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Стали известны подробности о новом городе в Сибири

Стали известны подробности о новом городе в Сибири (1 фото)

Автор:
29 августа 2021 20:29
Метки: город   инфраструктура   строительство   
888
1

В Сибири появится новый город. Он будет находится в Минусинской котловине, расположенной между горными системами Южной Сибири. Изначально о строительстве в августе 2021 года заявил Сергей Шойгу, который и стал инициаторов строительства.

По данным источника из Республики Хакасия, территория Минусинской котловины была выбрана неслучайно. В 70-х годах именно там проходило крупномасштабное строительство промышленной зоны для Ангаро-Енисейского макрорегиона. К сожалению, в 80-х годах строительство было прекращено, но рабочие успели выстроить всю необходимую инфраструктуру. На территории есть дороги, аэропорт, ГЭС, железная дорога и университет.


Скорее всего к строительству нового сибирского города будут привлечены жители ближайших населенных пунктов.


На территории планируется создать современный город, в котором разместятся различные высокотехнологические предприятия не только добывающего, но и обрабатывающего сектора. В районе Минусинской котловины находятся крупные залежи железа, золота, меди, свинца и других.

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Метки: город   инфраструктура   строительство   
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672
sos1960sos 3 часа назад
Добыча свинца, меди, золота, угля, железной руды, каменной соли, графита... И всё это вокруг нового города. Не завидую я будущим горожанам и местной природе...
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19k
иванов дмитрий Час назад
Судя по тому , что ботов кинули защищать весьма странные фантазии Шойгу , наметился еще один кандидат в преемники ?
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34k
Гёз Уленшпигель Час назад
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
Без зэков город не построить.
Сколько там на сайте Навального зарегистрировалось сочувствующих, тысяч 300?
Ну вот...
"Я знаю - город будет, я знаю - саду цвесть!"
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164
⛔ Александр ⛔ 2 часа назад
Лучше бы на эти деньги капитально отреставрировать существующие города и поселки.
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5k
Ruk 2 часа назад
это новость из паралельной РФ? Так то целые города брошенные, а жители в МСК и СПб теперь
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50k
parallax 2 часа назад
Очень надеюсь, что это не будет очередная сырьевая клоака, типа Норильска.
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6k
Trenzel2003 2 часа назад
Ну анонсировал строительство города. Даже анонсировал перенос столицы.
Но можно ли перенести чиновников? Эти паразиты так возмутились, когда им предложили переехать в южное бутово! Им обещали там полный инклюзив, а они в бычку.
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2k
V2.Smirnov 2 часа назад
Минусинск? Если не ошибаюсь - там самые низкие у нас в стране температуры зимой. Мало кто туда захочет поехать. А если платить большие деньги - то с рентабельностью проблемы будут.
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8
Pasha Lim V2.Smirnov 2 часа назад
Нет, ты видимо с Норильском перепутал. В Минусинске очень мягкий климат, так как он в котловине. В нём теплее чем в ближайших городах Абакан и Красноярск.
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8
Pasha Lim Андрей Иванов Час назад
Вопрос был не про поедут или нет, и не про расстояние, а про климат (читайте комментарий выше).
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8k
БарНалей 2 часа назад
А что, в минусинской котловине городов и поселков мало ему что ли? Свой надо запилить? Пусть валит к себе в Тыву, там и строит. Там ребята надежные, трудолюбивые...
Ссылка coub.com
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Главное, построить в городе побольше храмов. Ну а там Боженька защитит горожан от смога - подует и отгонит смрад и вонь от города. Ну и забабахать Кафедральный собор святого Сергия - покровителя Кужугетыча.
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−95
Александр Frank Borman 3 часа назад
Главное чтобы туда солдаты нато не добрались и госдеп
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8
Pasha Lim Frank Borman 2 часа назад
езжай в афганистан, там нет храмов.
РЯЯЯЯЯЯ НЕНАВИЖУ ХРАМЫ ТАМ БЕРУТ ПОЖЕРТВОВАНИЯЯЯЯЯЯ
@
РЯЯЯЯ РАНДОМНЫЙ БЛОГЕР С ЮТУБА ЗАБЕРИ МОИ ДЕНЬГИ РЯЯЯЯЯ
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5k
Ya 3 часа назад
Этот сайт развлекательный или новостной? К чему этот пост? Жирный минус.
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8
Pasha Lim Ya 2 часа назад
новостной и развлекательный. Одно другому не мешает. Это варез.
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Василий

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