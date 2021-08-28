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В Китае одномоментно снесли район недостроенных высоток

В Китае одномоментно снесли район недостроенных высоток (1 фото + 3 видео)

Автор:
28 августа 2021 14:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   видео   долгострой   здания   подрыв   
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С обанкротившимися девелоперами в Поднебесной разговор короткий.

Власти города Куньмин (провинция Юньнань) решили радикально бороться с недостроенными высотками и синхронно демонтировали 15 башен, принадлежащих обанкротившемуся застройщику. И их понять можно, "скелеты" небоскребов стояли посреди города на протяжении семи лет. Дела девелопера так и не наладились, и после последнего китайского предупреждения целый район долгостроя сравняли с землей. Получилось впечатляюще!

Подготовка в демонтажу велась с 23 августа. Все близлежащие магазины закрыли, людей из зданий эвакуировали и перекрыли дороги. По периметру дежурили полицейские вместе с пожарными и медиками. Пострадавших во время подрыва не было. Пострадали только здания. Правда, одна высотка оказалась крепче остальных и устояла после взрыва. Но это ненадолго.

Сообщается, что освободившийся участок власти города теперь отдадут более удачливому застройщику.

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Метки: Китай   видео   долгострой   здания   подрыв   
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7  комментариев
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3k
Убийца Прохиндеев Полчаса назад
В России это недостроенное говно может 10 лет стоять и место отбирать
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3k
Едондер пуп 7 минут назад
Российские дольщики напряглись))
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9k
Vacony 12 минут назад
надо отдать должное - дома то крепкие... даже рухнув не развалились... хороший монолит
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37k
Андрей 18 минут назад
Интересно, здесь будут комменты про то как Китай неэффективно тратит средства?
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Атеист 21 минуту назад
А передать другому застройщику для завершения строительства?
Вот зачем сразу сносить.. Если сделано с нарушениями, то понятно, но если просто недострой, то дикость какая-то.
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