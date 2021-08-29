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18 предметов, которые никому не нужны, но иметь их все равно хочется

18 предметов, которые никому не нужны, но иметь их все равно хочется (19 фото)

Автор:
29 августа 2021 08:30
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: для настроения   лишние покупки   мило   ненужное   очаровательно   пустяки   спонтанные траты   странные вещи   
2529
19
Экономия и разумные траты - это, конечно, важно. Но порой совершенно невозможно отказать себе в совершенно ненужном, но таком очаровательном приобретении! Кажется, с ним твоя жизнь станет совершенно другой. А может быть, это недалеко от истины?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: для настроения   лишние покупки   мило   ненужное   очаровательно   пустяки   спонтанные траты   странные вещи   
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Domax3000 19 минут назад
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newegg 8 секунд назад
Не понятно, чем автору не понравились пакеты с ziploc?
И да, их можно использовать по нескольку раз, особенно если класть что-то не пачкающееся.
Большая палатка - тоже здорово для авто путешествий.
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