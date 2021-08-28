Незавидная судьба убийцы Лермонтова

Мартынов избрал себе карьеру гвардейского офицера, но служба на паркетах и плац-парадах Петербурга его не прельщала. Он рвался в бой, стремился к подвигам, поэтому добровольцем отправился на Кавказскую войну. К моменту ссоры с Лермонтовым он был уже майором в отставке.

Мартынов считал себя поэтом. Он часто описывал в стихах военные операции, в которых участвовал. Есть версия, что молодые люди поссорились на почве поэзии. Лермонтов постоянно высмеивал творчество Мартынова, находя его примитивным стихоплётством. Однако более вероятным мотивом ссоры послужило заступничество за честь дамы или же соперничество за свой имидж в её глазах.

Сестра Мартынова – любовь Лермонтова?

Когда в 1837 году Лермонтова в первый раз сослали на Кавказ, то Мартынов последовал за ним. Сёстры Мартынова, жившие в Пятигорске, радушно приняли Михаила Юрьевича. С одной из них – Натальей – у Лермонтова, похоже, закрутился роман не на шутку.

Когда Лермонтов возвращался из своей первой кавказской ссылки, Наталья Мартынова попросила его передать брату запечатанный пакет. Лермонтов не знал об его содержании, но побоялся, что оно может как-то скомпрометировать его. Он вскрыл его. В пакете находились дневник Натальи и триста рублей денег. Лермонтов прочёл дневник и уничтожил его. Николаю Мартынову он передал деньги, заявив, будто в дороге его ограбили и отняли пакет, а триста рублей он отдаёт Мартынову из своих собственных средств. Мартынов, разумеется, отказался их принять.