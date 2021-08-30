Почему в Америке нельзя ставить высокие заборы

В своем доме или на собственном участке владелец может делать далеко не все, что ему хочется.
Несколько десятков лет жизнь на Западе всем нашим соотечественникам представлялась сказкой. О реальности представление появилось гораздо позже. В США тоже немало запретов, которые нашим людям понять очень сложно, а принять еще сложнее. Например, частный жилой сектор – это далеко не то, что мы можем себе представить.
В своем доме или на собственном участке владелец может делать далеко не все, что ему хочется.
1. Несогласованный капремонт
Мы у себя в доме можем сделать в любой момент перепланировку или капитальный ремонт. Разрешения у соответствующих структур для этого не требуется. Есть возможность и желание – делай. В Америке же все далеко не так. Если человек хочет перенести внутреннюю перегородку или поставить дополнительную, поменять напольное покрытие, установить несколько розеток, ему сначала нужно обратиться в определенную службу, чтобы получить на это лицензию, а также все предполагаемые изменения согласовать. Конечно же, на это потребуются немалые средства плюс время.
В случае, когда после капремонта дом существенно видоизменился, на него еще и налог поднять могут. Считается, что жилище модернизированное. Тихо поставить розетки самому не получится. Соседи за этим проследят. Если они только услышат или случайно узнают, что вы делаете что-то без разрешения, сразу же поставят в известность кого нужно.
2. Высокие глухие заборы перед домом
Во многих штатах закон запрещает устанавливать перед домом глухие и очень высокие заборы. Ограждения разрешены, конечно, только низкие и обязательно некапитальные. В большинстве своем дома в Америке строят каркасные, а такие конструкции быстро воспламеняются. В связи с этим, согласно правилам пожарной безопасности, доступ к строениям не должен иметь препятствий. Да и уровень нарушений такие заборы снижают. Соседи все видят и вовремя пожалуются властям, если вдруг что.
3. Произвольный внешний вид частного дома
Внешнее оформление дома и участка, газонов, клумб – решение администрации. Рейтинг района зависит от того, как он выглядит. А от рейтинга зависит и цена на метр квадратный жилой площади. Естественно администрация строго контролирует состояние каждого участка в отдельности и района в целом. Вероятнее всего, нарушение чревато назначением немалого штрафа.
И самое интересное. Перекрасить дом в другой цвет не получится. Этот самый цвет четко прописан в нормативных документах местной администрации. Если на улице все дома зеленые, то и мечтать не стоит перекрасить свой в белый, например. И если во дворе должна быть клумба, то о грядке с луком и речи быть не может.
Источник:
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2. Если твой дом стоит отдельно - да хоть кремлёвскую стену строй. Если участок с соседями - они имеют право на свет солнца и свежий ветерок, кроме всего прочего.
3. Не администрация района решает, как будет выглядеть квартал, а кондоминиум. В случае, если вас там 4 дома, вы сами все и помешаете, как хотите.
Если дом в единообразном комплексе - наружный вид менять нельзя. Если дом индивидуальный - хоть закрасься в розовый с желтыми цветочками, разными каждую неделю.
Высота заборов, стрижка газонов - есть правила, разные. С ними надо ознакомиться перед покупкой дома.
Сантехника, электрика - куча правил и законов, которые надо знать до начала работ. Хочешь заниматься этим сам - сходи в местный колледж, пройди короткие курсы и получи сертификат для индивидуала. Никому не хочется гореть или сидеть без воды от того, что криворукий умник без образования, вчера слезший с пальмы, натворит.
У меня несколько плодовых деревьев - слива, черешня, лимон, хурма. У соседей тоже растет. Жена развлекается с клубникой и помидорами. Когда много - раздаем друзьям и соседям. Или ставим коробку с надписью "FREE" перед домом - кто хочет, берет. Пока ещё никто с претензиями или штрафами не приходил.
Но вы можете купить участок и строить ранчо! И что вы там сделаете или соорудите никого особо не разозлит.
У нас до 6 ft между участками. Спереди до 4 ft и не сплошной. У большинства спереди вообще заборов нет.
И эти твари нам что то будут говорить про Сталинизм !?
Этажность дома (на конкретной улице)
Цвет дома (Тут есть свобода в выборе оттенка)
Даже угольность крыши
Из плюсов могу отметить, что на участок уже подведены коммуникации (электричество, вода канализация), только запитать дом остаётся...
Высота глухой части забора не должна превышать 1.8 метра!
однако не можем, перепланировка согласовывается. Иначе бы дома падали при сносе несущих стен)
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ага конечно, без документа из БТИ потом проблем огребёшь