Стали известны подробности о новом городе в Сибири

В Сибири появится новый город. Он будет находится в Минусинской котловине, расположенной между горными системами Южной Сибири. Изначально о строительстве в августе 2021 года заявил Сергей Шойгу, который и стал инициаторов строительства.
По данным источника из Республики Хакасия, территория Минусинской котловины была выбрана неслучайно. В 70-х годах именно там проходило крупномасштабное строительство промышленной зоны для Ангаро-Енисейского макрорегиона. К сожалению, в 80-х годах строительство было прекращено, но рабочие успели выстроить всю необходимую инфраструктуру. На территории есть дороги, аэропорт, ГЭС, железная дорога и университет.
Скорее всего к строительству нового сибирского города будут привлечены жители ближайших населенных пунктов.
На территории планируется создать современный город, в котором разместятся различные высокотехнологические предприятия не только добывающего, но и обрабатывающего сектора. В районе Минусинской котловины находятся крупные залежи железа, золота, меди, свинца и других.
Авторский пост
- Городская инсталляция: пандус, обнесенный бордюром
- Наша реальность сломана полностью и этот пост тому полное подтверждение
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- Смешной маркетинг
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Сколько там на сайте Навального зарегистрировалось сочувствующих, тысяч 300?
Ну вот...
"Я знаю - город будет, я знаю - саду цвесть!"
А то они ничем кроме попила бабла организаторами и унылыми шоу не занимаются, тогда как здесь нарисовывается прорывная стройка путинизма!
"Состояние богатейших россиян выросло на $62 миллиарда за время пандемии"
https://ria.ru/20200526/1572017481.htmlhttps://ria.ru/20200526/1572017481.html
Но можно ли перенести чиновников? Эти паразиты так возмутились, когда им предложили переехать в южное бутово! Им обещали там полный инклюзив, а они в бычку.
Нет, бомжи возьмут существенно меньше, но вед Шойгу не их имел ввиду?
РЯЯЯЯЯЯ НЕНАВИЖУ ХРАМЫ ТАМ БЕРУТ ПОЖЕРТВОВАНИЯЯЯЯЯЯ
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РЯЯЯЯ РАНДОМНЫЙ БЛОГЕР С ЮТУБА ЗАБЕРИ МОИ ДЕНЬГИ РЯЯЯЯЯ
Они какой-то космодром "Восточный" сколько лет уже строят, вбуханные в болото миллиарды, тотальное воровство с десятками уголовных дел, регулярные забастовки работяг, кинутых на бабки и т.д. Конца края не видно!
А здесь город с ноля! Это на фоне деградации в целом промышленности региона!