Опять двадцать пять: в Бурятии высадили из транспорта не сумевшую оплатить проезд школьницу

В Улан-Удэ кондуктор попросила на выход из трамвая 11-летнюю школьницу, потому что у неё не сработала проездная карта - девочка 6 км шла пешком.
По сообщению Telegram-канала "РегДурдом", у девочки не сработал проездной, а наличных не было. Кондуктор отказала девочке в просьбе проехать бесплатно, школьница покинула транспорт и добиралась до дома 6 километров пешком.
Похоже на то, что за время летних каникул там уже забыли про новый закон. А с 1 мая 2021 года за высадку детей до 16 лет из общественного транспорта причитается штраф: 5 тыс. руб. с физического лица (это водитель) и от 20 до 30 тысяч для должностного (кондуктор или контролёр).
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1. Что помешало поехать следующим трамваем/автобусом?
2. С каких пор 6 км для 11ти летней девочки стало большим расстоянием?
Прогулка в один час быстрым шагом для здорового ребенка - это перегрузка?
2.1. Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
И вообще, имхо, пора дать право школьникам на бесплатный проезд (предъявив карту учащегося!).
Сделать из кондуктора крайнего (и высадишь-оштрафуем и не высадишь-оштрафуем) это самое простое. Не забывайте, что у кондуктора самая собачья работа
"резонансными" видео.
Просто повзрослейте,и не устраивайте истерик по любому поводу.
И здесь вопрос далеко не только в температуре на улице.