18 предметов, которые никому не нужны, но иметь их все равно хочется

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Экономия и разумные траты - это, конечно, важно. Но порой совершенно невозможно отказать себе в совершенно ненужном, но таком очаровательном приобретении! Кажется, с ним твоя жизнь станет совершенно другой. А может быть, это недалеко от истины?
"Это магнитный держатель для печенья - чтобы оно пропитывалось молоком, но не расплывалось. И как можно без него обойтись?"
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"Купила сиденье - анализатор состояния организма. Теперь вы любой момент узнаю, как чувствует себя моя задница"
Этот инструмент запечатывает упаковки со вкусняшками - так что теперь у вас есть еще один довод за то, чтобы купить печенье или пирожное: ведь вы откусите всего один кусочек - и запакуете его вновь! До следующего кусочка, конечно
Во-первых, пакеты для хранения с зиплоком - это модно и экологично. А во-вторых, они многоразовые - и теперь вы сможете научиться мыть пакеты после использования, как делала ваша бабушка
С помощью приспособления из двух тарелок можно легко разрезать напополам сразу два десятка помидор черри. Сработает или нет? Правда, хочется проверить?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И да, их можно использовать по нескольку раз, особенно если класть что-то не пачкающееся.
Большая палатка - тоже здорово для авто путешествий.