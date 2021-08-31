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Когда решила стать королевой пляжа

Когда решила стать королевой пляжа (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2021 09:56
Метки: Девушка   бразилия   в мире   видео   пляж   ягодицы   
1993
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Красота требует жертв. Эту фразу женщины постоянно себе повторяют. Однако некоторые представительницы прекрасного пола совсем уж впадают в крайность. Взгляните на эту женщину, которая сделала себе ягодицы по-бразильски.
И как теперь это развидеть?!

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Метки: Девушка   бразилия   в мире   видео   пляж   ягодицы   
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17  комментариев
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16k
Serg2001 2 часа назад
Таких надо сразу в дурку на учёт ставить. Очевидно же, что там с мозгами беда... )
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9k
ScorpionDS 5 минут назад
Какой-то обрубленный кентавр ...
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705
Иван 21 минуту назад
А снимающий видос мужик сказал - уммммм.. есть любители бегемотиков, для них делала
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27k
lem02 Полчаса назад
ЩАЗ рванет!
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930
qwer 45 минут назад
Это ЖОП@!
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3k
GelmuT_nec Час назад
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13k
Booka1a Час назад
мне одно интересно, а как она на эту жопу стринги натянула? или прямо поверх сшили?
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9k
Атеист Час назад
коротко об увиденном:
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3k
ТАНЬКА - ПРИЗРАК ХРЕНОДЕЛА ))) 2 часа назад
силиконовый курдюк
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63k
Доктор Джонс 2 часа назад
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Вах! Какой курдюк! Какой красавиц! У нас на Кавказ говорят: чем толще попа, тем красивей красавиц. Мамой клянусь, да.
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809
Hornet 2 часа назад
Только я один ждал момента, когда она сядет на песика?
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28k
Игорь 2 часа назад
Компрачикосы легализовались и вышли на новый уровень?!
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13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
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2k
ых 2 часа назад
Как развидеть? Не смотреть и уж тем более не постить подобную муйню.
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8k
antonium 2 часа назад
А дети вокруг бегали и кричали: "Кентавр на пляже!!!"
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