Настоящая польза татуировок

Польза тату:



1. Польза (финансовая) для тех, кто делает тату, производит оборудование, краски, шаблоны рисунков.



2. Польза (финансовая) для тех, кто потом удаляет эти самые тату у осознавших их бессмысленность и уродство - частные медицинские центры.

Также польза для производителей кремов, мазей и кожных лекарств, так как токсины из синтетических красок для тату и механическое повреждение клеток кожи часто вызывают аллергии, отмирание клеток эпидермиса, другую кожную патологию.



3. Польза для милиции (не могу писать слово "полиция" - до сих пор подташнивает от этого переименования) или судмедэкспертов (экономия времени), которые могут точно установить личность покойника, даже если ему оторвало голову или что-то случилось с лицом, на основании фото с тату, которые конечно же, надо обязательно выложить в социальных сетях, а то вдруг кто-то не увидит эту "красотень" и не познакомится с личным неврозом носителя.



4. Польза для людей с чувством юмора, так как невозможно не поржать, увидев очередной шедевр "наскальной" живописи на очередном теле или очередную надпись на китайском "повторно не размораживать".

Хотя это уже стало банально, не сильно смешно, но иногда еще можно похохотать от души.



5. Самая большая ПОЛЬЗА от тату для психологов, психотерапевтов и психиатров, так как не надо больше проводить непростые проективные тесты, а достаточно посмотреть на картинки на теле, и все дефекты и изъяны психики носителя тату видны как на ладони.



Вместе с глубинной темой невротических расстройств и причинами их вызвавшими.



Например, видно, кого лупили по попе (мало), кого недокармливали, кого перекармливали, кого гладили, а кого нет, кому давали внимание и заботу, кого этим обделили и обделили серьезно.



То есть уровень детской травматизации, инфантилизма и психологической незрелости - налицо.

Ну, или, на руке, ноге или попе.



Также психологам теперь не надо делать тесты на IQ.

Наличие тату указывает на его сниженный уровень (в момент нанесения тату - однозначно).

Попытки сведения тату, присутствующие на теле, могут указывать на повышение индекса IQ. Но лучше проверить :)



Если знаете что-то еще полезное про тату - напишите в комментарии.



О, вспомнил!

Есть очень большая польза для уголовников, бандитов и рецидивистов всех мастей, клеймённых "на зоне". Им теперь не надо прятать свои опознавательные знаки, они легко могут затеряться в толпе добровольно заклеймивших себя, не привлекая внимания правоохранителей.

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