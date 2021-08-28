В Китае одномоментно снесли район недостроенных высоток

С обанкротившимися девелоперами в Поднебесной разговор короткий.
Власти города Куньмин (провинция Юньнань) решили радикально бороться с недостроенными высотками и синхронно демонтировали 15 башен, принадлежащих обанкротившемуся застройщику. И их понять можно, "скелеты" небоскребов стояли посреди города на протяжении семи лет. Дела девелопера так и не наладились, и после последнего китайского предупреждения целый район долгостроя сравняли с землей. Получилось впечатляюще!
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Подготовка в демонтажу велась с 23 августа. Все близлежащие магазины закрыли, людей из зданий эвакуировали и перекрыли дороги. По периметру дежурили полицейские вместе с пожарными и медиками. Пострадавших во время подрыва не было. Пострадали только здания. Правда, одна высотка оказалась крепче остальных и устояла после взрыва. Но это ненадолго.
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Сообщается, что освободившийся участок власти города теперь отдадут более удачливому застройщику.
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Вот зачем сразу сносить.. Если сделано с нарушениями, то понятно, но если просто недострой, то дикость какая-то.