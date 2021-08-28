IRON MAIDEN - величайшая метал-группа в истории

Скажем прямо - это высший пилотаж, это потрясающие три гитары, один ударник и бас-гитара. Если Вы искренне любите гитару, но не знакомы с творчеством этой группы, то обязательно должны ознакомиться.



История этой группы начинается немного раньше, но первый албом вышел в 1980 году. Оригинальный состав менялся, было три разных солиста. Однако лидер группы - Стив Харрис, бас-гитарист, с основания и по наши дни продолжает оставаться несменным лидером. А Нико МакБрэйн - величайший ударник современности, с которым автору посчастливилось познакомиться и иметь короткую беседу.