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IRON MAIDEN - величайшая метал-группа в истории

IRON MAIDEN - величайшая метал-группа в истории (3 фото + 7 видео)

Автор:
28 августа 2021 11:58
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: история   музыка   стиль   
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Сегодня хочу сделать короткое представление группы Iron Maiden. Iron Maiden - легендарная Железная дева. Хотя, в представлении эта группа особо не нуждается.

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Метки: история   музыка   стиль   
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4k
tamin 3 часа назад
Великая, но не величайшая!
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1k
jug 59 минут назад
Посчастливилось побывать на концерте мэйденов. Ради этого специально ездил в Таллин. Потрясающее зрелище. Практически каждой песне сопровождался какой-то номер: то самолет летал над сценой, то огромный Эдди дрался с Брюсом на мечах и т.д.

Надеюсь, что когда-нибудь еще удастся попасть на их концерт. Например, в Барселоне в следующем году.

Your time will come!
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156
Paul Zibert 2 часа назад
Одна из моих самых любимых групп еще с 80х. Был на их концерте в 2005м в Мэдисон Сквэа Гадн в НЙ.Брюс гонял по сцене, как в зад ужаленная лань,а сама группа на шоу поскупилась.Не было ни Эдди,ни больших экранов,как будто в мухосранск какой-то приехали.
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7k
Перст Указующий 3 часа назад
а были случаи, когда 3 гитариста не могли договориться и лупили друг друга гитарами?
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50k
alertol 3 часа назад
Группа норм, пост гавно... Рандомный текст с рандомным видео.

Кстати самолёт Iron Maiden пилотирует сам солист (Брюс) он по совместительству не только певец, но и пилот.
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22k
Ваня 4 часа назад
с 84-го года слушаю группу, отличные альбомы выходили... с середины 90-х по нулевые унылые были альбомы, думал сдулась группа, ан нет... последний альбом тому доказательство...
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