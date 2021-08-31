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В подъезде жилого дома в Москве обвалился потолок

В подъезде жилого дома в Москве обвалился потолок (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2021 13:20
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Москва   видео   жилой комплекс   обрушение   потолок   
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В доме в жилом комплексе "Зиларт" обрушился потолок в подъезде. Ехавшие в это время в лифте женщина с ребёнком чудом остались целы.
На опубликованных в сети кадрах видно часть обрушевшейся на первом этаже конструкции. К счастью,пострадавших нет.

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Метки: 360подмосковье   Москва   видео   жилой комплекс   обрушение   потолок   
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15  комментариев
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28k
Игорь 2 часа назад
Москва... Элитный ЖК. Небось много-много миллионов за элитность отдали. Ну а подрядчик вместо анкеров дешманские дюбеля влепил...
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10k
Лехахуторской 10 минут назад
Как не вспомнить
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7k
Ivan 15 минут назад
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3k
Виктор Штурмаревич 44 минуты назад
Вся конструкция под гипсокартон собрана на от..бись.Эти ишаки не использовали все необходимые для таких конструкций комплектующие.В лучшем случае было использовано 50% от необходимого профиля,а крепежа по ходу не использовали совсем,обошлись саморезами в 5 мм.И вся эта куета висела на считаных дюбелях для крепления вешалки на стену.Говнострой продакшн.
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
Бля, желтопрессники все нагнетают и нагнетают! Каким .нахуй чудом? Они в лифте были - раз, эта конструкция прдставляет угрозу только в том случае, если ее спрессовать в один комок с сбросить на голову - это два.
В остальных случаях он даже шишки не оставит.
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