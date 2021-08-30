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30 августа 2021 00:28
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Вот эту халу да с холодным молочком
3.
Арнольд Шварценеггер на открытии ресторана «Планета Голливуд» в Москве, 1996 год
4.
В парикмахерской "Чародейка" на Калининском проспекте в Москве. Фото Александр Макаров, 1966 год
5.
Летние столики кафе "Метелица", 1983 год
7.
На реке Казанке. Творческая фотостудия. Выходные данные: Москва, 1963 год
8.
Советские моряки стоят на корме атомной подводной лодки с баллистическими ракетами класса "Акула". СССР. 1986 год
9.
Свадебная фотография космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева, 3 ноября 1963 год
10.
Советские моряки стоят на корме атомной подводной лодки с баллистическими ракетами класса "Акула". СССР. 1986 г
11.
Такси - Победы кабриолеты в Новосибирске на площадь Сталина, начало 50-х...
12.
Хелена Бонэм Картер в перерыве между съемками фильма — Планета обезьян, 2000 год
13.
Задержание членов преступной группировки СОБРовцами в гражданском, Москва, 1993 год
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Билл Клинтон в Минске. 1994 год
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Рейс 191 American Airlines после потери двигателя в аэропорту Чикаго О'Хара. Все 271 пассажиров на борту, а также 2 человека на земле погибли. 25 мая 1979 год
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Автосалон в Зимнем Дворце, первая половина 90-х
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Игорь Акинфеев, 2003 год
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Банкет московского "Спартака, 1990-е. Сникерсы, кока-кола, "Столичная" - все как положено
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Девушка на мотоцикле «Jawa». Россия, 1990-е
20.
Диего Марадона против шести игроков сборной Бельгии на Чемпионате мира, 13 июня 1982 года
21.
Во дворе, Старый Оскол, 1991 год
22.
На съемках фильма "Побег из Шоушенка", 1993 год
23.
14 - летний Дэвид Бэкхэм подписывает контракт с Манчестер Юнайтед. Справа от него Сэр Алекс Фергюссон
24.
Американская модель и актриса Стэйси Уильямс, 1993 год
25.
Столкновения Фopда и пригородного пoeзда, Лoc-Анджелес 1955 гoд
27.
Стэнли Кубрик фотографирует себя и свою дочь Вивиан, в то время, как Джек Николсон позирует режиссеру, считая, что снимают именно его.На съемках "Сияния", США, 1980 год
28.
Сплaв леса. Карелия, 1973 год
29.
Троллейбус на улице Балчуг, 1959 год
30.
Вид нью-йоркского горизонта и роллс-ройс, 1952 год
31.
Во время съемок в фильме «Троя» Брэд Питт, который в нем сыграл роль Ахилла — мифического героя, единственным слабым местом которого была пятка, порвал ахиллово сухожилие и не мог сниматься в фильме 10 недель
32.
Британские солдаты развлекаются на улицах при патрулировании улиц Белфаста, 1970-ые
33.
Монумент Родина-Мать, Киев 1987, год
34.
Панорама Манхэттена, Нью-Йорк, 1973
35.
Памела Андерсон на съемках телесериала "Спасатели Малибу", 1992 год
36.
Восхитительная американская красотка Корин Спир-Роттшефер, Мисс мира 1959 года
37.
Фрунзик Мкртчян в перерыве съемок "Айболит–66", СССР, 1966 год
40.
Моника Беллуччи и Софи Марсо
Авторский пост
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