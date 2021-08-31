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Позитивные новости о России 31.08.2021

Позитивные новости о России 31.08.2021 (43 фото + 2 видео)

Автор:
31 августа 2021 09:22
Метки: Россия   новости   факты   
563
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2
Некоторые новости о России за последние несколько дней

Благоустройство общественных пространств России

Россия развивается с нарастающими темпами. Новостей за неделю стало очень много. Переходите по ссылке и читайте.

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Метки: Россия   новости   факты   
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8k
antonium 4 часа назад
Блин, да перед выборами все новости позитивные, уже боишься ленту новостную открыть, как бы не умереть от передозировки позитива.
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2k
Алексей 18 минут назад
----В Ингушетии запустили птицекомплекс «Южный». Общее поголовье птицы 60 тыс. голов, а объем производства должен достигнуть 10,2 тыс. тонн в год.----
____________________________
А каким образом 60 тысяч голов птицы могут дать объем 10,2 тысяч тонн в год?
Если разделить одно на другое, то получится, что одна птица на этом птицекомплексе даёт в год 170 килограммов мяса. Что за птиц-мутантов собираются выращивать в Ингушетии?
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3k
Иван 55 минут назад
И чо, минимальную зарплату поднимут?
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31k
Михаил 3 часа назад
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