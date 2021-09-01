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Тест по фильмам Леонардо Ди Каприо

Тест по фильмам Леонардо Ди Каприо

Автор:
01 сентября 2021 09:53
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кинотесты   леонардо ди каприо   тест   тесты по фильмам   фильмы   
865
1
8 простых вопросов, на которые сможет с лёгкостью ответить Леонардо Ди Каприо... ну или хотя бы человек, смотревший всего его фильмы.
За какой фильм Леонардо Ди Каприо получил премию "Оскар"?
За какой фильм Леонардо Ди Каприо получил премию "Оскар"?
"Начало"
"Остров проклятых"
"Выживший"
"Волк с Уолл-стрит"

Источник:

В 2002 году Леонардо снялся в криминальной драме совместно Томом Хэнксом. О каком фильме идёт речь?
В 2002 году Леонардо снялся в криминальной драме совместно Томом Хэнксом. О каком фильме идёт речь?
"Банды Нью-Йорка"
"Комната Марвина"
"Поймай меня, если сможешь"

Источник:

Кадр из какого фильма?
Кадр из какого фильма?
"Джанго освобождённый"
"Хороший, плохой, злой"
"Быстрый и мертвый"

Источник:

Актёр сыграл в одной из частей "Зубастиков". В какой именно?
Актёр сыграл в одной из частей "Зубастиков". В какой именно?
"Зубастики"
"Зубастики 2: Основное блюдо"
"Зубастики 3"

Источник:

В 2006 году вышел фильм с участием следующих актёров Леонардо ДиКаприо, Мэтт Дэймон, Джек Николсон, Марк Уолберг. О какой ленте идёт речь?
В 2006 году вышел фильм с участием следующих актёров Леонардо ДиКаприо, Мэтт Дэймон, Джек Николсон, Марк Уолберг. О какой ленте идёт речь?
"Город воров"
"Отступники"
"Двойная рокировка"
"Гангстер"

Источник:

Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
"Выживший"
"Изгой"
"Схватка"
Детективный триллеры, в котором придётся много спать. О чём идёт речь?
Детективный триллеры, в котором придётся много спать. О чём идёт речь?
"Начало"
"Исходный код"
"Ванильное небо"

Источник:

В каком из популярных сериалов снялся Леонардо Ди Каприо?
В каком из популярных сериалов снялся Леонардо Ди Каприо?
Санта Барбара
Богатые тоже плачут
Рабыня Изаура

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Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

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Метки: Тесты   кинотесты   леонардо ди каприо   тест   тесты по фильмам   фильмы   
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8  комментариев
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12k
Вася 56 минут назад
все походу на зубастиках завалятся
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3k
Enigma Kuutar 13 минут назад
Из 8 вопросов ответили верно на 6. Скорее всего, вы и есть Леонардо Ди Каприо. Так ли это на самом деле? Что вас привело на Фишки? ^_^
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24k
Батончик с маком 23 минуты назад
А чё нет фильма в котором этот педераст с мужиком сосался? Полное затмение вроде называется
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5k
Наталья 44 минуты назад
хороший актер и фильмы все шикарные
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262
Квантовый_Слесарь_82 53 минуты назад
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3k
Димка Смола/67 56 минут назад
Где вопросы про шедевр ??? "Остров проклятых"
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3k
Димка Смола/67 56 минут назад
Вопросы легкие, а все фильмы достойные !
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