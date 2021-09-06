Позитивные новости о России 06.09.2021

Северный поток-2 полностью уложен
В Приморском крае запущен новый энерготранзит для электроснабжения БАМа и Транссиба
В Брянской области открыт первый коровник из четырех нового животноводческого комплекса
Российские компании запустили производство новой сельхозтехники
В Кингисеппе началось строительство предприятия по производству аммиака и карбамида
Мощность нового предприятия «ЕвроХим Северо-Запад-2» составит 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год. Выпуск первой продукции и достижение проектных показателей планируется уже в 2023 году. Планируется создать более 400 высокотехнологичных рабочих мест.
Цесовская набережная в Иркутске
ТЕХНОНИКОЛЬ запустил инновационную линию по производству геокомпозитных полимерных мембран
На ССК «Звезда» начато строительство двух научно-исследовательских судов
В Новом Уренгое построена транспортная развязка «Солнечная»
В Новом Уренгое открылся детский сад «Северное сияние»
Новая детская поликлиника открылась в подмосковных Химках
Новая детская поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. Там уже начали принимать пациентов. Медицинское учреждение находится в микрорайоне Сходня.
На месторождении в Каспийском море компания Лукойл запустила вторую отечественную буровую платформу
Общие накопленные инвестиции ЛУКОЙЛа в развитие месторождений российского сектора Каспийского моря превышают $9 млрд. «ЛУКОЙЛ с нуля открыл для России новую нефтегазовую провинцию на Каспии — одну из крупнейших в новой истории нашей страны.
38 Мегастроек Иркутской области
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Новый детский сад Республика Удмуртия г. Ижевск
Новый детский сад Ярославская область Пошехонский район
Новый детский сад Красноярский край п. Элита
Новый детский сад Республика Калмыкия село Эсто-Алтай
Новый детский сад село Сывдык
В селе Кегульта открыли долгожданный детский сад
Новый детский сад Свердловская область г. Екатеринбург
Новый детский сад Республика Марий Эл пос. Медведково
Новый детский сад Тверская область г. Тверь
Новый детский сад Республика Ингушетия сельское поселение Новый Редант Малгобекского района.
Новый детский сад Тюменская область г.Тюмень
Новый детский сад Калужская область г. Обнинск
В Омске открыли обновленный Кадетский корпус
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Новая школа Республика Хакасия г. Абакан
Новая школа д. Чапаево Усть-Абаканского района Хакасии
Новая школа с. Целлиное Хакасии
Новая школа Республика Тува г. Кызыл
Новая школа Республика Ингушетия г. Назрань
В Якутии запустили первый в регионе автоматизированный гибридный энергокомплекс
Новая школа Краснодарский край, г. Краснодар, пос. Российский
Учебный процесс школы № 94 организован в трех корпусах. За счёт нового здания по ул. Изобильной количество первых классов почти равняется количеству букв алфавита. Это не отражается на качестве образования — в школе созданы комфортные условия.
Новая школа г. Краснодар мкр Гидростроителей
Первый звонок прозвенел в новой школе по ул. им. Виктора Нарыкова, 11
Школа по ул. 4-й Целиноградской в Молодежном микрорайоне Краснодара
Новая школа станица Брюховецкая Краснодар
Еще 11 км федеральных дорог в Карачаево-Черкесии расширили с двух до четырех полос
В Петербурге открылись 9 новых школ и 8 детсадов
В Шушарах в День знаний открылся новый крупнейший детский сад на 415 мест.
В Красногвардейском районе Петербурга открыты три новых детских сада в микрорайонах, где идет активное жилищное строительство.
Детский сад на 190 мест расположен на Пейзажной улице. Детский сад на 160 мест построен на Пискаревском проспекте. Детский сад на 140 мест открыт на улице Лагоды.
В Адмиралтейском районе открылись два новых детских сада на 140 и 80 мест. Застройщик построил и безвозмездно передал детские сады городу.
Во Всеволожском районе Ленинградской области открыты два новых детских сада.
Детский сад в Буграх рассчитан на 80 мест. В Мурино во встроенном помещении многоэтажного дома начал работать детский сад на 100 мест.
В этом году в петербургских школах будет 2100 первых классов, в которых будут учиться более 64 тысяч первоклассников. Всего 1 сентября в школы и колледжи пришли 979 тысяч учеников.
В Приморье введен в эксплуатацию крупнейший в мире гелиевый хаб
Гелиевый хаб расположен на территории ТОР «Надеждинская» в Приморском крае — поблизости от морских портов. Он является ключевым звеном логистической цепочки поставок товарного гелия с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Задача хаба — обслуживание контейнеров, направляемых на ГПЗ для заполнения, организация логистики, прием, весовой контроль и подготовка изотермических контейнеров, прибывающих с Амурского ГПЗ, к предстоящей погрузке на морские суда.
Компания «Сибеко Авиа Комфорт» разработала новые сиденья для железнодорожного транспорта
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Новая школа Республика Татарстан п. Куюки
Новая школа г. Набережные челны
Новая школа Республика Башкортостан п. Зубово
Новая школа Воронежская область
Новая школа пос. Отрадное
«НК Лотос» официально запустил новый тепличный комплекс в Приморском крае
Площадь тепличного комбината составляет 12 га, из них 10 га — производственные блоки для выращивания томата, огурца и салата.
Проектная мощность комплекса составит 8 тыс. тонн овощей в год.
В дальнейшем планируется расширить производственные площади до 17 га.
Запущено производство на свинокомплексе «Русагро» в Приморье
Инвестиционный проект реализуется с 2016 года.
Мощность комплекса составит более 75 тысяч тонн свинины в живом весе. Это позволит полностью закрыть потребность жителей Приморского края в охлажденном мясе, а также начать экспорт в Юго-Восточную Азию.
Инвестиции в свиноводческий кластер компании «Русагро» составили 37,5 млрд рублей.
Создано более 1 тыс. рабочих мест для населения Приморского края.
Новая школа Хабаровский край г. Хабаровск
Новая школа Республика Саха-Якутия г. Якутск
Гимназия «Центр глобального образования» распахнула двери в День знаний. В 35 классах гимназии будут обучаться 1200 детей.
Новая школа Ленинградская область Ломоносовский район
Новая школа Республика Крым с. Маловидное
Новая школа Республика Ингушетия г. Карабулак
Новая школа пос. Плиево
Новая школа Кабардино-Балкарская республика селение Ново-Ивановское
Новая школа станица Солдатская
Новая школа Республика Адыгея г. Майкоп
4 новые школы Республика Дагестан Хасавюртовский район
Филиал МГУ открылся в г. Саров Нижегородской области
В СКФУ открылись новые учебно-лабораторные корпуса
Два новых детских сада открылись в Воронеже
На заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке запущен новый цех механообработки ГБЦ
2 сентября во Владивостоке запустили вторую очередь завода двигателей «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Введен в строй новый цех механообработки головок блока цилиндров (ГБЦ) для двигателей Mazda SkyActiv-G.
Импортозамещение. Август 2021 года
1. В Подмосковье запустили 4-ю линию по выпуску субстанций для производства пробиотиков.
Российская биотехнологическая компания «Пробиофарм» запустила в Подмосковье четвертную линию по выпуску субстанций для производства пробиотиков, которые используются и при лечении COVID-19. Средства на покупку технологического оборудования представил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).
В 2020 году «ПроБиоФарм» получила льготный заем по программе «Проекты развития» в размере 415 млн рублей от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ). Общий бюджет проекта превысил 900 млн рублей. В ходе реализации проекта создано 201 новое высокопроизводительное рабочее место.
2. 6 августа в Абзелиловском районе Башкирии состоялся запуск крупного предприятия, специализирующегося на выпуске белого цемента. Это второй подобный завод в стране.
Общий объём инвестиций составил 5,7 млрд рублей. В планах компании довести общий объём вложений до 14 млрд рублей.
Пока в России отечественным производством покрывается меньше трети потребности в белом цементе, а более 60 процентов приходится на импорт. Запуск завода позволит устранить этот дисбаланс.
3. Завод «ИСМА» запустил в Иваново новое производство отрезных кругов для углошлифовальных машин — «болгарок». Средства на реализацию проекта предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).
Для запуска нового производства ивановское предприятие получило льготный заем по программе «Проекты развития» в размере 26,4 млн рублей, из которых 18,5 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 7,9 млн рублей — региональный ФРП Ивановской области. Совокупный бюджет по созданию производства превысил 50 млн рублей.
Сейчас до 60% отечественного рынка шлифовальных кругов, по данным компании, занято зарубежными производителями, в основном из Китая, Германии и Италии. Но после реализации проекта зависимость России от импорта снизится.
4. Компания НПО «Агросс», резидент технопарка высоких технологий Свердловской области, развернула производство семенного картофеля по собственной технологии в рамках проекта Meristem (разработка комплекса приемов, технологий и оборудования для обеспечения цикла первичного семеноводства картофеля).
С 1 августа текущего года в Уральском научно-исследовательском институте сельского хозяйства — филиале ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН», размещена приобретенная НИИ гидроаэропонная установка «Meristem primobreeder lab 40», разработанная и произведенная НПО «Агросс». Установка предназначена для производства семенных миниклубней картофеля в пробирке (in-vitro). Оборудование должно пройти проверку в условиях, созданных и контролируемых научной организацией. В рамках развития проекта запланировано выделение площадей института под создание уникального фитотронного модуля, в котором будет располагаться одна из самых крупных в России ферм по круглогодичному производству семенного материала картофеля — миниклубней картофеля в пробирке (in-vitro).
5. Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех поставил первую партию портативных УЗИ-сканеров в лечебно-диагностические учреждения Московской области. Малый вес и компактные размеры позволяют легко перемещать устройство и применять его в хирургических операционных, каретах скорой помощи и даже в «полевых» условиях.
«Локализация производства таких аппаратов на предприятиях ОПК России укрепляет экономическую безопасность страны за счет появления импортозамещающей продукции высокого уровня технологичности. УЗИ-сканеры „РуСкан“ внесены в реестр радиоэлектронной продукции российского происхождения», — рассказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.
6. Барнаульский завод мехпрессов запустил линии производства стальных колёсных дисков для сельхозтехники всех трёх размеров, что предусматривал инвестпроект предприятия (первая линия была установлена в январе). В первых числах августа на заводе стали изготавливать самые крупные по диаметру изделия.
Инвестиции в проект составили на сегодняшний день 349 млн рублей. Общая стоимость инвестпроекта 650 млн рублей.
Мощность производства стальных колесных дисков — 80 тыс. штук в год. Этот объём даст возможность закрыть потребность рынка России на 95%. Новое производство позволит заместить продукцию зарубежных поставщиков аналогичной продукции из Европы и Китая.
7. ООО «Добурз» разработала и изготовила миксера каустической соды для ледостойкой стационарной платформы по заказу ООО «Уралмаш НГО Холдинг».
Миксер полностью изготовлен из нержавеющей стали во взрывозащищенном и герметичном исполнении, что позволяет эксплуатацию изделия в морских климатических условиях.
ООО «Добурз» выиграла тендер, проводимый компанией ООО «Уралмаш НГО Холдинг», на разработку и изготовление миксера каустической соды для ледостойкой стационарной платформы.
Примечательно, что в честной конкурентной борьбе наша компания обошла именитого соперника «Шлюмберже» (Schlumberger) — ведущего мирового поставщика технологий для строительства скважин, управления добычей и переработки углеводов.
8. Предприятие «Транскон», входящее в дивизион «Климатическое оборудование» группы компаний КСК, ввело в эксплуатацию собственную производственную линию по выпуску трубчато-ламельных теплообменников на территории Промтехнопарка КСК в Твери. Они применяются в изготовлении комплектующих климатических систем для железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной техники, техники специального назначения.
Запуск собственного производства теплообменного оборудования позволит предприятию сократить сроки выпуска систем кондиционирования, будет способствовать снижению их себестоимости. Новое производство направленно на развитие программы импортозамещения комплектной базы транспортных компонентов.
9. Линия по производству полированного стекла запущена в эксплуатацию на Борском стекольном заводе.
По словам директора «Эй Джи Си Борский стекольный завод» Сергея Князева, запущенная после реконструкции линия способна обеспечить российский рынок высококачественной продукцией, включая не производившееся до этого в России стекло тонких номиналов толщиной от 1,6 мм, а также удовлетворить растущие экспортные запросы.
10. Новая производственная линия 26 августа запущена на армавирском предприятии «РуСИД». Она будет выпускать светодиоды типоразмера 3030 в эпоксидном корпусе (ЕМС).
Линия позволяет производить все основные операции по изготовлению светодиодов: монтаж кристаллов на рамку-носитель с последующей микросваркой, герметизацией гель-люминофорной смесью и тестированием по заданным характеристикам.
Предполагаемый объём выпуска уже в 2021 году приблизится к 80 млн штук в год, а к 2022 возрастёт до 150 млн.
С открытием новой линии зависимость от импорта этой продукции сократится, и производители светильников смогут использовать кокурентоспособные по качеству и цене отечественные комплектующие. Собственники предприятия рассчитывают не только обеспечить своей продукцией внутренний рынок, но и выйти на экспорт.
11. Концерн Радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех разработал линейку бортовых графических станций с технологией искусственного интеллекта. Изделие полностью выполнено из отечественных комплектующих.
Бортовое оборудование разработано Раменским приборостроительным конструкторским бюро (входит в АО «КРЭТ»). В нем использованы принципы построения геоинформационных станций нового поколения с применением современной отечественной элементной базы и системного программного обеспечения. В частности, вычислительный модуль создан на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+", а роль операционных систем реального времени отведена «Нейтрино-Э» или «БагрОС-4000».
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Украинец в прошлом году мог купить 2345 кубов газа, в этом - 1040. Правильной дорогой идете, товарищи!
Грустная ассоциация, конечно(