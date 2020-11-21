А вы видели, как смеются обезьяны?

Человекообразные обезьяны похожи на людей гораздо больше, чем многие из нас думают. Самое удивительное - они умеют смеяться! Сотрудники зоопарка Мэриленда записали на видео, как впервые в жизни засмеялась малышка Мэйси - трехмесячный детеныш шимпанзе. Сплошное умиление!
Малышка шимпанзе Мейси родилась в зоопарке Оклахомы 28 августа. Мать Ниа отказалась кормить ее вскоре после рождения, и, в итоге, малышку перевезли в зоопарк Мэриленда, сотрудники котоого выходили ее. Сейчас она, как человеческий ребенок, играет с игрушками и учится взаимодействовать с окружающим миром.
Сотрудники некоммерческой организации Chimp Forest Animal Care, занимающейся спасением обезьян, общаются с Мейси почти постоянно. Когда одна из волонтеров, играя, щекотала ее, Мейси засмеялась в первый раз в жизни.
"Мейси каждые три часа пьет молочную смесь, много спит и играет, в том числе, в подвижные игры, укрепляющие мускулы", - говорит Пэм Картер, менеджер организации.
Шимпанзе за последние годы исчезли с территории четырех стран, поэтому считаются угрожаемым видом. Их называют самым близким к человеку видом животных. Как выяснили ученые, малыши шимпанзе развиваются в том же темпе, что и человеческие дети: в 4 месяца у них начинает развиваться крупная моторика, в 12 месяцев - комуникационные навыки, в 14 месяцев - взаимодействие с окружающими, а в 15 месяцев - мелкая моторика.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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