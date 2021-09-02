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02 сентября 2021 00:04
Малоизвестные фотографии известных людей
2.
Леонардо Вильгельм Ди Каприо, 1981 год
3.
Оригинальная команда создателей Half-Life до того как игра обрела популярность, 1997 год
4.
Сильвестр Сталлоне, 1982 год
5.
Групповое фото The Prodigy от Westway в Лондоне, 1991 год
6.
Иван Охлобыстин награжден призом за лучшую мужскую роль в кинофильме «Нога» в конкурсе «Фильмы для избранных» на III Открытом российском кинофестивале «Кинотавр», Сочи 1992 год
7.
Латиноамериканский революционер и команданте Кубинской революции 1959 года – Эрнесто Че Гевара (в молодости), 1951 год
8.
Шестилетний Конор Макгрегор со своими сестрами, 1994 год
9.
Гарретт Моррис, Джейн Куртин, Джон Белуши, Ларейн Ньюман, Дэн Эйкройд, Гильда Рэднер и Билл Мюррей, 1976 год
10.
Мохаммед Али с родителями, 26 октября 1974 года
11.
Фредди Меркьюри, 1986 год
12.
Михаил Горбачев с дедом Пантелеем и бабушкой Василисой, конец 1930-х
13.
The Red Hot Chili Peppers, Нью-Йорк, 1985 год
14.
Бенедикт Камбербэтч, подрабатывает официантом, 2001 год
15.
Юрий Куклaчев проигрывaет коту в шаxматы, 1980-е годы
16.
Милла Йовович, 1994 год
17.
Наташа Королёва и Игорь Николаев, 1997 год
18.
Киану Ривз в 28 лет, 1992 год
19.
Дуэйн Джонсон с мамой
20.
Курт Кобeйн и котик, 1992 год
21.
Павел Дуров в детстве
22.
Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, 2 ноября 1995 год
23.
Курт показывает, что Кортни лучше всех в мире занимается любовью, Сиэтл, Вашингтон, июль 1993 года
24.
Лариса Гузеева интересуется книгой «О моральном облике советской молодежи», 1996 год
25.
Джим Керри со своей дочерью Джейн Керри, 1991 год
26.
«Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел...» Автор «Дяди Стёпы», «Фомы», «Мимозы», а также (со)автор текстов гимнов Советского Союза и России Сергей Михалков с сыновьями Никитой и Андреем, СССР, 1980-е
27.
Александр Абдулов после футбольного матча команды Ленкома «Авось», Куйбышев (ныне Самара), СССР, 1984 год
28.
Джеки Чан и старшая дочь Стивена Сигала Аяко Фудзитани
29.
Стив Джобс играет со своей дочерью Евой, Парк Футхиллс, город Пало–Альто, Штат Калифорния, США, 2002 год
30.
Владимир Высоцкий и Пётр Тодоровский на кинопробах к фильму «Бегство мистера Мак-Кинли», студия «Мосфильм», декабрь 1973 года
31.
«Вы злые, потому что слабые. Добрым быть всегда сложнее», Евгений Леонов (1926-1994)
32.
«Вы злые, потому что слабые. Добрым быть всегда сложнее», Евгений Леонов (1926-1994)
35.
Памела Андерсон, 1989 год
36.
Богдан Йовович, Галина Логинова и их пятилетняя дочь Милица-Наташа, Киев, 1980 год
37.
Юный Себастьян Феттель фотографируется с Михаэлем Шумахером, 1997 год
38.
Кэмерон Диаз, начало 90-х
39.
Студент Влад Листьев, «на картошке», 1978 год
40.
Костюмированная вечеринка в Звездном городке в честь новых космонавтов весной 1965 года (слева — Юрий Гагарин, справа — Алексей Леонов)
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