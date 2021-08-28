Питерский кот, ранее тянувший на административку, освобождён от ответственности

В связи с отсутствием за недоказанностью состава преступления, административное преследование Пушка прекращено.
Напомним суть разбирательства, о котором мы уже рассказывали (ссылку на материал читатели найдут в конце статьи).
Жительница небольшого посёлка в Ленинградской области обвинила в терроризме соседского кота по кличке Пушок. По её убеждению, животное специально приходит на её участок после 11 вечера, когда по закону шуметь запрещено, и дразнит собак, которые громко лают и не дают спать. Ситуацию больше похожа на шутку, но мучимая бессонницей гражданка вполне осознанно написала реальное заявление на хозяина кота-злодея. И заявление приняли к рассмотрению.
Кота по кличке Пушок днём с огнём не сыщешь на участке размером почти девять соток, за которым ещё целое поле.
По словам хозяина, у его питомца большой надел для прогулок и охоты. Вот только в один из дней Пушку вздумалось навестить чужой участок, где он ещё и собак соседских разозлил. Владелицу это настолько разозлило, что та наябедничала на питомца в сельскую администрацию.
Автором жалобы оказалась местная жительница Наталья Моторина. Она проживает через дорогу от дома Пушка. На своём участке она держит большое хозяйство.
Её животина обитает за сеткой, поэтому, по мнению Натальи, соседский кот также должен находиться под присмотром.
"Кот – это кто? Домашнее животное. Домашние животные где содержатся? Дома", – утверждает Наталья Моторина.
Как только, заявление возмущённой соседки оказалось на столе чиновников, делу пришлось дать ход. Хозяину кота вручили повестку и припугнули штрафом.
"Если на каждого кота писать... Коты ходят, где хотят. Если так писать, работы прибавится", – считает хозяин Пушка Евгений Попов.
В администрации сообщают, что для них подобные жалобы вовсе не новость. В прошлом году разбирались с курицами, которые зашли на чужой участок. Они, как и кот Пушок, стали нарушителями закона Ленинградской области, который не допускает перемещения домашних животных за пределы места содержания без сопровождения владельца. Ответственность за нарушение закона составляет штраф от 2 до 3 тысяч рублей.
Источник:
"То, что кошка дразнит, установить не можем, это не наши полномочия, но то, что кошка находилась не на участке, специалистами проводилась проверка", – отмечает исполняющая обязанности главы администрации Бегуницского сельского поселения Наталья Михайлова.
Заявление Натальи чиновники рассмотрели и сняли все обвинения с Пушка. Жалобщица не смогла документально доказать наличие злого умысла в поведении кота. Теперь в администрации ломают голову над тем, как бы примирить двух соседей, ведь у них так много общего, например, любовь к животным. (женить их надо, прим.авт.)
Напомним, что ранее уже публиковался материал о заявлении, поданном на кошастого, сути обвинения в его адрес и возможных последствиях, инкриминируемых ему проделок.
А мы, как и обещали, следим дальше за развитием событий.
P.S.
Всё хорошо, что хорошо кончается.
Счастливой охоты
Маугли Пушок!
Источник:
- Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек
- Котяра чудом обманул смерть на проезжей части
- Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане
- Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука
- Китайская студентка взяла с собой на пары кота
Понравилось11