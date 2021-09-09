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Встреча со слоном приняла неожиданный поворот

Встреча со слоном приняла неожиданный поворот (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2021 12:27
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   прикол   слон   хобот   
1994
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Девушка попала в неловкую ситуацию, когда решила снять видео на фоне слона. Величественное животное неожиданно решило ощупать героиню ролика своим хоботом.
Какой шаловливый хобот!

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Метки: Юмор   видео   животные   прикол   слон   хобот   
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10  комментариев
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1k
DVPET 2 часа назад
Ну нормальная такая девушка, понимаю слона. Многие захотели бы её ощупать своим хоботом
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9k
Максим 5 минут назад
Слоник ты бы поакуратнее) а то на хоботе болячка выскочит)
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3k
Outcast 8 минут назад
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82k
Павел 23 минуты назад
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15k
speaktr-st 23 минуты назад
Да этих туристических слонов специально тренируют, чтобы они по скрытому сигналу погонщика лезли хоботом. Часть бизнеса.
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65k
Hе шути с Пушкиным. 2 часа назад
Это же слон подросток он просто играется.
девушке просто надо уйти ..
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