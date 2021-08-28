IRON MAIDEN - величайшая метал-группа в истории

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Сегодня хочу сделать короткое представление группы Iron Maiden. Iron Maiden - легендарная Железная дева. Хотя, в представлении эта группа особо не нуждается.
Скажем прямо - это высший пилотаж, это потрясающие три гитары, один ударник и бас-гитара. Если Вы искренне любите гитару, но не знакомы с творчеством этой группы, то обязательно должны ознакомиться.
История этой группы начинается немного раньше, но первый албом вышел в 1980 году. Оригинальный состав менялся, было три разных солиста. Однако лидер группы - Стив Харрис, бас-гитарист, с основания и по наши дни продолжает оставаться несменным лидером. А Нико МакБрэйн - величайший ударник современности, с которым автору посчастливилось познакомиться и иметь короткую беседу.
История этой группы начинается немного раньше, но первый албом вышел в 1980 году. Оригинальный состав менялся, было три разных солиста. Однако лидер группы - Стив Харрис, бас-гитарист, с основания и по наши дни продолжает оставаться несменным лидером. А Нико МакБрэйн - величайший ударник современности, с которым автору посчастливилось познакомиться и иметь короткую беседу.
Вот композиция 1980 года.
Группа проделала с тех пор длинный путь. Музыка стала сложнее. Но при этом она не только не потеряла оригинальное звучание, но становилась лучше и лучше.
Вот, пожалуй, самая противоречивая композиция - Number of the Beast. Вопреки мнению, что она антирелигиозная, дело обстоит ровно наоборот. Эта песня - предупреждение. После выхода оригинальной песни, группа больше не произносит вслух число зверя. Эту песню уже поёт новый солист Брюс Дикинсон.
Вот, пожалуй, самая противоречивая композиция - Number of the Beast. Вопреки мнению, что она антирелигиозная, дело обстоит ровно наоборот. Эта песня - предупреждение. После выхода оригинальной песни, группа больше не произносит вслух число зверя. Эту песню уже поёт новый солист Брюс Дикинсон.
Последующее творчество стало ещё глубже. Затрагиваются темы религии, войны, вечности. Брюс Дикинсон на пару альбомов покинул группу, но вернулся и по сей день возит группу на гастроли на самолёте в качестве пилота:
Любые рок и метал группы нужно слушать в живую. Это относится абсолютно ко всем грандам без исключения. Каждое исполнение уникально. Потрясающее шоу 2013 года в Рио, где раскрываются все участники:
Самолёт Iron Maiden называется Ed Force One. Ed или Eddie - это несменный символ группы. У него особая долгая история, которая тянет на отдельную статью и в каждом альбоме он выглядит по-разному. Вот одна из его ипостасей:
Скажем прямо - выглядит противоречиво и для кого-то пугающе. Но! Если Вы понимаете английский язык, Вы не увидите ничего такого, чтобы могло не только испугать, но и настроить против группы, у которой миллионы фанатов, десятки наград и которая навечно внесена в список величайших рок групп.
А вот песня из последнего альбома:
А вот песня из последнего альбома:
А вот песня, ради которой Брюс научился играть на фортепиано. Она о крушении дирижабля R101. В этой песне слышно всё - от взлёта, до жёсткой посадки и взрыва и отличное сравнение с Титаником:
Эту статью можно писать очень долго, потому что группа выпустила 16 студийных альбомов.
И вот 3 сентября спустя 6 лет после выхода последнего абсолютно потрясающего альбома, который рекомендую прослушать всем любителям рок-музыки, выходит новый альбом. Брюс Дикинсон успел за это время заболеть и победить тяжёлое заболевание. Дай Бог ему здоровья и новых творческих успехов.
И вот 3 сентября спустя 6 лет после выхода последнего абсолютно потрясающего альбома, который рекомендую прослушать всем любителям рок-музыки, выходит новый альбом. Брюс Дикинсон успел за это время заболеть и победить тяжёлое заболевание. Дай Бог ему здоровья и новых творческих успехов.
А вот и песня из нового альбома:
Всем доброго здоровья и спасибо за внимание.
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Надеюсь, что когда-нибудь еще удастся попасть на их концерт. Например, в Барселоне в следующем году.
Your time will come!
Кстати самолёт Iron Maiden пилотирует сам солист (Брюс) он по совместительству не только певец, но и пилот.