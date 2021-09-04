Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки
1. "Нашел это с парой крючков для вязания. Что это?"
Ответ: "Это своеобразное швейное шило"
2. "Что это за штуковина? Я нашел ее в доме моей бабушки"
Ответ: "Этот аппарат предназначен для очистки яблок от кожуры и сердцевины"
3. "Нашел это в гараже у своего отца. Что это такое?"
Ответ: "Это своего рода погремушки, которые плотно укладываются в специальную сумку, встряхивая которую вы получаете звук приманивающий оленей"
4. "Эта тарелочка с ручкой шла вместе с китайским чайным сервизом. Для чего она нужна?"
Ответ: "На ней подают гостям ломтики лимона"
5. "Некий предмет с шипами, хорошо вращается. Что это такое?"
Ответ: "Это массажер для прокатки больных мест"
6. "Красивая фигурка, у которой снимается голова. Для чего такая нужна?"
Ответ: "Это раритетная чернильница"
7. "Я выловил это из реки. Что за штуковина?"
Ответ: "Это церемониальная индийская маленькая стамбха - колона, связывающая землю и небо"
8. "Стержень длиной 20 см с синей ручкой и мелкой резьбой на конце. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Этот инструмент часть комплекта для ремонта автомобильных колес"
9. "Что это за штуковина? Кто знает?"
Ответ: "Это часть прицела спортивного лука"
10. "Что это и для чего?"
Ответ: "Этот прибор используют для проверки мелких деталей на различных предметах. К примеру, позволяет оценить качество печати на бумаге"
11. "Что это за странный набор?"
Ответ: "Это табакерка с нюхательным табаком и пинцет для нее. Такие популярны в Южной Африке"
12. "Что это за сложная штуковина? Нашел ее среди старых инструментов и деталей"
Ответ: "Это деталь от токарного станка, с помощью которой затачивают сверла"
13. "Сделано из металла и судя по всему самостоятельно. Что это такое?"
Ответ: "Очень похоже на антикварный комнатный умывальник"
14. "Небольшой легкий полый цилиндр, найденный в антикварном магазине. Чем это может быть?"
Ответ: "Это поплавок рыболовной сети"
15. "Что это за огромный прибор? Впервые вижу такой"
Ответ: "Это пелорус - устройство для поддержания курса судна"
16. "Я нашел это среди старых вещей моих родителей. Что это за набор с флаконами?"
Ответ: "Это антикварная портативная аптечка конца 1800-х годов"
17. "Металлическая громоздкая штуковина. Чем это может быть?"
Ответ: "Это старая подставка под большой стеклянный сосуд"
18. "Металлический корпус с пластиковым контейнером внутри. Еще есть маленькие отверстия сверху. Что это такое?"
Ответ: "В таких сосудах раньше хранили сахарную пудру"
19. "Предметы из нержавеющей стали с заостренными концами. Чем это может быть?"
Ответ: "Это стойки от руля, предназначенные для мотоциклов Harley-Davidson"
20. "Что это я нашла среди старых вещей в доме у родителей?"
Ответ: "Это венчик для приготовления японского порошкового чая под названием маття"
Источник:
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