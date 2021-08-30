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Почему в Америке нельзя ставить высокие заборы

Почему в Америке нельзя ставить высокие заборы (8 фото)

Автор:
30 августа 2021 18:29
Сообщество : Жизнь в США
Метки: архитектура   обшество   сша   традиции   частный сектор   
1435
8

В своем доме или на собственном участке владелец может делать далеко не все, что ему хочется.



Несколько десятков лет жизнь на Западе всем нашим соотечественникам представлялась сказкой. О реальности представление появилось гораздо позже. В США тоже немало запретов, которые нашим людям понять очень сложно, а принять еще сложнее. Например, частный жилой сектор – это далеко не то, что мы можем себе представить.

В своем доме или на собственном участке владелец может делать далеко не все, что ему хочется.


В своем доме или на собственном участке владелец может делать далеко не все, что ему хочется / Фото: oir.mobi


1. Несогласованный капремонт



В Америке перенести внутреннюю перегородку в доме или поменять напольное покрытие без разрешения уполномоченных служб не получится / Фото: hammer-shop.ru


Мы у себя в доме можем сделать в любой момент перепланировку или капитальный ремонт. Разрешения у соответствующих структур для этого не требуется. Есть возможность и желание – делай. В Америке же все далеко не так. Если человек хочет перенести внутреннюю перегородку или поставить дополнительную, поменять напольное покрытие, установить несколько розеток, ему сначала нужно обратиться в определенную службу, чтобы получить на это лицензию, а также все предполагаемые изменения согласовать. Конечно же, на это потребуются немалые средства плюс время.


Тихо поставить розетки самому не получится, бдительные соседи сразу же поставят в известность кого нужно / Фото: ua.depositphotos.com


В случае, когда после капремонта дом существенно видоизменился, на него еще и налог поднять могут. Считается, что жилище модернизированное. Тихо поставить розетки самому не получится. Соседи за этим проследят. Если они только услышат или случайно узнают, что вы делаете что-то без разрешения, сразу же поставят в известность кого нужно.



2. Высокие глухие заборы перед домом



Во многих штатах закон запрещает устанавливать перед домом глухие и очень высокие заборы / Фото: planirovkainfo.ru


Во многих штатах закон запрещает устанавливать перед домом глухие и очень высокие заборы. Ограждения разрешены, конечно, только низкие и обязательно некапитальные. В большинстве своем дома в Америке строят каркасные, а такие конструкции быстро воспламеняются. В связи с этим, согласно правилам пожарной безопасности, доступ к строениям не должен иметь препятствий. Да и уровень нарушений такие заборы снижают. Соседи все видят и вовремя пожалуются властям, если вдруг что.



3. Произвольный внешний вид частного дома



Внешнее оформление дома и участка, газонов, клумб – решение администрации / Фото: woman.forumdaily.com


Внешнее оформление дома и участка, газонов, клумб – решение администрации. Рейтинг района зависит от того, как он выглядит. А от рейтинга зависит и цена на метр квадратный жилой площади. Естественно администрация строго контролирует состояние каждого участка в отдельности и района в целом. Вероятнее всего, нарушение чревато назначением немалого штрафа.


Цвет домов четко прописан в нормативных документах местной администрации, поэтому произвольно перекрасить фасад в другой цвет владельцу не удастся / Фото: karl-marks.ru


И самое интересное. Перекрасить дом в другой цвет не получится. Этот самый цвет четко прописан в нормативных документах местной администрации. Если на улице все дома зеленые, то и мечтать не стоит перекрасить свой в белый, например. И если во дворе должна быть клумба, то о грядке с луком и речи быть не может.

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Метки: архитектура   обшество   сша   традиции   частный сектор   
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Сергей 2 часа назад
Ну и правильно делают, районы без заборов очень красиво и эстетично выглядят. У нас в частный сектор новой застройки зайдешь - такое ощущение как будто в тюрьме. Улица шириной 6 метров и сразу заборы, заборы, заборы.
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16k
Maks Es Минуту назад
1. Капремонт делать самому в каркасном доме - даже не смешно. Но дело даже не в этом. Если у тебя отдельный дом - делай,что хочешь. Это твои проблемы, если в результате твоих действий он развалится, сгорит или утонет. А вот если у тебя есть соседи за стенкой - это запрещено по одной банальной причине - совместное проживание означает наличие обязательной страховки кондоминиума, и если в результате ремонта что-то пойдет не так, то страховая должна знать, с какого строителя затем содрать компенсации. С частного лица это сделать куда сложнее, потому и есть отдельная статья по этому поводу в законе о кондоминиумах.
2. Если твой дом стоит отдельно - да хоть кремлёвскую стену строй. Если участок с соседями - они имеют право на свет солнца и свежий ветерок, кроме всего прочего.
3. Не администрация района решает, как будет выглядеть квартал, а кондоминиум. В случае, если вас там 4 дома, вы сами все и помешаете, как хотите.
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−7
Abycat 21 минуту назад
Тут посыл статьи [мат]. тый. Автор захотел обосрать "ненавистную омерике". Но сильно обосрался и воняет.
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5k
newegg Полчаса назад
Редкостная бредятина. Америка - она разная, очень разная. В разных штатах разные законы, даже в соседских городках могут быть разные правила.
Если дом в единообразном комплексе - наружный вид менять нельзя. Если дом индивидуальный - хоть закрасься в розовый с желтыми цветочками, разными каждую неделю.
Высота заборов, стрижка газонов - есть правила, разные. С ними надо ознакомиться перед покупкой дома.
Сантехника, электрика - куча правил и законов, которые надо знать до начала работ. Хочешь заниматься этим сам - сходи в местный колледж, пройди короткие курсы и получи сертификат для индивидуала. Никому не хочется гореть или сидеть без воды от того, что криворукий умник без образования, вчера слезший с пальмы, натворит.
У меня несколько плодовых деревьев - слива, черешня, лимон, хурма. У соседей тоже растет. Жена развлекается с клубникой и помидорами. Когда много - раздаем друзьям и соседям. Или ставим коробку с надписью "FREE" перед домом - кто хочет, берет. Пока ещё никто с претензиями или штрафами не приходил.

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2k
boom 38 минут назад
ну что за дикари! не нужна мне зп 5000 баксов, если я свою серую халупу не могу 2-метровым забором обнести, чтоб никто мои помидоры не заметил
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27k
lem02 38 минут назад
Не самые глупые правила.
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7k
portmen77 41 минуту назад
Я вот никогда не был в Америке, но даже я знаю, что квартал отстроенный застройщиком передается в управление компании этого же застройщика. И там вы и вправду не сможете поставить забор или изменить фасад. Ремонт тоже этой компанией, иначе суд и штраф.
Но вы можете купить участок и строить ранчо! И что вы там сделаете или соорудите никого особо не разозлит.
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6k
Matthew Hopkins 48 минут назад
Льзя, но не везде, от правил нейборхуда может зависеть. Хотя с другой стороны нахера эти заборы вообще нужны.
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175
Змій Горинич 54 минуты назад
Америка вся разная, тут многое зависит в каком вы штате, в каком городе и даже на какой вы улице.
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20k
sportage030 55 минут назад
В германии вообще на даче ночевать строго запрещено, не говоря уже о шашлыках или застольях.
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28k
Антон Час назад
Если не ошибаюсь, во внутренних дворах можно ставить забор, довольно высокий, до двух метров.
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1k
Broscan Час назад
Соседи за этим проследят. (дальше читать не стал)

И эти твари нам что то будут говорить про Сталинизм !?
Ссылка youtu.be
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11k
Nikita 2 часа назад
В Финляндии, в городах, где частный сектор.... Тоже не получится построить себе абы какой дом. Прописывается всё:
Этажность дома (на конкретной улице)
Цвет дома (Тут есть свобода в выборе оттенка)
Даже угольность крыши
Из плюсов могу отметить, что на участок уже подведены коммуникации (электричество, вода канализация), только запитать дом остаётся...
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358
Мурчелло 2 часа назад
Пипец.Нахуа такое нуно.
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75
Andrey 2 часа назад
кстати когда то, при первом посещении Европы очень удивился не высоким и не глухим заборчикам в частных домах ! после наших стран с высокими заборами - смотрелось все дико !))
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45k
doker 2 часа назад
Потому что Америка большая. Где-то ставят и перепланировки делают, а где-то нет.
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19k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
И выращивать овощи на своем участке нельзя.
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161
⛔ Александр ⛔ 2 часа назад
В США можно установливать высокие заборы!
Высота глухой части забора не должна превышать 1.8 метра!
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13k
Patmaz 2 часа назад
В какой цвет хочу, в такой и крашу
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
>Мы у себя в доме можем сделать в любой момент перепланировку

однако не можем, перепланировка согласовывается. Иначе бы дома падали при сносе несущих стен)
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5k
Александр Зотов 2 часа назад
Мы у себя в доме можем сделать в любой момент перепланировку или капитальный ремонт. Разрешения у соответствующих структур для этого не требуется.
---------
ага конечно, без документа из БТИ потом проблем огребёшь
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