FISHKINET
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото) Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4... Когда грузчики ленивые, но толковые Когда грузчики ленивые, но толковые Авиадебоширку сняли с рейса под овации пассажиров Авиадебоширку сняли с рейса под овации пассажиров В Екатеринбурге снесли «арт-объект», посвященный коррупции в «Роскосмосе» В Екатеринбурге снесли «арт-объект», посвященный коррупции в... Весёлые картинки. Часть N7 Весёлые картинки. Часть N7 Татьяна Пельтцер: брак с философом, страсть к преферансу и дружба с Абдуловым Татьяна Пельтцер: брак с философом, страсть к преферансу и дружба... ABBA представили две новые песни и шоу с цифровыми клонами ABBA представили две новые песни и шоу с цифровыми клонами Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Кота бросили в лесу в переноске и с лотком Кота бросили в лесу в переноске и с лотком И так в жизни тоже бывает И так в жизни тоже бывает Бальтазар из фильма "Человек-амфибия" - уникальный актер Анатолий Смиранин Бальтазар из фильма "Человек-амфибия" - уникальный актер Анатолий... Ученым удалось заснять под микроскопом, как бегают тихоходки Ученым удалось заснять под микроскопом, как бегают тихоходки “Люди должны страдать”: 17 эпичных провалов от&nbsp;горе-дизайнеров “Люди должны страдать”: 17 эпичных провалов от горе-дизайнеров Когда сегодня явно не твой день Когда сегодня явно не твой день Когда идёшь в магазин, можно заметить массу интересного Когда идёшь в магазин, можно заметить массу интересного Чертовски правильная статья, которая берет за душу Чертовски правильная статья, которая берет за душу Севастопольский чиновник назвал городскую брусчатку «полным говном» Севастопольский чиновник назвал городскую брусчатку «полным говном» 13 людей, которые живут в обществе, а не в хлеву, но ведут себя как настоящие свиньи 13 людей, которые живут в обществе, а не в хлеву, но ведут себя... «Полицейская академия» – почему так хорошо начиналось и плохо закончилось. История франшизы «Полицейская академия» – почему так хорошо начиналось и плохо...
Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (22 фото)

Автор:
04 сентября 2021 21:30
Метки: вопросы   находки   ответы   
628
22

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки

1. "Нашел это с парой крючков для вязания. Что это?"

×

Ответ: "Это своеобразное швейное шило"


2. "Что это за штуковина? Я нашел ее в доме моей бабушки"

Ответ: "Этот аппарат предназначен для очистки яблок от кожуры и сердцевины"


3. "Нашел это в гараже у своего отца. Что это такое?"

Ответ: "Это своего рода погремушки, которые плотно укладываются в специальную сумку, встряхивая которую вы получаете звук приманивающий оленей"


4. "Эта тарелочка с ручкой шла вместе с китайским чайным сервизом. Для чего она нужна?"

Ответ: "На ней подают гостям ломтики лимона"


5. "Некий предмет с шипами, хорошо вращается. Что это такое?"

Ответ: "Это массажер для прокатки больных мест"


6. "Красивая фигурка, у которой снимается голова. Для чего такая нужна?"

Ответ: "Это раритетная чернильница"


7. "Я выловил это из реки. Что за штуковина?"

Ответ: "Это церемониальная индийская маленькая стамбха - колона, связывающая землю и небо"


8. "Стержень длиной 20 см с синей ручкой и мелкой резьбой на конце. Для чего такой нужен?"

Ответ: "Этот инструмент часть комплекта для ремонта автомобильных колес"


9. "Что это за штуковина? Кто знает?"

Ответ: "Это часть прицела спортивного лука"


10. "Что это и для чего?"

Ответ: "Этот прибор используют для проверки мелких деталей на различных предметах. К примеру, позволяет оценить качество печати на бумаге"


11. "Что это за странный набор?"

Ответ: "Это табакерка с нюхательным табаком и пинцет для нее. Такие популярны в Южной Африке"


12. "Что это за сложная штуковина? Нашел ее среди старых инструментов и деталей"

Ответ: "Это деталь от токарного станка, с помощью которой затачивают сверла"


13. "Сделано из металла и судя по всему самостоятельно. Что это такое?"

Ответ: "Очень похоже на антикварный комнатный умывальник"


14. "Небольшой легкий полый цилиндр, найденный в антикварном магазине. Чем это может быть?"

Ответ: "Это поплавок рыболовной сети"


15. "Что это за огромный прибор? Впервые вижу такой"

Ответ: "Это пелорус - устройство для поддержания курса судна"


16. "Я нашел это среди старых вещей моих родителей. Что это за набор с флаконами?"

Ответ: "Это антикварная портативная аптечка конца 1800-х годов"


17. "Металлическая громоздкая штуковина. Чем это может быть?"

Ответ: "Это старая подставка под большой стеклянный сосуд"


18. "Металлический корпус с пластиковым контейнером внутри. Еще есть маленькие отверстия сверху. Что это такое?"

Ответ: "В таких сосудах раньше хранили сахарную пудру"


19. "Предметы из нержавеющей стали с заостренными концами. Чем это может быть?"

Ответ: "Это стойки от руля, предназначенные для мотоциклов Harley-Davidson"


20. "Что это я нашла среди старых вещей в доме у родителей?"

Ответ: "Это венчик для приготовления японского порошкового чая под названием маття"

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: вопросы   находки   ответы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
47k
noName Час назад
"Это деталь от токарного станка, с помощью которой затачивают сверла"-точить свёрла в токарном!?Не, ну так то можно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Похабыч 9 минут назад
На первом фото это сликер (полировщик, гладилка торца) для кожи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото) Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото) 15 любопытных находок, сделанных в лесу 15 любопытных находок, сделанных в лесу Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу Все, чего вы не знали о крематориях и кремации: развеиваем слухи и домыслы Все, чего вы не знали о крематориях и кремации: развеиваем слухи и домыслы Спрашивали - отвечаем-3: остроумные ответы на каверзные вопросы Спрашивали - отвечаем-3: остроумные ответы на каверзные вопросы 10 загадок для любителей поломать голову 10 загадок для любителей поломать голову
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3868260



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
19-летний матрос спасший 300 человек и эсминец ценой своей жизни. Ему присвоили звание Героя России посмертно
5
108
19-летний матрос спасший 300 человек и эсминец ценой своей жизни. Ему присвоили звание...
На юге России задержали очередного начальника ГИБДД
3
251
На юге России задержали очередного начальника ГИБДД
Набирающие популярность
Сочинение на свободную тему
0
2
Сочинение на свободную тему
Главный сентябрьский хит
0
11
Главный сентябрьский хит
Угнать за 30 секунд. Грабёж китайского фирменного магазина Xiaomi
Угнать за 30 секунд. Грабёж китайского фирменного магазина Xiaomi
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#фотографии#забавно#СССР#фильм#в мире#приколы#сша
#Юмор#люди#животные#прикол#картинки#Разное#природа#актеры#сарказм#прикольные
#интересно#подборка#кино#интересное#новости#Россия#ynews#позитив#сатира#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться