FISHKINET
Redkey F10 - беспроводной пылесос, который сгибается за вас Redkey F10 - беспроводной пылесос, который сгибается за вас Зачем фермеры из Африки ставят ульи вокруг угодий Зачем фермеры из Африки ставят ульи вокруг угодий Представители России примут участие в инаугурации правительства, сформированного талибами* в Афганистане Представители России примут участие в инаугурации правительства,... Свято место пусто не бывает: Китай рассматривает вопрос введения ограниченного контингента в Афганистан Свято место пусто не бывает: Китай рассматривает вопрос введения... Чернуха на ночь Чернуха на ночь 25 случайных фактов для вашей копилки знаний 25 случайных фактов для вашей копилки знаний Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки "Выборы, выборы..": порция традиционного предвыборного юмора из России "Выборы, выборы..": порция традиционного предвыборного юмора из России Почему из Северной Америки нельзя попасть в Южную на авто? Почему из Северной Америки нельзя попасть в Южную на авто? Что стало с детьми-вундеркиндами СССР Что стало с детьми-вундеркиндами СССР В Норильске погиб глава МЧС России Евгений Зиничев В Норильске погиб глава МЧС России Евгений Зиничев 24 человека, которые предложили гениальные решения бытовых проблем 24 человека, которые предложили гениальные решения бытовых проблем Женщина не понимает и не слышит своего мужа Женщина не понимает и не слышит своего мужа "Ты знаешь, с кем разговариваешь?": матерящийся пассажир с удостоверением прокурора избил таксиста "Ты знаешь, с кем разговариваешь?": матерящийся пассажир с... Если бы не увидел – не поверил бы! Кадры из которых сочится ирония Если бы не увидел – не поверил бы! Кадры из которых сочится ирония Юная кокетка Юная кокетка Советские артефакты: 22 документа, которые вы уже забыли или никогда не видели Советские артефакты: 22 документа, которые вы уже забыли или... Переводчик со строительного для тех, кто затеял ремонт: 20 случаев, где требовалось внятное ТЗ Переводчик со строительного для тех, кто затеял ремонт: 20... Как выглядят актеры "Очень страшного кино" и что с ними стало спустя 21 год после выхода фильма Как выглядят актеры "Очень страшного кино" и что с ними стало...
Ретро фотографии

Ретро фотографии (30 фото)

Автор:
08 сентября 2021 23:21
Метки: история   ретро   фото   
519
30
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
×

Авторский пост

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Cornho 7 часов назад
Экий хитрец, опять Монику в конце прилепил!
Беспроигрышный вариант.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
Джон Уик 5 часов назад
Как то по детски она выглядит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что делать если памяти мобильного телефона недостаточно Что делать если памяти мобильного телефона недостаточно Роторная карусель: веселое винтажное развлечение Роторная карусель: веселое винтажное развлечение В Турции 19-летняя девушка, убегая от своих похитителей, выпрыгнула из окна многоэтажного дома В Турции 19-летняя девушка, убегая от своих похитителей, выпрыгнула из окна многоэтажного дома Эволюция рабочего дня в истории Эволюция рабочего дня в истории Жутковатые фото из музея мумий Гуанахуато Жутковатые фото из музея мумий Гуанахуато Пара из США живет в стиле 1930-х годов Пара из США живет в стиле 1930-х годов
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3875330



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Факты о Южной Корее, которые вас поразят
7
179
Факты о Южной Корее, которые вас поразят
Это блюдо смертельно для всех, кроме северян
4
168
Это блюдо смертельно для всех, кроме северян
Набирающие популярность
Осенний волосопад: причины и способы предупреждения
0
1
Осенний волосопад: причины и способы предупреждения
Генератор случайных личностей
2
7
Генератор случайных личностей
Что делать если памяти мобильного телефона недостаточно
Что делать если памяти мобильного телефона недостаточно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ynews#автомир#люди#факты#картинки#подборка#фотографии#найдено на ebay#Разное
#интересно#Россия#автомобили#интересное#аварии#СССР#природа#история#позитив#неудача
#Юмор#кино#прикол#животные#дтп#авто аварии#новости#в мире#прошлое#фейл

На что жалуетесь?

Вернуться