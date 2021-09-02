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Весёлая Карусель. Выпуск 1

Весёлая Карусель. Выпуск 1 (39 фото + 2 видео)

Автор:
02 сентября 2021 13:31
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Разное   Юмор   картинки   позитив   фото   
1485
39
2
В этой рубрике выпуск поста будет каждый раз соответствовать выпуску мультяшного сборника, а следом будут картинки и всё разное на позитиве. Приятных просмотров!

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Метки: Разное   Юмор   картинки   позитив   фото   
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6  комментариев
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727
Андрей Ы. 4 часа назад
Так вот ты какой, многочлен!
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38k
dima423 3 часа назад
Комментарий к фото
какие НА)(УЙ глазки?))
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175k
Кaleidoscope Автор поста 3 часа назад
Простите за некоторые огрехи в текстовках, редактор Фишек тормозит по чёрному чтобы исправить, в следующий раз буду повнимательнее)
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29k
ACU900 3 часа назад
А я уже подумал что она держит в руке смартфон и селфи делает :)
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29k
ACU900 3 часа назад
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