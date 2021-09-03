А как бы вы поступили с такой находкой?

В Саратовской области житель поселка Красный Октябрь нашел пистолет марки Парабеллум 1910 года. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Пистолет легендарной марки "Парабеллум" житель Красного Октября Андрей Евтеев нашел во время разборки крыши: "Я начал опускать утеплитель, оттуда выпал керамзит. Я палочкой разгреб и обнаружил коробку".
Внутри оказался парабеллум, четыре магазина к нему и патроны, завернутые в газету "Ворошиловец" 1940 года выпуска. (судя по дате газеты, спрятали до войны). О своей находке саратовец сразу сообщил участковому.
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Оружие было направлено на экспертизу. Оказалось, что пистолет образца 1910 года вполне пригоден для стрельбы.
"Гражданин, благодаря своей сознательности, не только избежит уголовного дела, но и получит денежное вознаграждение", - добавили в ведомстве.
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Да, сдал "парабеллум" и сознательного гражданина премируют...
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А как бы вы поступили в этом случае?!
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(в ред. Федерального закона от 01.07.2021 N 281-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему (за исключением крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему) -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
2. Незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему (за исключением крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему) -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", -
наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев либо без такового.
5. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", -
наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев либо без такового.
6. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное организованной группой, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового.
7. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему, газового оружия (за исключением механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами), пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, холодного оружия либо метательного оружия -
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового.
Примечания. 1. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье. Не может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей статье, а также в статьях 222.1, 222.2, 223 и 223.1 настоящего Кодекса, их изъятие при задержании лица, а также при проведении оперативно-разыскных мероприятий или следственных действий по их обнаружению и изъятию.
2. Для целей настоящей статьи и других статей настоящего Кодекса под огнестрельным оружием понимается оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда.
3. Для целей настоящей статьи и других статей настоящего Кодекса под боеприпасами следует понимать предназначенные для поражения цели предметы вооружения, патроны и метаемое снаряжение, содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание независимо от калибра, изготовленные промышленным или самодельным способом.
Читайте часть 1 статьи, там не только хранение, но и приобретение. Да и как только пистолет появился и о нем не сообщили, уже появляется хранение. Поверьте, закон написан не дураками, но и не для дураков. Поэтому, если попадетесь, сразу ищите адвоката. Вы закон даже когда читаете понять не можете.
А легализовать никак нельзя?
Полицаи разные бывают. Один выдаст премию за найденное и сданное оружие.
Другой захочет получить премию за раскрытое убийство.
Хотя, если полицай свой - можно и сдать.
Взяли бы на продаже и впаяли срок?