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Пообедал в кафешке в "Шереметьево"

Пообедал в кафешке в "Шереметьево" (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 18:42
Метки: Шереметьево   еда   пообедал   
981
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Помните вот этот диалог из фильма "Мимино": Кофе сколько стоит? - 11 копеек. - А чай? - 6 копеек. - Чай хочу!.. (даёт 10 копеек) Сдачи не надо!


Шиканул Мимино на десять копеек. Или хотел шикануть. Сейчас так не получится в буфете нынешнего аэропорта. Потому как цены в нем "мишленовские". Вот сами можете убедиться. Аэропорт Шереметьево:


Перекус.


Если бы в салате помидоры были, то пришлось бы кредит оформлять прямо в аэропорту.


А вот интересно - это во всех аэропортах так?! В других российских городах или в европейских, турецких и других аэропортах?! Сильно стоимость перекусить отличается от городских цен или это только в московских?! как объясняют - "ведь аренда такая дорогая"... А в других как?!


Копеечный салат, слегка подгоревшие пельмени, сметана, капучино и карамельный сироп - 3430 рублей. Это €40. За 40 евро в Испании в ресторане можно получить четыре бизнес-ланча: закуска, основное блюдо, десерт, напиток (вино, пиво, прохладительный напиток). Вот за кофе придется доплатить отдельно, да, это еще где-то чуть больше евро.


В Домодедово как-то решил взять пельменей. Ценник 300 рублей, гуманно - подумал я. (год примерно 2015). Продавщица спросила, буду ли я сметану. Буду.


Удивился, когда получил счет на 650 рублей. Оказалось, ложка сметаны в счете на 350 рублей! И это я ещё не попросил хлеб, по 400 рублей за кусочек, на последней странице меню.


Но в том же аэропорту во Франкфурте есть, например, Макдональдс с вполне стандартными макдональдсовскими ценами. А вот в Шереметьево, что-то мне подсказывает, фиг найдешь что-то подобное.

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Метки: Шереметьево   еда   пообедал   
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13k
Александр 2 часа назад
Шереметьево... Внуково... Франкфурт...
А на Казанском шаурма 180 , да пиво 60 ... На пол-дня сыт
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4k
Мухамедов Александр Ашурович Минуту назад
Цены во всех аэропортах мира завышены, не только в российских, ну а Макдональс, Вургер-Кинг, это немного другая история, они не могут повышать свои цены.
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1k
флоМастер 3 минуты назад
а еще в Домодедово есть БургерКинг садись да жри за нормальный ценник, лень ногами потопать по аэропорту и с ценниками ознакомится?
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4k
Белый 9 минут назад
Чужое за свое выдаешь? Смотри аукнется. Был здесь некий Сергей, любитель тырить с livejournal, пнули под сраку, а обосрался. Ссылочку на материал поправь https://amarok-man.livejournal.com/6225081.htmlhttps://amarok-man.livejournal.com/6225081.html. Иначе жалоба админам полетит.
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11k
Bill 19 минут назад
Автор первый раз в жизни посетил аэропорт. Ждем следующего репортажа о ценах на борту самолета.
ПС. 5 евро за бутылку воды 250 грамм меня тоже расстроили, но не настолько чтобы писать об этом.
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928
g789 38 минут назад
Раздули слона из мухи))
Если внимательно изучить меню, а так-же всё-таки разок отказать себе в кофе и салате - получается просто дорого, но не разорительно.
А можно сникерс собой взять (даже два!), да и день поголодать - никто ещё не умирал.

Сколько куда не летал, ни разу не было никакой необходимости в аэропортовом общепите. Зачем? В чём проблема 5-6 часов продержаться без еды? А если в самолёте кормят - и того меньше.
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20k
Виталий Касандров 44 минуты назад
Ну учитывая что чай при СССР в кафе стоил 1 коп. то 6 коп явно завышенная цена . Так что традиция давняя .
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1k
azuver Час назад
Да пусть подавятся.
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5k
hhwost Час назад
тю... на бензоколонках та же фигня.
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1k
Lovels Travel Час назад
Пока есть спрос, будут такие цены.
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5k
КремлеКот Час назад
Да уж сколько раз писали на эту тему и каждый раз знающие люди отвечали, что и в аэропортах есть места, где можно поесть по адекватной цене.
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89k
сапер Водичка Час назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Andrew_Nice Час назад
Ну во-первых, кто вас заставляет есть в аэропорту, какая в этом необходимость? Дома нельзя было перехватить или по дороге? Ни для кого не новость, что там такие цены.
Во-вторых, ну как бы мы же чек видим, и видим, что там все позиции по 2 штуки (2 человека обедало, по всей видимости).
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5k
Владимир 2 часа назад
Вы в Бургер кинг сходите в аэропорту. Цены в 2 а то 3 раза выше чем на улице.
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4k
Ыукп 2 часа назад
Прошу пардон у, но автор поста что, из дома соизволил выйти. Про цены - это притча во языцех.
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5k
Echo 2 часа назад
К сожалению мы еще не начились есть деньги, этим и пользуются
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7k
Mauritanien 2 часа назад
В шарике на втором этаже есть столовая с обычными ценами
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
макдоналдс в шарике есть цены стандартные
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50k
parallax 2 часа назад
Потому и не найдёшь Мак, иначе цены бы не были такими занебесными.
Узнать бы ещё, кто владелец этой золотодонной забегаловки.
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