В Китае одномоментно снесли район недостроенных высоток

Подготовка в демонтажу велась с 23 августа. Все близлежащие магазины закрыли, людей из зданий эвакуировали и перекрыли дороги. По периметру дежурили полицейские вместе с пожарными и медиками. Пострадавших во время подрыва не было. Пострадали только здания. Правда, одна высотка оказалась крепче остальных и устояла после взрыва. Но это ненадолго.