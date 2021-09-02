Весёлая Карусель. Выпуск 1

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В этой рубрике выпуск поста будет каждый раз соответствовать выпуску мультяшного сборника, а следом будут картинки и всё разное на позитиве. Приятных просмотров!
2.
20.
Гав + кусь + мурр = любовь! Собаки и кошки. Как кошка с собакой. Котенок и собака
38.
Я тоже так выгляжу, но я просто много ел pic.twitter.com/9LanpBoR7m— Подслушано в твиторе (@Podslyshano) September 2, 2021
39.
немножко музи смузи)))
Дня хорошего! Веселая песенка.— Андрей Не важно (@dushaErm) September 2, 2021
The Archies - Sugar, Sugarhttps://t.co/PgQzi1eppO pic.twitter.com/LJeRRqfjrL
40.
2 сентября- День мини-юбки. Анре Курреж- первый дизайнер, включивший в свою коллекцию мини в 1961 году. А когда в 1965 году дизайнер Мэри Куант привезла свою коллекцию в Нью-Йорк и мода на мини пошла в народ, то уличное движение города было парализов
Авторский пост
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