Юный изобретатель раскрутил свой бизнес за 6 недель

Бейли Пейдж из Квинсленда, Австралия, разбогател на своем простом, но очень полезном изобретении.
Австралиец Бейли Пейдж за 6 недель заработал более $65 000, продавая портативные беспроводные зарядные устройства для мобильных телефонов собственного изобретения.
Сегодня 22-летний изобретатель - основатель и директор Zip Zap Chargers, компании-производителя первого в Австралии беспроводного зарядного устройства для телефона.
Идея изобретения пришла ему в голову, когда он возвращался с друзьями домой поздно ночью после венчеринки. Бейли хотел уехать домой на такси, но батарея его телефона разрядилась, и ему пришлось идти домой пешком через ночной город. На следующее утро Бэейли уже рылся в интернете в поисках портативного зарядного устройства для телефона, а не найдя его, решил изобрести собственное.
Тогда Бейли было всего 20 лет. Он использовал все свои сбережения, около $20 000, чтобы начать свой проект. На разработку продукта у него ушло девя\ть месяцев. С первых же дней он показал очень высокие темпы онлайн-продаж.
Зарядное устройство Zip Zap совместимо с iPhone, Airpods и iPad и использует уникальный кронштейн, который надежно удерживает зарядное устройство на мобильнике. Требуется около двух часов, чтобы полностью зарядить смартфон с помощью кабеля, входящего в комплект поставки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Цитата 2: "Требуется около двух часов, чтобы полностью зарядить смартфон с помощью кабеля, входящего в комплект поставки".
Ни у кого эти фразы не вызывают диссонанаса?
А у Гейтса матушка была вице-президентом IBM и отдала сыночку жирный заказ на операционную систему DOS. Но это совпадение, конечно.
Инноватор блин, разработал, вложил 20 кусков и за полтора месяца продал 10 штук устройств.
Лапша на уши наивным дурачкам, поменял корпус на китайском компактном павербанке, а родители дали денег на рекламную компанию.