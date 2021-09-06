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Позитивные новости о России 06.09.2021

Позитивные новости о России 06.09.2021 (61 фото + 3 видео)

Автор:
06 сентября 2021 17:01
Метки: Россия   новости   факты   
946
61
3
Некоторые новости о России за последние дни.

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Метки: Россия   новости   факты   
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16  комментариев
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3k
Иван 4 часа назад
И на сколько подорожает газ для дорогих россиян?
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4k
Михаил Полчаса назад
Путин оставит после себя богатую промышленную страну, главное чтобы следующие дебилы не просрали все
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28k
LEPA 55 минут назад
Прям,метаморфоза какая то с афтаром! Был скрепным архитектором Воронихиным,а стал инагентом Растрелли. Перелогинься взад,Андрей Никифоровичь!
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8k
MihailoSerbiya 58 минут назад
А про машину времени и телепорт в подвале Кремля когда напишете пост ? Нелзя так .Англиская разветка разоткрила всё ето а Ви автор ни слова ...
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5k
Sanar Час назад
Скажем так, не верно написано это не "позитивные" новости, это нормальные, обычная текучка всё крутится вертится строится, просто рабочая обстановка, часть фото конечно не соответствует ну это мелочи патриоты из Канады и так схавают.
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7
Брюс Всемогущий Час назад
Россия вперед!
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2k
просто программист 3 часа назад
Только я, когда слышу про Новый Уренгой, вспоминаю фашистского гнидёныша?
Грустная ассоциация, конечно(
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58k
Нанук Паналык 4 часа назад
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Растрелли В.В.
Великий зодчий.
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