15 причин почему мужчины не могут познакомиться на сайтах знакомств: взгляд с женской стороны

Сайты знакомств кто-то называет помойками, а кто-то возлагает на них большие надежды. Есть не мало случаев, когда люди находили друг друга именно там. И конечно же там огромное количество людей, со своими запросами, надеждами и чаяниями. Однако многие так и не находят любовь, возмущаются, вздымая руки к небу - почему мне не везет. А может вот почему?
1. Мужчины, перечитывайте вашу анкету и статусы. От ошибок, конечно, никто не застрахован, но когда тебе пишет мужчина на пенцие, в бане с венечками, еще и не альфонц, то у женщин закрадывается сомнение – а будет ли этот мужчина также внимателен в реальной жизни, сможет ли он просто попробовать проверить свой текст, или у него даже на это не хватит мозгов, зато хватит лени и пренебрежения к вам и вашим отношениям?
2. Мужчины, пожалуйста, не просите у женщин сразу номера телефонов, вотсапы и прочие мессенджеры. Да, так удобнее знакомиться, но помните, что если вы адекватный, то это не значит, что адекватны все вокруг. Женщины, которые дают номер, часто потом получают кучу гадостей, дикпики кучами, слушают звонки среди ночи и еще к ним лезут с пьяными базарами…
3. Мужчины, вы ругаетесь, что женщины стали падшими. А какими им быть если от вас огромное количество приглашений на секс, без всякого знакомства, даже без двух слов друг другу. Хочу тебя сразу же, в первую же минуту. Если все дамы будут добродетельными, как вы того желаете, кто же с вами будет ходить на такие свидания?
4. Мужчины, вы все ругаетесь, что женщины стали меркантильными, деньги только им надо, сучкам. Однако очень многие мужчины сходу предлагают подарки, деньги, лишь бы вы с ними провели время. Зачем вы тогда возмущаетесь?
5. Мужчины, пожалуйста, не нужно в анкетах ругать женщин. Понимаю, что вы возмущены меркантильность, огромными губами, силиконом, толстыми попами и прочим, прочим. Но зачем всем это слушать? Ведь обычная, хорошая женщина примет все ваши эмоции на своей счет и пройдет мимо. Вы об этом не думали?
6. Мужчины, не спешите. Если дама вас реально заинтересовала, пообщайтесь с ней хоть немного. Понимаю, что ваше время не резиновое и с каждой разводить беседы о природе и погоде, еще и в переписке негоже, однако же и просто звать на свидание в первую же минуту – тоже не есть хорошо. Во-первых, женщина вас не знает никак, и просто может побояться, да и потом к свиданию, даже мимолетному, порядочная женщина будет готовиться, полетит к вам в вытянутой майке и тапочках лишь та, которой на вас плевать.
7. Мужчины, пожалуйста, приведите себя в некий порядок, хотя бы для фотографии. Когда у вас в подписи стоит – хочу найти красивую, стройную, ухоженную, а на вашем фото небритое, помятое лицо в грязной кепке и рваная рубаха с пузом навыкат – красивая и ухоженная пройдет мимо.
8. Мужчины, пожалуйста, ставьте актуальные фото! Многие возмущены тем, что женщины скидывают себе возраст и ставят старые фото, но вы ведь тоже этим грешите. Очень много анкет, где куча фоток из вашей юности, а потом одна где вы уже на пенсии. Зачем? Хотите чтобы женщина знала, как вы когда-то выглядели. И к чему, если сегодня вы совсем другой?
9. Мужчины, пожалуйста, не нужно никого оскорблять. Это не делает вам чести, поверьте. Конечно, если вы такой негодяй по жизни, тут уже ничего не исправить, но если вам просто не понравилась женщина, которая попыталась обратить на себя ваше внимание - пройдите мимо, не надо ей писать, что она некрасивая, толстая, старая, дура и прочие нелестные эпитеты. Зачем?
10. Мужчины, пожалуйста, поменьше фото с выпивкой. Да, если алкоголь для вас смысл жизни, то дело ваше, но десяток фото где вы пьете пиво, водку, виски, коктейль в баре и прочее – вряд ли привлечет, цитирую «порядочную, нежную, хозяйственную…»
11. Кстати о хозяйственных. Пожалуйста, предупреждайте сразу, что вы ищите новую маму или няньку для ваших детей, хозяюшку в дом, жену, которая все умеет и при этом вы еще умудряетесь говорить – чужие проблемы не решаю. Так если ваши дети теперь общие, хозяйство общее, дом общий, то и проблемы общие и ее проблемы, и ее дети в том числе. Не выходит так, что она пришла к вам, все взяла на себя, а свое оставила за плечами. Вы же не оставили?
12. Мужчины, пожалуйста, найдите тему для разговора – если у вас ничего не идет дальше погоды, то зачем вы здесь? Многие просят номер мессенджера, но когда его получают не могут связать двух слов. Ээээ, мммм и все. Представьте, что на том конце не женщина, которая вам понравилась, а просто друг, с которым можно просто поговорить, не боясь быть опозоренным и говорите.
13. Никогда! Слышите - никогда! Не зовите на свидание даму, если сами на это свидание пойти не можете. Дама готовится, прическу наводит, макияж, наряды перебирает, духи, бритье и еще куча-куча мелочей, а вы раз и не пришли. Это некрасиво, здесь вас оправдает только, простите, смерть.
14. Обязательно спросите у женщины, что она предпочитает на свидании – кафе, лавочку, рыбалку. Сюрпризы это очень хорошо, но женщина должна знать куда она идет, а то порвет своими шпильками вашу новую резиновую лодку. И еще – цветы (конфеты, духи тем более) желательно оговорить тоже. Аллергию или неприятие какого-либо цветка/запаха/вкуса никто еще не отменял, хоть это и кажется мелочами…
15. Мужчины! Самое главное! Не молчите! Понимаю, что вам надоело уже всем оказывать знаки внимания, не получая ничего взамен, но раз уж вы пришли искать, то придется просеять много песка. Если вы промолчите, будете ждать пока она заговорит первая, то упустите свое счастье 100%. Многие дамы также видят сайты знакомств – куча мужиков и ничего хорошего и потому, как и вы, молчат. Не молчите. Общайтесь. Даже если вас послали, улыбнитесь и снова ищите, вы обязательно найдете то, что ищете.
Да и еще момент. Не надо прямо сразу с ходу говорить о замужестве. Не все женщины хотят/готовы сразу бежать в ЗАГС, пообщайтесь для начала, вдруг это она...
Источник:
- Уловки россиянок, которые помогают им знакомиться в интернете
- 25 необъяснимых фотографий с сайтов знакомств
- Вся боль и страдания пользователей интернета в 2018 году в одном коротком ролике
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Или реально так пишут? Тогда и них шансы не велики...
Если вы фильм НЕ ДОСМОТРЕЛИ до конца - это одно, а если вы НЕДОСМОТРЕЛИ на предмет ошибок (т.е. ошибка допущена по НЕдосмотру) - это другое.