Как стать донором крови







1.Кто может стать донором крови?

Вы можете стать донором крови, если соответствуете следующим условиям:

вы имеете гражданство Российской Федерации или вид на жительство в России сроком не менее одного года;

вам больше 18 лет (либо вы приобрели полную дееспособность до достижения возраста 18 лет в соответствии с законодательством РФ);

у вас нет медицинских противопоказаний к донорству крови — как временных, так и абсолютных.







Вы можете стать донором тромбоцитов, если:

являетесь кадровым донором тех отделений переливания крови, где заготавливают тромбоциты;

содержание тромбоцитов в крови при обследовании перед донацией более 210х109/л;

подтверждена потребность в концентрате тромбоцитов определенной групповой- и резус-принадлежности.

2.Что нужно, чтобы стать донором в Москве?

Чтобы стать донором, запишитесь на донацию. Сделать это можно в Центре крови имени О.К. Гаврилова или в ближайшем учреждении службы крови Департамента здравоохранения Москвы.

В первом случае запишитесь на кроводачу одним из способов:

онлайн на сайте центра крови;

по телефонам: +7 (495) 945 -33-19 (метро Беговая) или +7 (495) 326-38-40 (метро Царицыно) —ежедневно с 08:00 до 15:00, кроме государственных праздников.

Во втором случае — по телефону из списка на сайте службы крови.

По телефону согласуйте время посещения.

В регистратуре нужно:

заполнить анкету, согласие на медицинское обследование и донацию, а также согласие на обработку персональных данных;

пройти регистрацию донора в базе единого донорского центра (предъявив документ, удостоверяющий личность);

получить карту донора.





Если вы проживаете не в Москве и/или информации о вас нет в системе ЕМИАС, у вас могут запросить выписку из амбулаторной карты по месту прикрепления или выдать направление для консультации узких специалистов для подтверждения возможности допуска к донации.





Если вы были донором в учреждении Службы крови федерального подчинения, рекомендуется получить справку о количестве донаций крови и (или) ее компонентов по форме 405-05/у с предыдущего места сдачи. Эта справка понадобится для регистрации в качестве донора в Москве.





3.Как пройти первичное медицинское обследование?

Шаг 1. Сдайте кровь на анализ. После регистрации потенциальный донор направляется в лабораторию для проведения первичного клинико-лабораторного исследования крови экспресс-методом для определения группы крови, основных показателей периферической крови, резус- и келл-фактора.





Шаг 2. Пройдите осмотр врача-трансфузиолога. В рамках обследования определяются:

ритмичность и частота пульса (от 50 до 100 ударов в минуту);

артериальное давление (систолическое давление в пределах 90–160 миллиметров ртутного столба, диастолическое — от 60 до 100 миллиметров ртутного столба);

вес и, при необходимости — рост;

температура тела (не более 37 градусов Цельсия);

состояние кожи, слизистых, вен;

состояния сердца и легких.





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Врач-трансфузиолог также оценит психоневрологический статус донора, изучит собранные сведения донора:

об условиях жизни;

перенесенных заболеваниях и операциях;

травмах;

беременностях;

хронической патологии;

аллергических реакциях;

наследственности.





Шаг 3. Получите заключение врача. После обследования врач-трансфузиолог решит, допускать или нет к донорству, определит вид донорства, а также объем взятия крови или ее компонентов. При возникновении сомнений донора направят на консультацию в поликлинику по месту прикрепления, при положительном решении — в отделение забора крови и ее компонентов.







4.Как часто можно сдавать кровь и в каком объеме?

Максимально допустимое число кроводач для женщин — 4 раза в год, для мужчин — 5 раз в год.





Интервалы между:

кроводачами — 60 дней;

донацией крови и донацией компонентов крови (плазмы, тромбоцитов) — 30 дней;

донациями компонентов крови (плазма, тромбоциты) — 14 дней, в год не более 26 донаций плазмы;

между донациями эритроцитов — от 60 до 180 дней (в зависимости от взятого объема клеток крови).

5.Что полагается за дачу крови?

Сдача крови может быть безвозмездной, за плату и с получением мер социальной поддержки в виде денежной выплаты сразу после донации или при выполнении определенного числа донаций в течение донорского года.

Доноры после донации безвозмездно или с получением мер социальной поддержки получат компенсацию на питание — 1 235 рублей.

Донации, выполненные безвозмездно, учитываются при представлении к награждению нагрудными знаками «Почетный донор Москвы» и «Почетный донор России».



При выполнении платных донаций суммы выплат составят (компенсация за питание не выплачивается):

для донаций цельной крови в объеме 450 (+/-10%) мл при условии редкого фенотипа эритроцитов — 1 977 рублей;

для донаций плазмы в объеме 600 (+/-10%) мл — 3 706 рублей;

для донаций тромбоцитов в объеме, содержащем не менее 200 x 109 клеток тромбоцитов — 8 647 рублей;

для донаций эритроцитов в объеме 400 мл (+/-10%) — 6 177 рублей.





Суммы выплат при донации с получением мер социальной поддержки:

для донаций цельной крови — 5 315 (4 080+1 235) рублей или 24000 рублей отсрочено за 4 донации в течение донорского года (+1 235 рублей после каждой донации);

для донаций плазмы — 4 835 (3 600+1 235) рублей;

для донаций тромбоцитов — 6 995 (5 760+1 235) рублей или 62 400 рублей за 10 донаций в течение донорского года (+1 235 рублей после каждой донации);

для донаций эритроцитов (400мл) — 7 235 (6 000+1 235) рублей или 19 200 рублей за 2 донации в течение донорского года (+1 235 рублей после каждой донации);

для донации плазмы COVREC — 6 235 (5 000+1235) рублей.





Донорам также предоставляется 2 выходных дня по месту работы с сохранением заработной платы. Эти дни можно использовать в течение 12 месяцев после дня донации.

Государство предоставляет донорам и другие виды социальной поддержки: первоочередное санаторно-курортное обслуживание, различные скидки и льготы. Точный перечень зависит от объемов сданной крови и стажа донора. Подробнее об этом можно узнать на сайте Центра крови имени О.К. Гаврилова.

Через 5 дней после донации по вашему заявлению при личном визите вам могут выдать результаты исследования пробы крови: группа крови, резус-фактор и фенотип резус-фактора и прочее.





6.Кто такой кадровый донор?

Кадровый, или активный, донор — это человек, сдавший кровь или ее компоненты трижды в течение года (365 дней со дня последней донации) и согласившийся сдавать кровь в любое время для определенной станции переливания крови. Как правило, кадровый донор сдает кровь или ее компоненты чаще, чем 3 раза в год, а также 2 раза в год проходит медобследование и предоставляет справки о своем здоровье в учреждении Службы крови.





Контактная информация кадрового донора есть у сотрудников станции переливания крови, к которой он прикреплен, и они могут в любой момент пригласить его на кроводачу, если им понадобятся компоненты его крови.





Кадровый донор может сдавать кровь на безвозмездной основе (с денежной компенсацией на питание, социальными гарантиями и льготами) либо проводить донации крови и ее компонентов за денежное вознаграждение.





7.Какие требования предъявляются к кадровым донорам?

Вас могут не допустить к выполнению донации, если у врача-трансфузиолога возникнут сомнения в безопасности донации для вашего здоровья, безопасности заготавливаемых при донации компонентов крови для потенциального реципиента или при подозрении на наличие у вас заболеваний, являющихся противопоказанием для донорства.





В этих случаях вам выдадут направление на консультацию узких специалистов, представление результатов которых обязательно.





8.У меня остались вопросы. Куда обращаться?

Если у вас остались вопросы, обратитесь в Центр крови имени О.К. Гаврилова Департамента здравоохранения города Москвы по телефону справочной службы: +7 (495) 945-75-45, ежедневно с 09:00 до 15:00, кроме государственных праздников.