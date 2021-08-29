Стали известны подробности о новом городе в Сибири

По данным источника из Республики Хакасия, территория Минусинской котловины была выбрана неслучайно. В 70-х годах именно там проходило крупномасштабное строительство промышленной зоны для Ангаро-Енисейского макрорегиона. К сожалению, в 80-х годах строительство было прекращено, но рабочие успели выстроить всю необходимую инфраструктуру. На территории есть дороги, аэропорт, ГЭС, железная дорога и университет.

Скорее всего к строительству нового сибирского города будут привлечены жители ближайших населенных пунктов.

На территории планируется создать современный город, в котором разместятся различные высокотехнологические предприятия не только добывающего, но и обрабатывающего сектора. В районе Минусинской котловины находятся крупные залежи железа, золота, меди, свинца и других.