полностью зарядить смартфон с помощью кабеля, входящего в комплект поставки".

Ни у кого эти фразы не вызывают диссонанаса?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
122
Spoyler XXX Полчаса назад
Такая же бредовая херня, как про то что бил гейтс первые компы в гараже собирал из мусора с помойки, и раз такой, разбоготел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
koleos72 50 минут назад
Какой экономный мальчик! В двадцать лет накопил полтора ляма в рублях! На завтраках экономил, что-ли?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
iKrek 51 минуту назад
Да фигня вопрос, у нас тоже почти у каждого 20 летнего студента заначка 20к зелени лежит. Исключительно если вдруг в голову забредет какая-нить гениальная мысля!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
koleos72 53 минуты назад
Я хочу запатентовать универсальное приспособление для фиксации ЗипЗапа! Подходит ко всем телефонам!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
poбт Час назад
серьезно? чел тупо заказал в Китае повербанки в новом корпусе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
au3 2 часа назад
Посмотрел .... Беспроводное оно ровно как беспроводная флешка - т.е. разьем суется в гнездо телефона и само оно крепится внизу. Дизайн куевый, потому что без надежного крепления быстро раскуячит гнездо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Ego sum qui sum 2 часа назад
учитывая что это Австралия я думал он изобрел портативный огнемет от пауков или гарпун-пулемет от акул
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Андрей А 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
KiploksAKS 2 часа назад
20 лет - юный. Я хренею с этого мира.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
458
Knives22 2 часа назад
https://aliexpress.ru/item/1005005035792916.html?sku_id=12000031407293739&spm=a2g2w.productlist.search_results.15.7d014aa6NN331Yhttps://aliexpress.ru/item/1005005035792916.html?sku_id=12000031407293739&spm=a2g2w.productlist.search_results.15.7d014aa6NN331Y
Инноватор блин, разработал, вложил 20 кусков и за полтора месяца продал 10 штук устройств.
Лапша на уши наивным дурачкам, поменял корпус на китайском компактном павербанке, а родители дали денег на рекламную компанию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Евгений 2 часа назад
Я так и не понял, что он изобрёл, но "портативные зарядные устройства", были изобретены задолго до его рождения.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Тоже изобрёл на днях, правда название пока не придумал. Думаю назвать Ногокрут, Колёсоход, }I{опа едет ноги нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
homerchik 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
banzai7 2 часа назад
...а потом в Австралию завезли пауэрбанки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
scorpick 2 часа назад
От чего заряжает? Если это беспроводное устройство, зачем кабель? Или это тупо повербанк?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Федор 2 часа назад
Пауэрбанк называется))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
dima423 2 часа назад
Так в чем принцип устройства то? есть портативные зарядные устройства типа пауэрбанков... а тут что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

89434



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Быть русским — это стоять за правду»: актёр Стивен Сигал заявил, что он на 100% русофил
«Быть русским — это стоять за правду»: актёр Стивен Сигал заявил, что он на 100% русофил
В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от полиции
В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от...
Набирающие популярность в сообществах
Нейросеть изобразила марки авто в человеческом облике
Нейросеть изобразила марки авто в человеческом облике
Автовсячина
Автовсячина
Выпуск нового продукта ILIFE W90: беспроводной бюджетный пылесос, который не оставляет грязи
Выпуск нового продукта ILIFE W90: беспроводной бюджетный пылесос, который не оставляет...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тот самый концерт

Лучшие демотиваторы
Мужчины обычно все вещи вешают на пол

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#машина#позитив#Приколы#автомобили#подборка#забавно#картинки#улыбнуло
#фото#факты#животные#США#Жизнь#дети#полиция#кино#Мемы#авто аварии
#Прикол#интересное#люди#в мире#история#дтп#аварии#Россия#СССР#наука
Redkey готовит к запуску новый пылесос для сухой и влажной уборки W12 SE Redkey готовит к запуску новый пылесос для сухой и влажной уборки W12 SE От кирпичей до раскладушек: краткая история мобильных телефонов От кирпичей до раскладушек: краткая история мобильных телефонов "Знаете что, господа хорошие из Apple...": депутат Госдумы представила российский смартфон AYYA T1 "Знаете что, господа хорошие из Apple...": депутат Госдумы представила российский смартфон AYYA T1 Перевернутый памятник в Австралии: тонкая ирония или глупая шутка? Перевернутый памятник в Австралии: тонкая ирония или глупая шутка? Женщину атаковала дикая свинья, чуть не лишив её пальцев Женщину атаковала дикая свинья, чуть не лишив её пальцев В Индии 17-летний парень продал свою жену и купил смартфон В Индии 17-летний парень продал свою жену и купил смартфон

На что жалуетесь?

Вернуться