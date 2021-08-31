Позитивные новости о России 31.08.2021

В Череповец привезли первые 2 трамвая модели 71-911ЕМ «Львенок». В ближайшее время будет произведена наладка и настройка вагонов, а также обучение и стажировка водительского состава.



Всего в город привезут 12 новых трамваев, изготовленных в Санкт-Петербурге специально для Череповца. Трамваи марки «Львенок», их будет 11, вмещают до 155 пассажиров и отличаются запатентованной конструкцией тележки, которая благодаря своей эластичности менее требовательна к состоянию рельсового пути. 12-м станет сочлененный 71-923М «Богатырь» (на 184 пассажира). Выпуск всех трамваев на линию планируется в сентябре.