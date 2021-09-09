Вышка 5G и враги народа

908
1
2
К работавшим на улице молодым людям подошла женщина и устроила скандал по очень странной причине. Автор ролика считала, что перед ней служители Сатаны, которые поставили вышку 5G.
Видео необходимо смотреть со звуком
Видеоролик, снятый "слугой Сатаны и врагом народа"
Источник:
Ссылки по теме:
- «Сдохни, тварь»: сотрудница «Почты России» обматерила клиентку и швырнула в нее посылкой
- В челябинском ТРК охранник ударил девушку по лицу
- Пинал по лицу и таскал за волосы: мужчина избил спутницу в подъезде
- Управляющая компания натравила ЧОП на отказавшихся от ее услуг жильцов
- В Казахстане пенсионер подрался с трансвеститом, который случайно ошибся дверью
32
Понравилось32
Новости партнёров
5г мозг плавит, птицы падают. А 4Г не плавит? А 3Г не правил ещё раньше?
С момента появления сотовых их нельзя носить в кармане, они облучают пипирчик и останешься импотентом. Ещё одна версия
Пока стоит, ничего не беспокоит.
Почему 5г должен мозги расплавить, а его предшественники нет?
Есть хоть один противник, который способен объяснить, что такое 5г на визическом уровне?
А ещё нас с самолётов опрыскивают, покупайте пакеты, иначе станете лысыми.
А когда власть сменится, люди будут знать слуг сатаны в тиктоке.