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«Стой, сука!» Комичная погоня за пьяным водителем в Норильске попала на видео

«Стой, сука!» Комичная погоня за пьяным водителем в Норильске попала на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2021 13:55
Сообщество : Криминал
Метки: Автомобиль   Алкогольное опьянение   Погоня   видео   гибдд   задержание   норильск   
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Ловили прыткого автопьяницу всем двором.

Выходные у молодого и вечно пьяного норильчанина явно задались. Напившись водки, он принялся колесить по двору на разбитой машине. Но покатушки с открытым капотом были недолгими, вскоре ему пришлось и побегать. Приехавшим на вызов автоинспекторам после нескольких кругов по двору удалось остановить буйного водителя. Но сдаваться он не собирался. Выпрыгнув из машины, он решил уйти от погони на своих двоих. Но лучше бы оставался в автомобиле...


Как видно по кадрам, возле одного из подъездов его ноги предательски подкашиваются, он валится на асфальт, бьет подоспевшего гаишника, кое-как поднимается, получает пендаля от местного жителя, но упорно продолжает свой забег.


Все это происходило во дворе с огромным количеством детей вокруг. Поэтому разгневанные пьяными выкрутасами отцы, решили наказать буяна, и пустились за ним в погоню. Через несколько десятков метров нарушителя настигла карающая подсечка одного из очевидцев и его наконец задержали.

На 24-летнего Виталия Б. завели 5 административных протоколов, а машину отправили на спецстоянку. В общей сложности ему грозит 35 тысяч штрафа и лишение прав на 2 года. По поводу возможного уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти - не сообщается. Но скорее всего, решение будет принято после изучения видеоматериалов. А как хорошо бежал!

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Метки: Автомобиль   Алкогольное опьянение   Погоня   видео   гибдд   задержание   норильск   
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38k
dima423 46 минут назад
прикольно, дети орут - маньяк! маньяк!))
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28k
Воронихин А.Н. 10 минут назад
Меня иногда поражает, насколько у нас беззубые некоторые законы. Гуманизм и человеколюбие - это хорошо, но такого утырка надо минимум на пять лет закатать.
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661
luber0206 16 минут назад
Весь двор в асфальт закатан!
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21k
Inter 16 минут назад
я тоже так хочу, погонять по городу бухой..и заплатить штраф 35 килорублей-копейки для меня... а 2 года без прав и так откатаю,уголовки при повторном попадании нет и не факт,чсто за 2 года остановят.. а если честно..таких сажать надо года на 3!
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−60
Александр Поляков 17 минут назад
местного жителя который дал пендаля осуждаю
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4k
tamin Полчаса назад
Все правильно сделали. достали пьяные за рулем твари
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2k
Йожык Полчаса назад
Веселые старты! Нужно было ещё напподать бегуну. Алкоголь и вождение не совместимы.
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35k
Alex Полчаса назад
Мочить надо было. А коль не замочили, хотя бы толпой отпи**ть. Судя по всему пид**р сядет, поскольку на мента напал к тому же.
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8k
Евгений Полчаса назад
Пристрелить дол.оё.а,и дело с концом!
Зачем цирк устраивать?
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16k
Serg2001 36 минут назад
"Казаки-разбойники" образца 2021!... )
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1k
sandman 36 минут назад
А где спецназ?
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