В подъезде жилого дома в Москве обвалился потолок

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В доме в жилом комплексе "Зиларт" обрушился потолок в подъезде. Ехавшие в это время в лифте женщина с ребёнком чудом остались целы.
На опубликованных в сети кадрах видно часть обрушевшейся на первом этаже конструкции. К счастью,пострадавших нет.
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Пирамида элитности...
В остальных случаях он даже шишки не оставит.
Но что именно? Ваше самобичевание, что Вы осознали свою свирепость и отсутствие рук или моя невероятная удачливость?)
PS а руки-ноги это всё таки есть руки или их нет? Меня с детства заботил этот вопрос, но первый раз смог его задать.