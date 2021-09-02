У мальчугана трусики, у таракана усики

FISHKINET
Трудности - это наши возможности, вот вам наглядный пример Трудности - это наши возможности, вот вам наглядный пример Феминитивы: так над русским языком не издевался даже Черномырдин Феминитивы: так над русским языком не издевался даже Черномырдин Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители "А не двойник ли?": в соцсетях обсуждают встречу изменившегося Ким Чен Ына с молодежью в Пхеньяне "А не двойник ли?": в соцсетях обсуждают встречу изменившегося Ким... 19-летний матрос спасший 300 человек и эсминец ценой своей жизни. Ему присвоили звание Героя России посмертно 19-летний матрос спасший 300 человек и эсминец ценой своей жизни.... Фильм — шедевр, актеры — культовые, цитаты — расхожие. Как снимали «Собачье сердце» Фильм — шедевр, актеры — культовые, цитаты — расхожие. Как снимали... Особенности психологии мужчин, которые очень трудно воспринимает женский мозг Особенности психологии мужчин, которые очень трудно воспринимает... Финская полька на русском языке Финская полька на русском языке Ретро фотографии Ретро фотографии "Юношеская наглость": директор школы дала оценку ученику, указавшему Путину на его ошибку "Юношеская наглость": директор школы дала оценку ученику,... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В столице полиция остановила стремительный и опасный бег босых ног "дикого сына гор" по эскалаторам метро В столице полиция остановила стремительный и опасный бег босых ног... Почему молоко в СССР продавали в треугольниках? Почему молоко в СССР продавали в треугольниках? Отсутствие вкуса не скрыть даже безупречным исполнением Отсутствие вкуса не скрыть даже безупречным исполнением 30 примеров образцово отвратительного дизайна 30 примеров образцово отвратительного дизайна Роторная карусель: веселое винтажное развлечение Роторная карусель: веселое винтажное развлечение Пожар, наводнение и разврат, или когда сдал квартиру студентам Пожар, наводнение и разврат, или когда сдал квартиру студентам Они были против "этих дурацких животных в доме" Они были против "этих дурацких животных в доме" В Омске прохожие перевернули маршрутку, чтобы спасти пострадавших в ДТП В Омске прохожие перевернули маршрутку, чтобы спасти пострадавших...
У мальчугана трусики, у таракана усики

У мальчугана трусики, у таракана усики (2 фото)

Автор:
02 сентября 2021 17:53
Метки: У мальчугана трусики   квартира   у таракана усики   
894
2

Olga Yudayeva поведала историю из своей семейной жизни.

Женились мы с пупсиком сущими голодранцами. Девятнадцатилетними студентами и будущими инженерами-электриками. Ну, то есть, потенциал у обоих явно был, но ещё совсем слабенький, зачаточный.

Вариантов для проживания новой ячейки общества было не густо. Либо с моими родителями, либо с пупсиной маманей. Но хотелось-то свободы!

И тут свекровь моя Валентина решила сделать нам царский подарок. Она в очередной, четыреста десятый раз, воссоединилась со своим супругом (пупсиным отчимом), освободив нам свою жилплощадь.

Через неделю, правда, передумала и предложила махнуться. По ее новому стратегическому плану мы перебираемся жить в квартиру отчима, а они будут жить в ее апартаментах.

Супруг свекрухин был счастлив. Он о совместном проживании с ненаглядной Валентиной уже и не мечтал, а тут такая пруха.

Переезжали мы с чемоданом трусов, швейной машинкой и двумя подушками. Другим скарбом ещё не обогатились.

И вот занесли мы, значит, свои сокровища в панельную двушку и огляделись. А тааам. Там все, как в лучших домах советских холостяков - шторы не раздвигаются, они посажены на грязь, а линолеум приобрёл несвойственны ему рельеф.

Но зато мы одни и никто не говорит, куда убирать ложки. Их ещё, кстати, найти предстояло.

Десять часов подряд мы мыли, скребли, стирали, чистили и вытирали эти сорок квадратных метров. В три часа ночи пошли выносить мусор. Надо ж доделать! Встроенный перфекционист не спит, он бдит и требует ставить точки в конце каждого предложения.

Спустились посередь ночи во двор с рафинированным в мешки и коробки г​***ом, зачеркнуто, добром, и встали у подъезда. Куда идти-то? Ни погуглить (Гугл только через пять лет появится, в 1998 году), ни прохожих спросить, ни по запаху сориентироваться. Фонари не горят, помоями не воняет.

Шаримся по дворам, гремим сломанным торшером. Обсуждаем, как теперь обратную дорогу искать будем. Перекрикиваемся в темноте, чтоб хоть друг друга не потерять. И тут такой голос сверху:

- Ойч, молодые, чего ищем в потёмках?

У мужика видать бессонница, он покурить вышел на балкон, а тут мы торшер выгуливаем. Суетимся.

Уж не знаю, что он про нас подумал, когда мы у него спросили про геопозицию помойных баков, но вряд ли заподозрил в нас шпионов. По крайней мере в комментариях мы этого не услышали. Там все больше было сомнений в наших интеллектуальных способностях.

Но инструкцию в шагах и поворотах выдал. Следуя в точности указаниям навигатора, тут опять зачеркнуто, мужика в трусах и с сигаретой, мы благополучно добрались до пункта назначения и наконец-то избавились от неприятной ноши.

А потом гуляли в ожидании рассвета. Дома-то все вокруг на одно лицо. И когда наконец нашли нужный, были счастливы.

И ещё были счастливы целый день, и кусочек следующей ночи. Пока мне попить не приспичило. Свет включать не хотелось, чтоб глаза не резало со сна, но хруст под ногами насторожил.

- Вот ведь свинота, - подумала я про пупсика, - накрошил на пол и не убрал за собой, как будто горничную ожидал.

И включила свет.

Проснулся весь подъезд. Пупс так бежал на крик, что вынес дверь из спальни. Лбом. Хотел присоединиться к моему соло, но увидев кино, передумал. И мне рот ладошкой прикрыл, чтоб связки не сорвала.

Почему-то ни свет, ни мои верхние басы, ни хруст раздавленных соплеменников сильно не напугали богатую на потомство популяцию тараканов. Они продолжили недоуменно метаться в поисках привычной продуктовой корзины.

Ещё позавчера она была полна деликатесов. Тут тебе и проросший картофель, забытый в авоське за батареей, и раскисшая пачка гороха, и прочий гарнир, вытекающий из перемороженного и оттого не закрывающегося холодильника.

В общем, было чем со вкусом поживиться, а теперича вся общепитовская столовка воняет лимоном и непотребно блестит чистым потом. Ещё и в холодильник не зайти - дверь оттаяла и перекрыла доступ к охлажденному комбикорму.

- Где харчи? - напряжённо шевелила усами в нашу сторону орда прусаков.

Закрыв дверь на кухню и подперев ее шваброй, мы тихонько ретировались.

- Откуда они взялись? - недоумевал пупс, - мы же весь дом вычистили и их не было.

- Вернулись с каникул, видимо. Были на море. Вон какие загорелые, - умничала я, мелко подрагивая глазом.

Наутро ни одного таракана в кухне не обнаружилось. Чертовщина какая-то. Но мы на всякий случай прикупили два баллона самой зверской отравы и стали ждать ночи.

Не дождались.

В этот раз на крик пупсик бежал не так прытко. Дверь спальни осталась на месте.

За какой-то страшной надобностью я полезла в шкаф под кухонной раковиной и задержалась там. То ли мусорное ведро инспектировала, то ли вентиль на воду подтянуть решила. И ещё такая удивилась, что трубы водопроводные какие-то не стандартные: толстые и покрашены в коричневый цвет.

Ну, вы уже поняли, да?

Орать я начала, когда коснулась этой «трубы», а она пошла волной и расступилась. Это тараканья рать, впустую набегавшись ночью, стянулась на водопой, на мокрые трубы и тоже мне была не рада.

Чуть позже, выработав оба ядовитых баллона на злосчастный водопроводный узел, мы сидели на улице в ожидании момента, когда наконец-то рассеется химическое облако и в квартире можно будет дышать не только в акваланге.

Первым на разведку ушёл пупсик. Он обещал мне помахать в окно, если не задохнётся. В окно не помахал, вышел ногами во двор.

- Я не смог до окна дойти, - сконфужено лепетал мой храбрый мужчина, - там горы трупов и это, они хрустят. Давай ты их как-нибудь сама утилизируешь? А я подстрахую, если чё! - и взмахнул страховочным утюгом.

Четыре полных совка хрустиков или два килограмма (при переходе на метрическую систему) насобиралось в трехлитровую банку с полиэтиленовой крышкой. В пакет-то ссыпать их страшно было, а ну как оживут и полезут! Тут никакая страховка не спасёт.

Банка была снесена на уже известную нам помойку и выставлена отдельным экспонатом. Вслед нам неслись ругательства. Бабка орала, что мы испортили прекрасную банку, а мужик возмущался, что такой клёвый (в смысле, клюёт на него хорошо) прикорм для рыбалки потравили! Ироды.

Зато мы были совершенно довольны. И тараканы к нам больше не приходили. Даже соседские к ужину не заглядывали.


Источник:

Ссылки по теме:
Метки: У мальчугана трусики   квартира   у таракана усики   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
636
Лесник Час назад
Мило, интересно, оригинально и со вкусом. Язык изложения и юмор на 5+
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
rutt 22 минуты назад
Не видел уж лет 10 стасиков, но не скучаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
829
kirill15 Полчаса назад
однозначно пять!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Федор 57 минут назад
Четыре таракана диз поставили....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
B0n 2 часа назад
Мило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
a_komolow 2 часа назад
А кто видел живого таракана в последнее время?
Ходят слухи, что на них очень плохо действует излучение от мобильников!
И по этому они ушли из квартир!
А теперь главный вопрос! КУДА они ушли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Трудности - это наши возможности, вот вам наглядный пример Трудности - это наши возможности, вот вам наглядный пример Фрагменты домашних фотосессий, которые не должны были попасть в интернет Фрагменты домашних фотосессий, которые не должны были попасть в интернет 24 примера ужасов новостроек: до каких пор над людьми будут издеваться 24 примера ужасов новостроек: до каких пор над людьми будут издеваться Самая большая квартира России продается в Сочи Самая большая квартира России продается в Сочи 5 самых маленьких квартир в Москве за немаленькие деньги 5 самых маленьких квартир в Москве за немаленькие деньги Семья из Нижнего Новгорода утонула в собачьей моче Семья из Нижнего Новгорода утонула в собачьей моче
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1801420



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Казахский «Союз ветеранов» пообещал «положить в степи» депутатов российской Госдумы
1
442
Казахский «Союз ветеранов» пообещал «положить в степи» депутатов российской Госдумы
Феминитивы: так над русским языком не издевался даже Черномырдин
4
144
Феминитивы: так над русским языком не издевался даже Черномырдин
Набирающие популярность
Он хотел стать командиром подводной лодки или порыбачить с комфортом - это тоже в комментариях
0
3
Он хотел стать командиром подводной лодки или порыбачить с комфортом - это тоже в...
Ураган "Ида" в США: корова на дереве и затопленные улицы
0
1
Ураган "Ида" в США: корова на дереве и затопленные улицы
Трудности - это наши возможности, вот вам наглядный пример
Трудности - это наши возможности, вот вам наглядный пример
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#СССР#прикол#интересное#ynews#картинки#актеры#смешно#комментарии
#Юмор#история#подборка#Разное#кино#1 сентября#приколы#школа#страна#позитив
#интересно#люди#животные#Россия#фотографии#забавно#сша#девушки#абсурд#путин

На что жалуетесь?

Вернуться