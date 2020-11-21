А вы видели, как смеются обезьяны?

Шимпанзе за последние годы исчезли с территории четырех стран, поэтому считаются угрожаемым видом. Их называют самым близким к человеку видом животных. Как выяснили ученые, малыши шимпанзе развиваются в том же темпе, что и человеческие дети: в 4 месяца у них начинает развиваться крупная моторика, в 12 месяцев - комуникационные навыки, в 14 месяцев - взаимодействие с окружающими, а в 15 месяцев - мелкая моторика.