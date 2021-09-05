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Настоящая польза татуировок

Настоящая польза татуировок (1 фото)

Автор:
05 сентября 2021 09:51
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: наколка   польза   тату   татуировка   
543
1

Всё чаще обращаются родители по поводу татуировок, которые так хочется сделать "подрастающему поколению". Есть много разумной информации в интернетах на эту тему. Но ее, полезную инфу, надо выковыривать оттуда, как изюм из булочки. Соберем некоторые факты и мысли воедино

Польза тату:

1. Польза (финансовая) для тех, кто делает тату, производит оборудование, краски, шаблоны рисунков.

2. Польза (финансовая) для тех, кто потом удаляет эти самые тату у осознавших их бессмысленность и уродство - частные медицинские центры.
Также польза для производителей кремов, мазей и кожных лекарств, так как токсины из синтетических красок для тату и механическое повреждение клеток кожи часто вызывают аллергии, отмирание клеток эпидермиса, другую кожную патологию.

3. Польза для милиции (не могу писать слово "полиция" - до сих пор подташнивает от этого переименования) или судмедэкспертов (экономия времени), которые могут точно установить личность покойника, даже если ему оторвало голову или что-то случилось с лицом, на основании фото с тату, которые конечно же, надо обязательно выложить в социальных сетях, а то вдруг кто-то не увидит эту "красотень" и не познакомится с личным неврозом носителя.

4. Польза для людей с чувством юмора, так как невозможно не поржать, увидев очередной шедевр "наскальной" живописи на очередном теле или очередную надпись на китайском "повторно не размораживать".
Хотя это уже стало банально, не сильно смешно, но иногда еще можно похохотать от души.

5. Самая большая ПОЛЬЗА от тату для психологов, психотерапевтов и психиатров, так как не надо больше проводить непростые проективные тесты, а достаточно посмотреть на картинки на теле, и все дефекты и изъяны психики носителя тату видны как на ладони.

Вместе с глубинной темой невротических расстройств и причинами их вызвавшими.

Например, видно, кого лупили по попе (мало), кого недокармливали, кого перекармливали, кого гладили, а кого нет, кому давали внимание и заботу, кого этим обделили и обделили серьезно.

То есть уровень детской травматизации, инфантилизма и психологической незрелости - налицо.
Ну, или, на руке, ноге или попе.

Также психологам теперь не надо делать тесты на IQ.
Наличие тату указывает на его сниженный уровень (в момент нанесения тату - однозначно).
Попытки сведения тату, присутствующие на теле, могут указывать на повышение индекса IQ. Но лучше проверить :)

Если знаете что-то еще полезное про тату - напишите в комментарии.

О, вспомнил!
Есть очень большая польза для уголовников, бандитов и рецидивистов всех мастей, клеймённых "на зоне". Им теперь не надо прятать свои опознавательные знаки, они легко могут затеряться в толпе добровольно заклеймивших себя, не привлекая внимания правоохранителей.

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Метки: наколка   польза   тату   татуировка   
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Спасибо за пост!
Боюсь, он не понравится тем, кто считает, что нанеся на своё тело синюшный иероглиф, тем самым, делают его красивее и, главное, немедленно обретают яркую индивидуальность личности.
В уголовной среде, по крайней мере, эта дичь имеет хоть какой-то смысл и некие "традиции", но когда встречаешь, скажем, молодую мамочку, расписанную "под хохлому", с коляской.... Впрочем, адидас-контингент расписных достаточно определенный с некоторыми девиациями.
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10k
K7OO Час назад
Просто тупая мода, которая со временем неизбежно схлынет. В моей молодости тоже было прикольно делать себе блатные партаки, причем, самым отвратным самопальным способом, т.к. подобных услуг для населения не существовало. Меня бог миловал, а некоторые мои друзья поддались искушению легко поднять свой статус среди таких же тупорылых сверстников. И потом, став взрослыми людьми с определенным положением в обществе, они ужасно мучились, это стало их реальной проблемой. Уверен, что история повторится, как и все в этом мире.
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9k
Касьян Пуздой 2 часа назад
да-да, особенно туземцы в Африке, якудза в Японии или какие-нибудь маори Зеландии прям в голос ржут от твоих приколюх, автор.
татуировки были, есть и будут во всём мире. это искусство, причём довольно древнее. есть татуировки информационные, есть художественные, есть иерархические. множество.
то что колят себе современные безмозглые детишки - это просто стадное чувство и комплексы неполноценности. мало кто задумывается из них, что не дай бог попади это исчадие в тюрьму - то за каждую точку на его розовом не видевшим труда тельце, придётся ответить. впрочем, естественный отбор никто не отменял. дебилам - дебильная жизнь.
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5k
Sanar 2 часа назад
Сотрудники моргов говорят что польза есть от тату, а я им верю.
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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404
Mowgley 3 часа назад
Польза есть однозначно, я среди одинаково постриженных, в одинаково подвернутых штанишках и разного цвета кроссовках, по татуировкам точно определяю, кто именно из них передо мной.
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3k
kappaneed 3 часа назад
Автор, сразу подавай заявку на участие в стендап-шоу, там не хватает таких смешных человеков
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63k
Доктор Джонс 3 часа назад
В отношении к тату - я самый бесполезный человек...
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