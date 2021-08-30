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На Казанском вокзале оленёнок атаковал ворота с решёткой и застрял между прутьев

На Казанском вокзале оленёнок атаковал ворота с решёткой и застрял между прутьев (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2021 23:12
Сообщество : Животные
Метки: Россия   видео   застрял   казань   люди   оленёнок   освободили   решетка   
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Вчера на вокзале в столице Республики Татарстан непонятно откуда взявшийся молодой олень пытался любой ценой покинуть, действующий ему на нервы, режимный объект. И не придумал ничего лучше, чем с разгона то ли выбить, то ли преодолеть, перепрыгнув решетчатые ворота...

Как сообщает на своих страницах Telegram-канал "Mash", застрявший в воротах, оленёнок, орал так, будто центр города затопило.

Юному оленёнку повезло, помощь в виде рабочего, прохожего, также мужчины в белом костюме пришла довольно быстро: они, пытаясь раздвинуть решётку, нечаянно выломали прут и за рога вытащили его голову.

Освобождённый Бемби вне себя от радости бросился наутёк, так и не поблагодарив своих спасителей.

После этого оленя видели на набережной озера Кабан.

P.S.

Остаётся надеяться, что спасителям олешки не выпишут счёт или штраф за порчу ведомственного имущества (ворот).

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Метки: Россия   видео   застрял   казань   люди   оленёнок   освободили   решетка   
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28k
Антон 2 часа назад
Случайно не друг друга искали?
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17k
Феникс Час назад
Алень ре и есть алень....
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108
Liberman Час назад
я уж думал : откуда в центре Москвы олень взялся...(обычных там тьма,а вот из мира природы - вроде как нет)
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22k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Ни фига себе, как он орёт!
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