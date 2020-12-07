Со временем все автовладельцы сталкиваются с необходимостью в полировке фар. Эта процедура – при условии правильного выполнения – может существенно продлить срок службы автомобильной оптики. Заметим, что большая часть современных фар выполнена из пластмассы и имеет специальный защитный слой, позволяющий отполировать их до 5-ти раз
Сегодня мы расскажем, как выполняется полировка фар своими руками, рассмотрим эффективные способы и дадим дельные советы по уходу.
Причины помутнения фар
Дабы полировка требовалась не так часто, ознакомимся с основными причинами помутнения фар. Как правило, речь идет о механических повреждениях, когда пыль, содержащая мелкие частички, царапает оптику или камешки образуют сколы.
Пожелтение фар автомобиля
Еще одна распространенная причина заключается в неправильных действиях владельца автомобиля. К примеру, когда автовладелец протирает пыль на дороге при помощи сухой тряпки. Что, к сожалению, неизбежно приводит к помутнению.
Помутнение фар
Как выполняется полировка фар?
Этим зачастую занимаются специалисты. Но при наличии времени и технических знаний фары можно отполировать и своими руками. Ниже мы расскажем про основные способы полировки в домашних условиях, ну а пока прочитайте о том, как это делают профессионалы.
Сначала бесконтактная мойка
Затем ручная мойка
Весь процесс состоит из трех основных этапов. Для работы используются полировальная машинка, специальная паста. Вначале специалист использует абразивные предметы, благодаря которым устраняются мельчайшие царапины. Далее выполняется подготовка фар к полировке, заключающаяся в шлифовании меньшей зернистости. После этого пластиковое стекло полируется до требуемой степени. В конце наносится полировочная паста, восстанавливающая фару, и используются полировочные круги, имеющие разную степень зернистости. В результате автомобильная оптика приобретает максимально гладкую структуру.
В процессе полировки
Фото после полировки
Теперь, разобравшись с основными важными моментами, рассмотрим простые способы полировки фар своими руками.
К2 Lamp Doctor (полировочная паста для фар)
Способ №1. С помощью абразивной полироли и губки
Достаточно простой способ, предусматривающий использование:
- абразивной полироли (в нашем примере используется Rubbing Compound);
- варежки из микрофибры;
- очистителя кузова (автор использовал Profoam 5000, эффективно удаляющий различные загрязнения);
- обычной губки;
- перчаток (целлофановых либо резиновых);
- шланга с водой либо переносной автомойки.
Что понадобится для полировки фар
Шаг 1. Для начала, если есть необходимость, помойте фары. Смойте всю грязь, если потребуется, воспользуйтесь Profoam 5000. В конце насухо вытрите фары.
Вначале фары нужно помыть
Шаг 2. От некоторых загрязнений с помощью обычной мойки не избавиться. Дело в том, что на фарах из-за внешних факторов образуется налет, с которым не справятся чистящие средства и полироли.
Шаг 3. В нашем примере для очистки использовалась абразивная полироль. Вначале нужно снять верхний слой (грубое загрязнение), для чего можно воспользоваться абразивной полиролью Rubbing Compound.
Абразивная полироль Rubbing Compound
Также потребуется губка, желательно – профессиональная, имеющая жесткую поверхность (продается в автомагазинах). В крайнем случае, можно использовать губку для посуды, но лишь нейтрального цвета (на фарах могут остаться следы, если поролон будет иметь некачественную яркую окраску).
Шаг 4. Все поверхности должны быть предварительно очищенными и насухо вытертыми. После этого возьмите немного полироли и нанесите ее на губку.
На губку наносится немного полироли
Шаг 5. Начинайте полировать фары, выполняя легкие движения вдоль и поперек. Круговых движений лучше не совершать, иначе полировка может быть неравномерной.
Фары полируются легкими движениями
Шаг 6. Удалив с поверхности весь мутный налет, возьмите влажную тряпку и хорошенько протрите ею фары, дабы избавиться от остатков полироли.
Шаг 7. После этого приступайте непосредственно к полировке. Благодаря этому фары обретут не только приятный блеск, но и дополнительную защиту от негативного воздействия окружающей среды. В мастер-классе применяется японское полировочное средство Prospec.
Prospec
К слову, в комплекте с самим средством могут идти ПЭТ перчатки и губка, что очень удобно.
Защитная перчатка
Шаг 8. Возьмите немного средства (не больше горошины) и нанесите его на сухую губку.
На губку нужно нанести немного средства
Шаг 9. Приступайте к очистке поверхности, совершая аккуратные круговые движения. Больший усилий не прилагайте!
Очистка фар круговыми движениями
Шаг 10. Увидев, что фары начали блестеть, вооружитесь варежкой из микрофибры и аккуратно протрите их, дабы удалить остатки полировочного средства.
Фары после полировки
Шаг 11. Теперь ваши фары имеют блестящую и чистую поверхность из макропокрытия, способного отталкивать влагу и препятствовать прилипанию грязи в течение 6-ти месяцев.
Результат того стоит!
Способ №2. С помощью зубной пасты
Чтобы избавиться от помутнения и пожелтения фар, можно воспользоваться… зубной пастой.
Полировка фар зубной пастой
Полировка фар зубной пастой – это бюджетная альтернатива дорогостоящим и дефицитным полиролям. Заметим также, что зубная паста отлично полирует как стекло, так и пластик, металл.
Зубная паста отлично полирует поверхности
Шаг 1. В нашем примере фара снята с автомобиля, но можно обойтись без этого. Для начала очистите ее от пыли и грязи, используя описанные выше способы. Или просто сбрызните обычным моющим средством, после чего насухо вытрите.
Фара сбрызнута моющим средством
Поверхность насухо вытирается
Шаг 2. Далее нанесите зубную пасту (см. фото ниже). После чего возьмите любое полотенце, которое не жалко, и начинайте полировку. Делайте это быстрыми движениями. Или воспользуйтесь машинкой для полировки, если у вас такая имеется. Если делаете все вручную, то натирайте минут пять, не останавливаясь.
Полировка при помощи зубной пасты
Еще одно фото процесса
Шаг 3. Смойте пасту водой. Сбрызните фару моющим средством еще раз, а затем протрите сухим полотенцем.
Фара стала чище
Шаг 4. Результат уже виден. Повторите полировку фар зубной пастой. Результат после этого будет еще лучше, но на полотенце еще, возможно, будет оставаться желтый налет, как на фото ниже.
На полотенце виден желтый налет
Полировать приходится несколько раз
Шаг 5. В конце в очередной раз промойте все моющим средством и насухо вытрите.
В конце фару нужно еще раз промыть
В принципе, способ эффективный. Фары в любом случае будут лучше светить. Вот как они выглядели до полировки.
Фара до полировки
А это – результат полировки зубной пастой.
Фара после полировки
Результат полировки зубной пастой
Как видим, способ достаточно эффективен
Более детально процесс описан в приведенном ниже видеоматериале.
Видео – Как полировать фары зубной пастой
Способ №3. С помощью полировочной пасты и шлифовальной машинки
То, что защитный слой ваших фар истощился, можно определить по появлению ореола. Как отмечалось выше, полировка уже не поможет, если на фаре заметно четкое пятно, имеющее желтоватые края (без защитного слоя пластик помутнеет буквально на несколько недель). Здесь остается либо заменить головную оптику, либо нанести специальный защитный лак (второй вариант очень дорогой – порядка 5 тысяч рублей за одну фару, а потому целесообразен лишь для раритетных автомобилей).
Сама полировка занимает от 10 до 15 минут. Вначале фара оклеивается скотчем – так покрытие соседних элементов кузова не повредится.
Фара оклеивается скотчем
Дальнейшие действия зависят от того, какая именно паста используется. Как правило, в автосервисах для этого используют 3М и Wurth. Вначале применяется более зернистая паста, а также соответствующий круг для полировки (шлифовальная машинка работает при 1500-2000 оборотов).
Полировка более зернистой пастой
Скорость машинки — 1500-2000 оборотов
После этого применяется финишная паста с более мягким полировочным кругом. При этом машинка должна работать со скоростью не более 3000-3500 оборотов, в противном случае пластик перегреется, а защитный слой сгорит (при чрезмерном нагреве он сдувается, а затем, остывая, покрывается трещинами).
Полировка финишной пастой
Помимо того, для полировки можно использовать универсальную пасту – например, это продукция компании Cut. В такой пасте совмещены свойства финишной и обычной полиролей, а для работы потребуется всего один полировочный круг.
Полировка двух фар на Mitsubishi Pajero
Способ №4. С помощью наждачной бумаги
Вначале, как и в предыдущих инструкциях, все детали, которые примыкают к фарам, оклеиваются малярным скотчем, дабы при полировке ничего не повредилось. Зернистость наждачной бумаги должна составлять от 600 до 1000. Бумагу большей зернистости использовать не стоит, поскольку обработка будет грубой, да и поверхность можно повредить.
Наждачная бумага
После этого выполняется зачистка, причем и фары, и сама наждачная бумага постоянно смачиваются водой. Вначале используется максимальная зернистость, дальше нужно переходить к бумаге с максимальной (для сглаживания поверхности). В конце фары обрабатываются средством для блеска при помощи мягкой губки.
Полировка фар наждачной бумагой
Видео – Простой способ полировки фар
Особенности полировки стеклянных фар
Такие фары, как отмечалось ранее, встречаются крайне редко, так как большая часть машин оборудуется более дешевыми пластмассовыми изделиями. Тем не менее, полируя стеклянные фары, нужно придерживаться некоторых несложных правил.
Полировка стеклянных фар
Для работы должен использоваться прозрачный полимер, сушащийся ультрафиолетовой лампой. Благодаря этому закрепляются мелкие царапины и сколы. Сама же полировка выполняется при помощи зубной либо абразивной пасты (второй вариант даст куда лучшие результаты).
Полировку фар автомобиля также можно сделать, используя шлифовальную машинку
Полировка фар изнутри
Если внешняя очистка не дала желаемого результата, то можете прибегнуть к внутренней. Для этого необходимо:
- снять фары, проверить их на наличие сильных повреждений;
- промыть от внешней пыли, грязи;
- обезжирить поверхность;
- выполнить полировку, пока не получите гладкую на ощупь поверхность;
- очистить фару от пыли. Нанести полироль для блеска;
- установить фары на машину.
Можно почистить фары изнутри
Что касается полировки противотуманных фар, то ее можно выполнять любым из описанных выше способов.
Полировка противотуманных фар
Полировать фары следует аккуратно
Кроме того, будьте предельно осторожны! Прибегайте к полировке лишь по мере необходимости (оптимальная частота – 2 раза в год).
Делать это нужно дважды в год
Благодаря полировке фар улучшается видимость на дороге, а это – залог вашей безопасности!
Фото полировки фар своими руками
Как защитить фары. Меры профилактики
В конце ознакомимся с некоторыми эффективными методами защиты фар вашего автомобиля от негативного внешнего влияния.
Способ №1. Защитная пленка
Такая пленка способна защитить фары от губительного влияния внешней среды. В данном случае наносится специальная пенополиуретановая пленка, которая защитит оптику как от ультрафиолета, так и от царапин. Процедура известна как бронирование фар и является действительно эффективной.
Способ сравнительно дешевый, а потому больше популярный среди машин среднего класса. Но защитная пленка – это еще и немало проблем. К примеру, ее необходимо вовремя менять. Да и внешне она не особо украшает автомобиль, а потому состоятельные автовладельцы отдают предпочтение более эффективным и надежным методам.
Способ №2. Антидождь для автомобильных фар
Здесь все также можно сделать своими руками: покупаете хороший антидождь, наносите его на предварительно вымытые фары (уйдет всего несколько минут). Антидождь защитит оптику от жидкой грязи и, следовательно, от постепенного пожелтения.
Наносится антидождь
Протирание фары
Способ №3. Кварцевая защита
Самой надежной защитой фар считается нанесение специального кварцевого покрытия. Как правило, кварцевые составы в свободной продаже не встречаются, а доступны лишь профессионалам.
Кварцевая защита фар
Если все сделать правильно, кварц будет сохранять свои первоначальные свойства больше года. Кварцевые покрытия отличаются не только долговечностью, но также отменным водо- и грязеотталкивающим действием. Фары с такой защитой будут ярко светить и оставаться в чистоте вне зависимости от погоды (и в сильный дождь, и в слякоть).
Нанесение кварцевой защиты
Обработка задних фар
Теперь фары будут чистыми в любую погоду !
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Первое с чего нужно начать - разобраться из чего сделано "стекло" фары. Потому что если у вас стекло - то переходить нужно сразу на покупаем новое стекло. В начале про это упоминулось а потом забылось.
Второе: вы снимите защитный верхний слой фары, и нужно сразу задуматься во что потом закатывать фару - пленка или лак, потому как этот слой еще и защищает от ультрафиолета, от которого ваш пластик потом совсем помутнеет.
ПС: Проше в сервис приехать, полировка фары 1000р стоит, дешевле выйдет, чем все эти средства + время + 146% ченить отломаешь (зная себя)