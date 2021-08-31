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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
31 августа 2021 22:05
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
883
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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9k
Majul 10 часов назад
Чет мне казалось, что он помоложе чутка ))
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81k
Taras Kozalupko 9 часов назад
Толковый фотограф, на вес золота!
Всегда поймает правильный ракурс

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