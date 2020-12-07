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Полировка фар своими руками

Полировка фар своими руками (13 фото)

Автор:
07 декабря 2020 08:45
Сообщество : Автомир
Метки: Полировка фар   авто   машина   полировка   совет   факты   фары   
3251
13

Со временем все автовладельцы сталкиваются с необходимостью в полировке фар. Эта процедура – при условии правильного выполнения – может существенно продлить срок службы автомобильной оптики. Заметим, что большая часть современных фар выполнена из пластмассы и имеет специальный защитный слой, позволяющий отполировать их до 5-ти раз

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Метки: Полировка фар   авто   машина   полировка   совет   факты   фары   
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6  комментариев
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591
Hornet 3 часа назад
Полировка фар без последующего лакирования – деньги на ветер.
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4k
Серега Час назад
Отличная статья же могла быть. ТОлько копипастить нужно номально.

Первое с чего нужно начать - разобраться из чего сделано "стекло" фары. Потому что если у вас стекло - то переходить нужно сразу на покупаем новое стекло. В начале про это упоминулось а потом забылось.

Второе: вы снимите защитный верхний слой фары, и нужно сразу задуматься во что потом закатывать фару - пленка или лак, потому как этот слой еще и защищает от ультрафиолета, от которого ваш пластик потом совсем помутнеет.
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Комментарий удален. Причина: флуд
58k
4k
SSD 3 часа назад
...по закону подлости, будет по методу ТС полировать неделю эту фару, а через день - словишь в нее камень и под замену попадешь.)))
ПС: Проше в сервис приехать, полировка фары 1000р стоит, дешевле выйдет, чем все эти средства + время + 146% ченить отломаешь (зная себя)
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668
☣️Месть печенегов☣️ SSD 2 часа назад
Набор для полировки рублей 200, хватит на несколько машин , работы на 20 минут.
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