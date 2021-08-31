Позитивные новости о России 31.08.2021

В Москве состоялось открытие нового здания школы № 338
С 2011 года в ТиНАО построили 61 детский сад и 24 школы.
Тюменский «Сибгазаппарат» запустил новую технологическую линию
В Навашино спущено на воду головное грузопассажирское судно проекта PV24 «Анатолий Черняев»
Открыт терапевтический корпус «Хадасса» международного медицинского кластера в Сколкове
Челябинский тракторный завод расширяет производство морских контейнеров
Ранее предприятие выпустило партию 40-футовых универсальных морских контейнеров и проводит работу по получению свидетельства о соответствии требованиям Российского морского регистра судоходства.
«Куйбышевазот» запустил новое производство минеральных удобрений
Ход реконструкции участка трассы «Президентской дороги» до Ялтинского кольца в Крыму
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Сборная России завоевала четыре золота на Европейской олимпиаде юниоров по информатике
Ренат Каримов из Республики Татарстан занял абсолютное первое место, а Иван Пискарев из Москвы — абсолютное третье место.
На орском «Механическом заводе» в Оренбургской области запустили новое производство
27 августа запущен в промышленную эксплуатацию новый цех чугунного литья с индукционным плавильным комплексом. Его продукция имеет широкое применение: в машиностроении, производстве военной продукции, коммунальном хозяйстве, автомобилестроении и других отраслях промышленности.
АО «ГАКЗ» изготовило полковую колесно-гусеничную машину для бульдозерно-землеройных работ
Ростех открыл в Уфе центр подготовки авиационных специалистов
Линия по производству полированного стекла запущена в эксплуатацию на Борском стекольном заводе
С 2019 по 2021 годы компания инвестировала в модернизацию оборудования 3,3 млрд рублей.
В Туве восстанавливают мелиоративные земли
С 2020 года администрациями Пий-Хемского, Тандинского и Каа-Хемского районов совместно с Росреестром проведены работы по восстановлению документов Могойской, Шанганской и Шигларинской систем мелиорации.Первым к восстановлению мелиоративных земель приступил Тандинский район. С 19 августа 2021 года на территории.
Шанганской системы подрядная организация начала работу по восстановлению площади орошения на 976 га.
В регионах открыты новые спортивные объекты 15 часть ( 2021 г.)
г. Калуга
27 августа, состоялось открытие Дворца спорта.
Ульяновская область
г.Ульяновск
Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Аксель Арена» открылся в Железнодорожном районе Ульяновска 19 августа.
Приморский край
г. Спасск-Дальний
13 августа, в Спасске-Дальнем состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.
Курганская область
г. Заозерск
Тренажеры, турники, беговые дорожки, футбольное поле и спортивные площадки — всё это можно увидеть на территории школы № 5 в Заозёрном. Здесь построен и оборудован физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.
Саратовская область
г. Балаково
Очередной ФОК открытого типа распахнул свои двери в Балакове.
В Тульской области открыто новое производство азотных удобрений
Стоимость работ составила почти 700 млн рублей.
Завод имени Седина отмечает 110-летний юбилей выпуском новых станков
ООО «СТАН» поставило высокоточное оборудование учебно-производственному комплексу ОДК-УМПО
В Армавире Краснодарского края открыли новую линию производства светодиодов
Линия позволяет производить все основные операции по изготовлению светодиодов: монтаж кристаллов на рамку-носитель с последующей микросваркой, герметизацией гель-люминофорной смесью и тестированием по заданным характеристикам.
Предполагаемый объём выпуска уже в 2021 году приблизится к 80 млн штук в год, а к 2022 возрастёт до 150 млн.
ММК-УГОЛЬ завершило техническое перевооружение Центральной обогатительной фабрики
Введенная в строй установка гипербарфильтров — это новая усовершенствованная технология обезвоживания флотоконцентрата. Она позволит улучшить параметры, которые определяют качество и себестоимость выпускаемой на обогатительной фабрике продукции — угольного концентрата марки «Ж».
В Ульяновской области открыли движение по левобережной развязке Президентского моста
Строительство развязки проводилось в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».
«Электрощит Самара» и завод «Потенциал» запустили совместное производство
Ростех провел в рамках «Армия-2021» презентацию работы тяжелой огнеметной системы ТОС-2
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Рязанский Станкосервис сдал заказчику тяжёлый токарный станок РТС317Ф1-6
В Волгоградской области растут орошаемые площади
На «Армия-2021» компания «Проект Системы» показала систему управления гидромеханической трансмиссией
Ижевский Завод Изоляции ввел в промышленную эксплуатацию новую линию ВПП
В Ингушетии запустили птицекомплекс «Южный»
Благоустройство общественных пространств России
«Росэлектроника» представила малогабаритный измеритель скорости для самолетов и дронов
«Росэлектроника» создала робота для тушения пожаров на промышленных объектах
Больницы Подмосковья получили 101 машину неотложной помощи
Больницам передана 101 машина, 133 поставят до конца августа, а до конца года закупят еще 177.
Машины будут доставлять участковых врачей по вызовам на дом.
Помимо машин для медучреждений региона закупают новое оборудование — аппараты для МРТ, КТ, рентгена, маммографии.
В Москве открыта новая школа
Новое здание школы № 2117 на 550 учеников открылось в Щербинке.
«Уралкриомаш» представил инновационный вагон-цистерну для СПГ
Российские ударные вертолёты Ка-52М и Ми-28НМ получили новую дальнобойную ракету
Электромобиль «Эра» представили на форуме «Армия-2021»
Завод «Электроавтоматика» модернизировал производство
Maersk открыл портовой терминал в Новороссийске
Первая партия новых трамваев прибыла в Череповец
Всего в город привезут 12 новых трамваев, изготовленных в Санкт-Петербурге специально для Череповца. Трамваи марки «Львенок», их будет 11, вмещают до 155 пассажиров и отличаются запатентованной конструкцией тележки, которая благодаря своей эластичности менее требовательна к состоянию рельсового пути. 12-м станет сочлененный 71-923М «Богатырь» (на 184 пассажира). Выпуск всех трамваев на линию планируется в сентябре.
Сегежский ЦБК начал промышленный выпуск специальной белой бумаги
Российская сборная WorldSkills стала первой на чемпионате стран Азии
«Национальная сборная WorldSkills Russia стала первой в медальном зачете азиатского чемпионата Online Friendly Skills Game 2021, взяв шесть золотых медалей, четыре серебряных, пять бронзовых и один медальон за профессионализм. Российские юниоры завоевали пять золотых медалей и две серебряные», — говорится в сообщении.
Изготовлен многофазный вентильно-индукторный гребной электродвигатель мощностью 15 МВт
Пензенский станкостроительный завод сдал третий производственный корпус
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А каким образом 60 тысяч голов птицы могут дать объем 10,2 тысяч тонн в год?
Если разделить одно на другое, то получится, что одна птица на этом птицекомплексе даёт в год 170 килограммов мяса. Что за птиц-мутантов собираются выращивать в Ингушетии?