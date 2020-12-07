Сегодня мы расскажем, как выполняется полировка фар своими руками, рассмотрим эффективные способы и дадим дельные советы по уходу.

Причины помутнения фар

Дабы полировка требовалась не так часто, ознакомимся с основными причинами помутнения фар. Как правило, речь идет о механических повреждениях, когда пыль, содержащая мелкие частички, царапает оптику или камешки образуют сколы.

Пожелтение фар автомобиля

Еще одна распространенная причина заключается в неправильных действиях владельца автомобиля. К примеру, когда автовладелец протирает пыль на дороге при помощи сухой тряпки. Что, к сожалению, неизбежно приводит к помутнению.

Помутнение фар

Как выполняется полировка фар?

Этим зачастую занимаются специалисты. Но при наличии времени и технических знаний фары можно отполировать и своими руками. Ниже мы расскажем про основные способы полировки в домашних условиях, ну а пока прочитайте о том, как это делают профессионалы.

Сначала бесконтактная мойка

Затем ручная мойка

Весь процесс состоит из трех основных этапов. Для работы используются полировальная машинка, специальная паста. Вначале специалист использует абразивные предметы, благодаря которым устраняются мельчайшие царапины. Далее выполняется подготовка фар к полировке, заключающаяся в шлифовании меньшей зернистости. После этого пластиковое стекло полируется до требуемой степени. В конце наносится полировочная паста, восстанавливающая фару, и используются полировочные круги, имеющие разную степень зернистости. В результате автомобильная оптика приобретает максимально гладкую структуру.

В процессе полировки

Фото после полировки

Теперь, разобравшись с основными важными моментами, рассмотрим простые способы полировки фар своими руками.

К2 Lamp Doctor (полировочная паста для фар)

Способ №1. С помощью абразивной полироли и губки

Достаточно простой способ, предусматривающий использование:

абразивной полироли (в нашем примере используется Rubbing Compound);

варежки из микрофибры;

очистителя кузова (автор использовал Profoam 5000, эффективно удаляющий различные загрязнения);

обычной губки;

перчаток (целлофановых либо резиновых);

шланга с водой либо переносной автомойки.

Что понадобится для полировки фар

Шаг 1. Для начала, если есть необходимость, помойте фары. Смойте всю грязь, если потребуется, воспользуйтесь Profoam 5000. В конце насухо вытрите фары.

Вначале фары нужно помыть

Шаг 2. От некоторых загрязнений с помощью обычной мойки не избавиться. Дело в том, что на фарах из-за внешних факторов образуется налет, с которым не справятся чистящие средства и полироли.

Шаг 3. В нашем примере для очистки использовалась абразивная полироль. Вначале нужно снять верхний слой (грубое загрязнение), для чего можно воспользоваться абразивной полиролью Rubbing Compound.

Абразивная полироль Rubbing Compound

Также потребуется губка, желательно – профессиональная, имеющая жесткую поверхность (продается в автомагазинах). В крайнем случае, можно использовать губку для посуды, но лишь нейтрального цвета (на фарах могут остаться следы, если поролон будет иметь некачественную яркую окраску).

Шаг 4. Все поверхности должны быть предварительно очищенными и насухо вытертыми. После этого возьмите немного полироли и нанесите ее на губку.

На губку наносится немного полироли

Шаг 5. Начинайте полировать фары, выполняя легкие движения вдоль и поперек. Круговых движений лучше не совершать, иначе полировка может быть неравномерной.

Фары полируются легкими движениями

Шаг 6. Удалив с поверхности весь мутный налет, возьмите влажную тряпку и хорошенько протрите ею фары, дабы избавиться от остатков полироли.

Шаг 7. После этого приступайте непосредственно к полировке. Благодаря этому фары обретут не только приятный блеск, но и дополнительную защиту от негативного воздействия окружающей среды. В мастер-классе применяется японское полировочное средство Prospec.

Prospec

К слову, в комплекте с самим средством могут идти ПЭТ перчатки и губка, что очень удобно.

Защитная перчатка

Шаг 8. Возьмите немного средства (не больше горошины) и нанесите его на сухую губку.

На губку нужно нанести немного средства

Шаг 9. Приступайте к очистке поверхности, совершая аккуратные круговые движения. Больший усилий не прилагайте!

Очистка фар круговыми движениями

Шаг 10. Увидев, что фары начали блестеть, вооружитесь варежкой из микрофибры и аккуратно протрите их, дабы удалить остатки полировочного средства.

Фары после полировки

Шаг 11. Теперь ваши фары имеют блестящую и чистую поверхность из макропокрытия, способного отталкивать влагу и препятствовать прилипанию грязи в течение 6-ти месяцев.

Результат того стоит!

Способ №2. С помощью зубной пасты

Чтобы избавиться от помутнения и пожелтения фар, можно воспользоваться… зубной пастой.

Полировка фар зубной пастой

Полировка фар зубной пастой – это бюджетная альтернатива дорогостоящим и дефицитным полиролям. Заметим также, что зубная паста отлично полирует как стекло, так и пластик, металл.

Зубная паста отлично полирует поверхности

Шаг 1. В нашем примере фара снята с автомобиля, но можно обойтись без этого. Для начала очистите ее от пыли и грязи, используя описанные выше способы. Или просто сбрызните обычным моющим средством, после чего насухо вытрите.