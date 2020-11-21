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А вы видели, как смеются обезьяны?

А вы видели, как смеются обезьяны? (4 фото + 1 видео)

Автор:
21 ноября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Мэриленд   детеныш обезьяны   животные   зоопарк   мило   очаровательно   шимпанзе   шимпанзе смеется   
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Человекообразные обезьяны похожи на людей гораздо больше, чем многие из нас думают. Самое удивительное - они умеют смеяться! Сотрудники зоопарка Мэриленда записали на видео, как впервые в жизни засмеялась малышка Мэйси - трехмесячный детеныш шимпанзе. Сплошное умиление!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мэриленд   детеныш обезьяны   животные   зоопарк   мило   очаровательно   шимпанзе   шимпанзе смеется   
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141k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Бузова?)
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13k
Александр Н. ☭Cheкаво☭ Час назад
Твое сравнение оскорбительно. Жди судебного иска от "Общества защиты животных".
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2k
ваня панкин 6 минут назад
тащите мимиметр...
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