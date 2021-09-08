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Опять двадцать пять: в Бурятии высадили из транспорта не сумевшую оплатить проезд школьницу

Опять двадцать пять: в Бурятии высадили из транспорта не сумевшую оплатить проезд школьницу (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2021 07:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Улан-Удэ   бурятия   видео   высадка   оплата   проезд   школьники   
2339
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В Улан-Удэ кондуктор попросила на выход из трамвая 11-летнюю школьницу, потому что у неё не сработала проездная карта - девочка 6 км шла пешком.

По сообщению Telegram-канала "РегДурдом", у девочки не сработал проездной, а наличных не было. Кондуктор отказала девочке в просьбе проехать бесплатно, школьница покинула транспорт и добиралась до дома 6 километров пешком.

Похоже на то, что за время летних каникул там уже забыли про новый закон. А с 1 мая 2021 года за высадку детей до 16 лет из общественного транспорта причитается штраф: 5 тыс. руб. с физического лица (это водитель) и от 20 до 30 тысяч для должностного (кондуктор или контролёр).

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Метки: Россия   Улан-Удэ   бурятия   видео   высадка   оплата   проезд   школьники   
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3k
Иван 2 часа назад
Автор ты *бнулся, какой закон. По понятиям школьница не права.
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−130
малюта 4 минуты назад
нищие, потдерживающие ЕДРО, не смогли оплатить за девочку?
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399
Olufsen 7 минут назад
Я абсолютно не знаю законов в России, и не хочу обсуждать правомерность произошедшего, у меня только 2 вопроса:
1. Что помешало поехать следующим трамваем/автобусом?
2. С каких пор 6 км для 11ти летней девочки стало большим расстоянием?
Прогулка в один час быстрым шагом для здорового ребенка - это перегрузка?
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1k
Димарик 10 минут назад
Да, вот мне интересно, ладно кондуктор дебил, а что другие пассажиры не видели? не могли вступиться? Заплатить в конце концов за ребенка? Они виноваты не меньше. Что за люди у нас. Противно.
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3k
Outcast 14 минут назад
КоАП РФ Статья 11.33. Нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса
2.1. Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
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587
Руслан 18 минут назад
У кондуктора синдром вахтера. Гнать с работы с волчьим билетом суку. 6 км пешком девчонке топать, мало ли что случиться может? Тем более, после недавнего случая с убийством двух девочек малолетних. Ну и полный автобус еб@ланов и муд@ков чёрствых, которые оплатить девчонке проезд не смогли.
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7k
vitenok 52 минуты назад
Все, кто говорит, что нужно высадить девочку 11 лет из автобуса, - тупые е.б.ланы.
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585
да пох Час назад
И что никто не смог заплатить ?
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13k
Jearom Час назад
а всем пассажирам - насрать..
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1k
Shurovik Час назад
Если под словом "проездной" подразумевается специальная карта, куда занесены деньги, и работающая ТОЛЬКО в транспорте, то кондуктор попала.
И вообще, имхо, пора дать право школьникам на бесплатный проезд (предъявив карту учащегося!).
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4k
livaneth Час назад
У кондуктора должна быть инструкция на такой случай: кого и когда высаживать, кого везти, кого везти в полицию, для кого вызывать наряд.
Сделать из кондуктора крайнего (и высадишь-оштрафуем и не высадишь-оштрафуем) это самое простое. Не забывайте, что у кондуктора самая собачья работа
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66
Андрей Хойти-Тойти 14 минут назад
Ну тут двоякая ситуёвина, выгонять не должна была, а сколько таких? Мы ж не знаем, может там матушка такая, типа ехай, тебе ничего не сделают
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230
Alexander Sar Час назад
очень аккуратно верить надо таким. 99% горячих новостей в сети - вымысел. я больше поверю что этот случай с ней не первый. если так то все встает на свои места и обиженный школьник испаряется а получается злостный хулиган. Я не обвиняю не одну сторону - меня там не было, просто альтернативное предположение что не раз наблюдал в транспорте. мне кажется очень глупо слшать одну сторону. тем более 14летнюю школьницу потив взрослого кондуктора - веры априори нет ребенку.
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−19
федора 2 часа назад
вонючий путинабад ...
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10k
Сибирячка 2 часа назад
Нельзя забывать про хитропопу у детей. В таком случае надо ребенка не высаживать , а довозить до ближайшего отделения полиции. или органов местной власти. А то, что дети не обманывают, так это сказки. Себя вспомните, в таком возрасте, мы уже все были достаточными хитрованами.
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230
Alexander Sar Сибирячка Час назад
а пассажиры другие почему заложниками должны быть.
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234
vijilante 2 часа назад
А взрослым,едущим там похер...
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4k
rutt 2 часа назад
Ну так-то мелкая деньги на проезд потратила на хуздурму какую-нибудь и играет в Людвига Аристарховича. Что кондуктору за зайца в салоне будет? А у неё тоже дети. Малая сама виновата.
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5k
Кирилл 2 часа назад
Сделайте уже проезд для школьников в учебное время бесплатным, и не будет такой ерунды.
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8k
Кенвуд 2 часа назад
Взрослым, что ехали рядом до лампочки, похоже.
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8k
insaider 2 часа назад
Недавно был свидетелем такого же случая. Студент 1-го курса отказывался оплачивать проезд,на карте у него денег не было,он рассказывал,что это ошибка и отказывался выходить,прикрываясь подобными ситуациями,что де детей нельзя высаживать из транспорта. Доводы кондуктора,что в случае проверки её оштрафуют его не волновали. Надоели все эти яжедети,они не производят впечатление неимущих,родители им деньги дают,а они тратят на какую то херь,а потом начинают на жалость давить. Если не получается начинают права качать.А если и это не проходит,начинают засирать интернет
"резонансными" видео.
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12
Наталья Кайгородова insaider Полчаса назад
а ели бы она до дома не дошла, как недавно две девочки в Кемерово?
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−39
ZloyTopik 2 часа назад
А по видео то видно, что школьница одна в автобусе была, людей вокруг то и не было....
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5k
kleyman 2 часа назад
Воспользовался общественным транспортом, оплати проезд. Если едешь "зайцем" вне зависимости от причин, будь готов, что контролер тебя высадит и оштрафует.
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