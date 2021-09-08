Опять двадцать пять: в Бурятии высадили из транспорта не сумевшую оплатить проезд школьницу

Похоже на то, что за время летних каникул там уже забыли про новый закон. А с 1 мая 2021 года за высадку детей до 16 лет из общественного транспорта причитается штраф: 5 тыс. руб. с физического лица (это водитель) и от 20 до 30 тысяч для должностного (кондуктор или контролёр).