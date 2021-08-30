На Казанском вокзале оленёнок атаковал ворота с решёткой и застрял между прутьев

Вчера на вокзале в столице Республики Татарстан непонятно откуда взявшийся молодой олень пытался любой ценой покинуть, действующий ему на нервы, режимный объект. И не придумал ничего лучше, чем с разгона то ли выбить, то ли преодолеть, перепрыгнув решетчатые ворота...
Как сообщает на своих страницах Telegram-канал "Mash", застрявший в воротах, оленёнок, орал так, будто центр города затопило.
Юному оленёнку повезло, помощь в виде рабочего, прохожего, также мужчины в белом костюме пришла довольно быстро: они, пытаясь раздвинуть решётку, нечаянно выломали прут и за рога вытащили его голову.
Освобождённый Бемби вне себя от радости бросился наутёк, так и не поблагодарив своих спасителей.
После этого оленя видели на набережной озера Кабан.
P.S.
Остаётся надеяться, что спасителям олешки не выпишут счёт или штраф за порчу ведомственного имущества (ворот).
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