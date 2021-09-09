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Вышка 5G и враги народа

Вышка 5G и враги народа (1 фото + 2 видео)

Автор:
09 сентября 2021 09:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   видео   вышка   конфликт   прикол   
908
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К работавшим на улице молодым людям подошла женщина и устроила скандал по очень странной причине. Автор ролика считала, что перед ней служители Сатаны, которые поставили вышку 5G.

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Метки: в мире   видео   вышка   конфликт   прикол   
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26  комментариев
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2k
salim777 2 часа назад
Невежество и агрессия всегда идут рядом. Тетка никогда и не пыталась понять для чего и как работают эти вышки, спутники и телефоны. Просто где-то, кто-то пёрнул ей в уши что это всё от сатаны и от этого люди умирают. И теперь эта "знающая" будет орать и бесноваться от любого подозрения. Кстати, а сотовый телефон тебе зачем, тётенька? Он часть этой системы, а ты его в кармане носишь и руками прикасаешься. Нелогично получается. Головой своей займись, вышки тут не при чём.
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1k
голландец Минуту назад
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1k
Andrey G 2 минуты назад
Прикольно смотреть на борцов против Сатаны и его приспешникрв.
5г мозг плавит, птицы падают. А 4Г не плавит? А 3Г не правил ещё раньше?
С момента появления сотовых их нельзя носить в кармане, они облучают пипирчик и останешься импотентом. Ещё одна версия
Пока стоит, ничего не беспокоит.
Почему 5г должен мозги расплавить, а его предшественники нет?
Есть хоть один противник, который способен объяснить, что такое 5г на визическом уровне?
А ещё нас с самолётов опрыскивают, покупайте пакеты, иначе станете лысыми.
А когда власть сменится, люди будут знать слуг сатаны в тиктоке.
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0
ip-levina-pvz15 19 минут назад
Ну знаете ли.. Женщину тоже можно понять. Ведь перед ней служители Сатаны и враги народа.
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1k
Александр Полчаса назад
Карательную психиатрию отменили? Врачей психиатров загнобили, запугали? Вот пожалуйста получайте.
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946
Дрочер Полоумный Полчаса назад
И хоть бы кто телефон повернул...
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13k
Minos 46 минут назад
Климакс - страшная вещь. Иногда бываете и так...
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6k
Кружок 48 минут назад
Осень ...
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9k
Атеист 53 минуты назад
Ну хоть настроение подняла работягам, дура безмозглая. В тикток они их выставит,.. тьфу, типичный пользователь тиктока.
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−14
Жека 57 минут назад
Я бы ей телефончик бы то и раз.ебил бы за врага народа и тыканье им мне в лицо.
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7k
Puans-on Час назад
Отписался.
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7k
Puans-on Час назад
Подписался.
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7k
Garpia121 Час назад
Отберите у нее нафиг, телефон, он ей очень сильно мозг облучил.
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2k
Sergius SPb Час назад
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2k
Sergius SPb Час назад
Вся закутанная, сразу видно постоянную прихожанку.
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56
Шурман Час назад
Опять дебилы
я хоть и IT и понимаю все эти технологии и долгие годы проработал на провайдера Telenet я не могу каждому обьяснить что ни чего на их мозг не влияет . Буквально на днях на нашем форуме один дебил писал куда птицы из Брюсселя делись ? ласточки не летают , летучих мышей нет , ему 50 человек ответило что все летает и чайки наглеют как голуби .
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2k
Виктор Час назад
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1k
DVPET Час назад
Как жаль что до сих пор нет адекватного способа ввести интеллектуальный ценз, отсеивать таких личностей с поражением прав. Пусть себе живут как хотят, но не выбирают власть на выборах, не влияют на жизнь государства/области/города (
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Комментарий удален
21
38k
dima423 2 часа назад
ну че сказать, осеннее обострение у психов...)
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23
vkosta 2 часа назад
Пора в гости к Кащенко
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