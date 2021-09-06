«Стой, сука!» Комичная погоня за пьяным водителем в Норильске попала на видео

Ловили прыткого автопьяницу всем двором.
Выходные у молодого и вечно пьяного норильчанина явно задались. Напившись водки, он принялся колесить по двору на разбитой машине. Но покатушки с открытым капотом были недолгими, вскоре ему пришлось и побегать. Приехавшим на вызов автоинспекторам после нескольких кругов по двору удалось остановить буйного водителя. Но сдаваться он не собирался. Выпрыгнув из машины, он решил уйти от погони на своих двоих. Но лучше бы оставался в автомобиле...
Как видно по кадрам, возле одного из подъездов его ноги предательски подкашиваются, он валится на асфальт, бьет подоспевшего гаишника, кое-как поднимается, получает пендаля от местного жителя, но упорно продолжает свой забег.
Все это происходило во дворе с огромным количеством детей вокруг. Поэтому разгневанные пьяными выкрутасами отцы, решили наказать буяна, и пустились за ним в погоню. Через несколько десятков метров нарушителя настигла карающая подсечка одного из очевидцев и его наконец задержали.
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На 24-летнего Виталия Б. завели 5 административных протоколов, а машину отправили на спецстоянку. В общей сложности ему грозит 35 тысяч штрафа и лишение прав на 2 года. По поводу возможного уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти - не сообщается. Но скорее всего, решение будет принято после изучения видеоматериалов. А как хорошо бежал!
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Зачем цирк устраивать?