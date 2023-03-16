Юный изобретатель раскрутил свой бизнес за 6 недель

Тогда Бейли было всего 20 лет. Он использовал все свои сбережения, около $20 000, чтобы начать свой проект. На разработку продукта у него ушло девя\ть месяцев. С первых же дней он показал очень высокие темпы онлайн-продаж.

Зарядное устройство Zip Zap совместимо с iPhone, Airpods и iPad и использует уникальный кронштейн, который надежно удерживает зарядное устройство на мобильнике. Требуется около двух часов, чтобы полностью зарядить смартфон с помощью кабеля, входящего в комплект поставки.