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Незавидная судьба убийцы Лермонтова

Незавидная судьба убийцы Лермонтова (6 фото)

Автор:
28 августа 2021 06:49
Метки: Лермонтов   мартынов   поэты   
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180 лет назад, 15 (27 по новому стилю) июля 1841 года в Пятигорске, на горе Машук, на дуэли был убит светоч русской поэзии 27-летний Михаил Юрьевич Лермонтов.

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Задира Лермонтов

Михаил Лермонтов, как и Александр Пушкин, всегда отличался задиристым и заносчивым нравом. А Николай Мартынов, который его убил, прежде был его близким душевным приятелем. Как же они дошли до этой роковой ссоры?

Николай Соломонович Мартынов происходил из старинного дворянского рода, первые документально известные представители которого служили у царя Ивана Грозного в Опричнине. Коля Мартынов был младше Миши Лермонтова почти на два года. Молодые люди познакомились в юнкерской школе, где часто были партнёрами по фехтованию.

Мартынов избрал себе карьеру гвардейского офицера, но служба на паркетах и плац-парадах Петербурга его не прельщала. Он рвался в бой, стремился к подвигам, поэтому добровольцем отправился на Кавказскую войну. К моменту ссоры с Лермонтовым он был уже майором в отставке.

Мартынов считал себя поэтом. Он часто описывал в стихах военные операции, в которых участвовал. Есть версия, что молодые люди поссорились на почве поэзии. Лермонтов постоянно высмеивал творчество Мартынова, находя его примитивным стихоплётством. Однако более вероятным мотивом ссоры послужило заступничество за честь дамы или же соперничество за свой имидж в её глазах.

Сестра Мартынова – любовь Лермонтова?

Когда в 1837 году Лермонтова в первый раз сослали на Кавказ, то Мартынов последовал за ним. Сёстры Мартынова, жившие в Пятигорске, радушно приняли Михаила Юрьевича. С одной из них – Натальей – у Лермонтова, похоже, закрутился роман не на шутку.

Когда Лермонтов возвращался из своей первой кавказской ссылки, Наталья Мартынова попросила его передать брату запечатанный пакет. Лермонтов не знал об его содержании, но побоялся, что оно может как-то скомпрометировать его. Он вскрыл его. В пакете находились дневник Натальи и триста рублей денег. Лермонтов прочёл дневник и уничтожил его. Николаю Мартынову он передал деньги, заявив, будто в дороге его ограбили и отняли пакет, а триста рублей он отдаёт Мартынову из своих собственных средств. Мартынов, разумеется, отказался их принять.

В 1841 году Лермонтова снова сослали на Кавказ, и опять Мартынов составил другу компанию. Однако Михаил Юрьевич сильно нервничал, что правда вскроется. Похоже, что, задирая Мартынова, он сознательно старался уничтожить прежнюю дружбу. Когда Мартынов встретился с сестрой, то узнал, очевидно, о содержании её дневника, а также догадался, что Лермонтов прочитал его и уничтожил; вдобавок, что Лермонтов обманул насчёт денег.

Очевидно, это событие послужило главной причиной размолвки. Поводом же стал инцидент в доме Верзилиных 13 июля 1841 года в Пятигорске. В тот момент, когда Мартынов разговаривал с дочерью хозяйки дома Надеждой, только что закончившей играть на фортепьяно, Лермонтов отпустил по-французски громкую шутку насчёт пристрастия Мартынова к кавказским нарядам. Мартынов побледнел и процедил поэту сквозь зубы тоже по-французски: «Я вас в последний раз предупреждаю, чтобы вы не смели шутить со мной при дамах». Когда вечеринка закончилась, между Мартыновым и Лермонтовым произошло объяснение, закончившееся вызовом поэту на дуэль. Что они друг другу говорили перед этим – Бог весть. Возможно, Мартынов припомнил Лермонтову обман насчёт ограбления и намекнул на его отношения с сестрой Мартынова.

Каинова печать

Мартынов, вероятно, был настроен отомстить. Лермонтов не воспринимал его всерьёз. Он считал Мартынова плохим стрелком, забывая, что тот стал боевым офицером раньше Лермонтова. В некоторых литературных бездоказательно утверждается, что Лермонтов был подстрелен спрятавшимся в кустах стрелком.

За дуэль Мартынов был всего лишь посажен на три месяца на гауптвахту, после чего уволен в отставку с обязательством в течение трёх лет регулярно каяться священнику в убийстве. Когда срок символического наказания миновал, Мартынов попытался спокойно продолжить жизнь помещика.

Однако с течением времени всё сильнее стала сказываться на Мартынове каинова печать за убийство. Он, светский красавец и блестящий офицер, вдобавок поэт (хоть и посредственный, но в самый раз для салонов и вечеринок), в молодости легко покорявший сердца дам, так и не женился до конца своих дней, и детей у него не было.

Мартынов умер в своём подмосковном имении Иевлево в возрасте 60 лет и был похоронен в семейном склепе при Знаменской церкви. Когда после революции в Иевлеве разместилась колония для беспризорных, то её обитатели сожгли церковь, разграбили склеп Мартыновых, а останки Николая утопили в ближайшем пруду. Иногда пишут, что они сделали это якобы в «порыве мести за Лермонтова». Но скорее всего, то был обычный в 1920-е годы акт антицерковного вандализма. Как бы там ни было, убийца Лермонтова не нашёл покоя ни в жизни, ни после смерти.

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Метки: Лермонтов   мартынов   поэты   
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59k
Опиум для народа 2 часа назад
То что Лермонтов был хорошим поэтом- это у него не отнимешь. Но и не отнять и того,что он был говном-человеком. Великий человек и хороший-не всегда одно и то же.
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19k
Вишенка Крокодилова 57 минут назад
Душной ночью перед дуэлью
Долго Лермонтову не спалось,
Все следил он, как звезды тлели,
Как, срываясь, летели вкось…

Надоел ему шум курортный:
Шепот сплетен и пересуд.
Нет, поэту нельзя быть гордым:
Вмиг завистники загрызут!

Ни любви у них, ни доверья.
Да и в сущности, может быть,
На земле лишь одни деревья
Могут рядом, не ссорясь, жить.

А в сиятельной этой своре,
Средь насильников и калек,
Лишь один и был человек –
Им же выдуманный Печорин.
…….

Вот иду я по той тропинке.
Где когда-то бродил поэт.
Где он в яростном поединке
Грудь подставил под пистолет…

Став навек ему пьедесталом,
От ущелий до горных круч
Завернулся Машук усталый
В черный траур грозовых туч.

И осипшим ручным медведем,
Что хозяина потерял,
Над ущельями воет ветер,
Залетая на перевал.

Камни шепчутся возмущенно:
Как стерпели друзей сердца?
Как оставили неотмщенной
Благородную кровь певца?!

Почему же никто – от имени
Оскорбленных людских сердец! –
Не сумел возвратить Мартынову
Тот проклятый его свинец?!

Почему (бог с ним, с пистолетом!),
Не пугаясь опальным стать,
Гневных строчек «На смерть поэта»
Не посмел никто написать?!
Игорь Кобзев
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
В детстве рассказывали, что Мартынов появился на приеме с двумя кинжалами, типа это было новая мода. А Лермонтов подколол его фразой:
-Вы похожы на двух горцев вместе.
Что и послужило причиной дуели. Никогда не встречал подтверждение,
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7k
vitenok 2 часа назад
Поэты все говнистые. Это надо воспринимать как данность.
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