15 причин почему мужчины не могут познакомиться на сайтах знакомств: взгляд с женской стороны

15. Мужчины! Самое главное! Не молчите! Понимаю, что вам надоело уже всем оказывать знаки внимания, не получая ничего взамен, но раз уж вы пришли искать, то придется просеять много песка. Если вы промолчите, будете ждать пока она заговорит первая, то упустите свое счастье 100%. Многие дамы также видят сайты знакомств – куча мужиков и ничего хорошего и потому, как и вы, молчат. Не молчите. Общайтесь. Даже если вас послали, улыбнитесь и снова ищите, вы обязательно найдете то, что ищете.

Да и еще момент. Не надо прямо сразу с ходу говорить о замужестве. Не все женщины хотят/готовы сразу бежать в ЗАГС, пообщайтесь для начала, вдруг это она...