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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Разбор полётов с техсоставом 3-й эскадрильи, Пхеньян, 1946 год
Инструктаж технического состава 3-й эскадрильи 537-го штурмового авиаполка. Во время советско- японской войны 537-й ШАП участвововал в разгроме укрепленного района Муданьцзян в Маньчжурии, затем был переброшен в Корею в район Канко (Хамхын) и закончил войну в Пхеньяне.
Во время Корейской войны полк подготовил и перегнал в Даньдун в декабре 1950 г., 26 штурмовиков Ил-10 для восполнения потерь северокорейских ВВС. Летный состав возглавлял капитан Василий Иванович Калинчиков, техников – старшина Алтай Яковлевич Дадуев ( на фото стоит третий слева).
Во время Корейской войны полк подготовил и перегнал в Даньдун в декабре 1950 г., 26 штурмовиков Ил-10 для восполнения потерь северокорейских ВВС. Летный состав возглавлял капитан Василий Иванович Калинчиков, техников – старшина Алтай Яковлевич Дадуев ( на фото стоит третий слева).
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5.
Фотография эта - очень известная и популярная.
Есть мнение, что это будущий первый автомобиль В.И.Ленина - роскошный французский «Turcat-Mery 28» 1915 года выпуска. Фото февраль 1917 г. Мне очень нравятся солдаты на крыльях - прочность конструкции великолепная !!!
7.
У. Черчилль на мостике эсминца, 1944 год
Премьер-министр Великобритании У.Черчилль и сопровождающие его лица наблюдают за вторжением в Южную Францию с мостика британского эсминца HMS Kimberley, август 1944 года.
10.
Женщины-пилоты бомбардировщика B-17. 1941 – 1945 год
Пилоты-женщины (слева направо), Фрэнсис Грин, Маргарет Киршнер, Энн Уолднер и Бланш Осборн на армейском аэродроме Локборн, штат Огайо. Эти женщины-пилоты были одними из первых, кто переправил бомбардировщики B-17 "Flying Fortress".
13.
Мерил Стрип: «Я всегда была одержима идеей семьи», – признается она и вот уже 40 лет счастлива в браке со скульптором Доном Гаммером
16.
Покупательница у прилавка парфюмерного магазина в Охотном Ряду выбирает духи. СССР, Москва, 1958 год. Фото: Василий Малышев .
17.
Подполковник Саблуков обучает грамоте солдат в лагере в Фукуоке. Япония. 1904-1905 гг. Фото: РГАКФД
Немного о том, как Россия относилась к своим солдатам, попавшим в плен во время Русско-японской войны. К началу февраля 1906 года в Россию на пяти кораблях вернулось 10 генералов, 2 адмирала, 1066 офицеров, 51 330 солдат и 8783 матроса.
Во время нахождения в плену в Японии все пленные получали деньги от российского правительства через посольство Франции в Токио. Унтерам в зависимости от количества лычек полагалось в месяц от одной иены до полутора, рядовым — по пол-иены. Участникам обороны Порт-Артура периодически пересылали и дополнительные пожертвования — иногда по 15 иен каждому. Для сравнения — в то время в Японии полтора килограмма риса стоили десятую часть иены
Всем офицерам каждый месяц, проведенный в осажденном Порт-Артуре, засчитывался за год, а каждый день — за 12 дней. Всем нижним чинам без различия срока службы предоставлялось право на увольнение в запас — напомню, что срок службы составлял тогда шесть лет в строю (плюс девять лет в запасе), для флота — 7 лет действительной службы и 3 года в запасе.
Каждому возвратившемуся из плена офицеру и чиновнику выдавалось по триста рублей. Пленных торжественно встречали, как героев. Всем подразделениям, защищавшим Порт-Артур, были возвращены знамена.
Во время нахождения в плену в Японии все пленные получали деньги от российского правительства через посольство Франции в Токио. Унтерам в зависимости от количества лычек полагалось в месяц от одной иены до полутора, рядовым — по пол-иены. Участникам обороны Порт-Артура периодически пересылали и дополнительные пожертвования — иногда по 15 иен каждому. Для сравнения — в то время в Японии полтора килограмма риса стоили десятую часть иены
Всем офицерам каждый месяц, проведенный в осажденном Порт-Артуре, засчитывался за год, а каждый день — за 12 дней. Всем нижним чинам без различия срока службы предоставлялось право на увольнение в запас — напомню, что срок службы составлял тогда шесть лет в строю (плюс девять лет в запасе), для флота — 7 лет действительной службы и 3 года в запасе.
Каждому возвратившемуся из плена офицеру и чиновнику выдавалось по триста рублей. Пленных торжественно встречали, как героев. Всем подразделениям, защищавшим Порт-Артур, были возвращены знамена.
19.
Джек Леммон, Тони Кёртис и Мерилин Монро. Hotel del Coronado в калифорнийском Сан-Диего, где снимались ключевые сцены самого комедийного фильма всех времён "Some Like It Hot", известного нам под прокатным названием "В джазе только девушки"
25.
Станция Зима Восточно-Сибирской железной дороги.
Рядом с Владимиром Высоцким старатель, первый советский миллионер, колымский узник и друг Высоцкого, Вадим Туманов. Прииски Бодайбо, июнь 1976-го. Высоцкий у старателей тумановской артели «Лена»
Авторский пост
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