18 предметов, которые никому не нужны, но иметь их все равно хочется

Экономия и разумные траты - это, конечно, важно. Но порой совершенно невозможно отказать себе в совершенно ненужном, но таком очаровательном приобретении! Кажется, с ним твоя жизнь станет совершенно другой. А может быть, это недалеко от истины?

0

"Это магнитный держатель для печенья - чтобы оно пропитывалось молоком, но не расплывалось. И как можно без него обойтись?" 0 Источник:

×

Признайся, ты бы тоже не отказался на таком проехаться! 0 Источник:

Как корове седло... а впрочем, почему бы и нет? 0 Источник:

Сиденье для унитаза со звездными блестками - почувствуй себя космонавтом! 0 Источник:

Эх, тачанка! 0 Источник:

"Купила сиденье - анализатор состояния организма. Теперь вы любой момент узнаю, как чувствует себя моя задница" 0 Источник:

Эта консервированная курица необходима хотя бы для того, чтобы пугать коллег 0 Источник:

"Мне совершенно необходима эта люстра, превращающая спальню в проклятый лес" 0 Источник:

Ручная белка. То есть, наручная 0 Источник:

Этот инструмент запечатывает упаковки со вкусняшками - так что теперь у вас есть еще один довод за то, чтобы купить печенье или пирожное: ведь вы откусите всего один кусочек - и запакуете его вновь! До следующего кусочка, конечно 0 Источник:

Если не успела сделать педикюр 0 Источник:

Во-первых, пакеты для хранения с зиплоком - это модно и экологично. А во-вторых, они многоразовые - и теперь вы сможете научиться мыть пакеты после использования, как делала ваша бабушка 0 Источник:

Если у вас небольшая спальня, вы можете превратить ее всю в одну большую кровать! 0 Источник:

Гигантская палатка, которая может легко заменить дачу 0

С помощью приспособления из двух тарелок можно легко разрезать напополам сразу два десятка помидор черри. Сработает или нет? Правда, хочется проверить? 0 Источник:

Медитативненько 0 Источник:

Диспенсер для теста 0 Источник: