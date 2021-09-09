Встреча со слоном приняла неожиданный поворот

1994
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Девушка попала в неловкую ситуацию, когда решила снять видео на фоне слона. Величественное животное неожиданно решило ощупать героиню ролика своим хоботом.
Какой шаловливый хобот!
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