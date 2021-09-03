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А как бы вы поступили с такой находкой?

А как бы вы поступили с такой находкой? (1 фото + 4 видео)

Автор:
03 сентября 2021 10:48
Метки: Красный Октябрь   парабеллум   пистолет   
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В Саратовской области житель поселка Красный Октябрь нашел пистолет марки Парабеллум 1910 года. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Пистолет легендарной марки "Парабеллум" житель Красного Октября Андрей Евтеев нашел во время разборки крыши: "Я начал опускать утеплитель, оттуда выпал керамзит. Я палочкой разгреб и обнаружил коробку".

Внутри оказался парабеллум, четыре магазина к нему и патроны, завернутые в газету "Ворошиловец" 1940 года выпуска. (судя по дате газеты, спрятали до войны). О своей находке саратовец сразу сообщил участковому.

Оружие было направлено на экспертизу. Оказалось, что пистолет образца 1910 года вполне пригоден для стрельбы.


"Гражданин, благодаря своей сознательности, не только избежит уголовного дела, но и получит денежное вознаграждение", - добавили в ведомстве.


Да, сдал "парабеллум" и сознательного гражданина премируют...



А как бы вы поступили в этом случае?!



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Метки: Красный Октябрь   парабеллум   пистолет   
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38k
dima423 3 часа назад
я б оставил наверно себе)
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11k
Великий Кормчий 54 секунды назад
Не очень умный поступок.....смазать и обратно положить...
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4k
Wadim Полчаса назад
Обнорскому бы подкинул :)
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15k
Lelik 49 минут назад
Для начала, о моей находке никто бы не узнал)))
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8k
Клёст 59 минут назад
Пусть огород поглубже перекопает, чем чёрт не шутит))
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2k
OLDer Час назад
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65k
Максим 2 часа назад
Конечно оставил себе. Явно ствол чистый.
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1k
голландец 2 часа назад
Австрийский оружейник Георг Иоганн Люгер
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16k
Maks Es 2 часа назад
Припрятал бы до лучших времён, предварительно отстреляв в лесу.
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867
GoInDown 2 часа назад
УК РФ Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов
(в ред. Федерального закона от 01.07.2021 N 281-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

1. Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему (за исключением крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему) -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
2. Незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему (за исключением крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему) -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", -
наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев либо без такового.
5. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", -
наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев либо без такового.
6. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное организованной группой, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового.
7. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему, газового оружия (за исключением механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами), пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, холодного оружия либо метательного оружия -
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового.
Примечания. 1. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье. Не может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей статье, а также в статьях 222.1, 222.2, 223 и 223.1 настоящего Кодекса, их изъятие при задержании лица, а также при проведении оперативно-разыскных мероприятий или следственных действий по их обнаружению и изъятию.
2. Для целей настоящей статьи и других статей настоящего Кодекса под огнестрельным оружием понимается оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда.
3. Для целей настоящей статьи и других статей настоящего Кодекса под боеприпасами следует понимать предназначенные для поражения цели предметы вооружения, патроны и метаемое снаряжение, содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание независимо от калибра, изготовленные промышленным или самодельным способом.
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
100% бы себе оставил , это прям мечта такой найти
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7k
vitenok 2 часа назад
Припрятал бы до лучших времён.
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5k
newegg 2 часа назад
Меня б точно жаба задавила, раритетный парабеллум отдавать.
А легализовать никак нельзя?
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867
GoInDown 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Mutantino 2 часа назад
смутные времена не за горами, все эти пандемии и прочая ересь, тут уже во все что хочешь поверишь, даже в то что зомби вот вот появятся, поэтому однозначно, смазать и прикопать
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4k
livaneth 2 часа назад
С моста в реку бы выбросил. Или в озеро.
Полицаи разные бывают. Один выдаст премию за найденное и сданное оружие.
Другой захочет получить премию за раскрытое убийство.
Хотя, если полицай свой - можно и сдать.
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
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36
Шурман 2 часа назад
Хер бы я его сдал , копался на штабе север нашел парочку но от них толку 0 , в мертвой долине тоже были подъёмы , тесть рассказывал что в 1954-60 году в лесах просто так по верху лежали и ящики с патронами , примерное место показал где его пистолет зарыт , я там неделю провел искал
кроме 2х фугасов хрен что нашел .
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18k
Юрий 2 часа назад
Столетние патроны могут подвести в самый неподходящий момент. А пистолет без патронов, просто опасная игрушка.
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36
Шурман Юрий 2 часа назад
Пистолет без патронов это молоток . У нас что то менты зачастили к владельцам оружия , клубы типа 3 года не посещал и не приписан больше нужно сдать в магазин . Я так лишился ствола и 2 друга . ( Бельгия) . Да смысл его держать , использовать по назначению нельзя , а в тире и так могу пострелять . Каждый поход на стрельбище по мимо взносов это 30 патронов а они сцука красивых денег стоят
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28k
Fat Lynx 3 часа назад
Ой, дурак!
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1k
БУЛЬБАШ 3 часа назад
Я так понимаю если это полностью заводская сборка и на всех узлах клейма совпадают он же бобок стоит писец!!! Ну ментам точно не отдал бы.
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