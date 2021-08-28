Питерский кот, ранее тянувший на административку, освобождён от ответственности

Напомним суть разбирательства, о котором мы уже рассказывали (ссылку на материал читатели найдут в конце статьи).

Жительница небольшого посёлка в Ленинградской области обвинила в терроризме соседского кота по кличке Пушок. По её убеждению, животное специально приходит на её участок после 11 вечера, когда по закону шуметь запрещено, и дразнит собак, которые громко лают и не дают спать. Ситуацию больше похожа на шутку, но мучимая бессонницей гражданка вполне осознанно написала реальное заявление на хозяина кота-злодея. И заявление приняли к рассмотрению.