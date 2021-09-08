17.

Немного о том, как Россия относилась к своим солдатам, попавшим в плен во время Русско-японской войны. К началу февраля 1906 года в Россию на пяти кораблях вернулось 10 генералов, 2 адмирала, 1066 офицеров, 51 330 солдат и 8783 матроса.



Во время нахождения в плену в Японии все пленные получали деньги от российского правительства через посольство Франции в Токио. Унтерам в зависимости от количества лычек полагалось в месяц от одной иены до полутора, рядовым — по пол-иены. Участникам обороны Порт-Артура периодически пересылали и дополнительные пожертвования — иногда по 15 иен каждому. Для сравнения — в то время в Японии полтора килограмма риса стоили десятую часть иены



Всем офицерам каждый месяц, проведенный в осажденном Порт-Артуре, засчитывался за год, а каждый день — за 12 дней. Всем нижним чинам без различия срока службы предоставлялось право на увольнение в запас — напомню, что срок службы составлял тогда шесть лет в строю (плюс девять лет в запасе), для флота — 7 лет действительной службы и 3 года в запасе.



Каждому возвратившемуся из плена офицеру и чиновнику выдавалось по триста рублей. Пленных торжественно встречали, как героев. Всем подразделениям, защищавшим Порт-Артур, были возвращены знамена.