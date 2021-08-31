Когда решила стать королевой пляжа

1993
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Красота требует жертв. Эту фразу женщины постоянно себе повторяют. Однако некоторые представительницы прекрасного пола совсем уж впадают в крайность. Взгляните на эту женщину, которая сделала себе ягодицы по-бразильски.
И как теперь это развидеть?!
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