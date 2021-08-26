Пообедал в кафешке в "Шереметьево"

Помните вот этот диалог из фильма "Мимино": Кофе сколько стоит? - 11 копеек. - А чай? - 6 копеек. - Чай хочу!.. (даёт 10 копеек) Сдачи не надо!
Шиканул Мимино на десять копеек. Или хотел шикануть. Сейчас так не получится в буфете нынешнего аэропорта. Потому как цены в нем "мишленовские". Вот сами можете убедиться. Аэропорт Шереметьево:
Перекус.
Если бы в салате помидоры были, то пришлось бы кредит оформлять прямо в аэропорту.
А вот интересно - это во всех аэропортах так?! В других российских городах или в европейских, турецких и других аэропортах?! Сильно стоимость перекусить отличается от городских цен или это только в московских?! как объясняют - "ведь аренда такая дорогая"... А в других как?!
Копеечный салат, слегка подгоревшие пельмени, сметана, капучино и карамельный сироп - 3430 рублей. Это €40. За 40 евро в Испании в ресторане можно получить четыре бизнес-ланча: закуска, основное блюдо, десерт, напиток (вино, пиво, прохладительный напиток). Вот за кофе придется доплатить отдельно, да, это еще где-то чуть больше евро.
В Домодедово как-то решил взять пельменей. Ценник 300 рублей, гуманно - подумал я. (год примерно 2015). Продавщица спросила, буду ли я сметану. Буду.
Удивился, когда получил счет на 650 рублей. Оказалось, ложка сметаны в счете на 350 рублей! И это я ещё не попросил хлеб, по 400 рублей за кусочек, на последней странице меню.
Но в том же аэропорту во Франкфурте есть, например, Макдональдс с вполне стандартными макдональдсовскими ценами. А вот в Шереметьево, что-то мне подсказывает, фиг найдешь что-то подобное.
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А на Казанском шаурма 180 , да пиво 60 ... На пол-дня сыт
ПС. 5 евро за бутылку воды 250 грамм меня тоже расстроили, но не настолько чтобы писать об этом.
Если внимательно изучить меню, а так-же всё-таки разок отказать себе в кофе и салате - получается просто дорого, но не разорительно.
А можно сникерс собой взять (даже два!), да и день поголодать - никто ещё не умирал.
Сколько куда не летал, ни разу не было никакой необходимости в аэропортовом общепите. Зачем? В чём проблема 5-6 часов продержаться без еды? А если в самолёте кормят - и того меньше.
Во-вторых, ну как бы мы же чек видим, и видим, что там все позиции по 2 штуки (2 человека обедало, по всей видимости).
Примерно в 2 раза выше чем в обычном маке
Узнать бы ещё, кто владелец этой золотодонной забегаловки.
https://www.list-org.com/company/6176352https://www.list-org.com/company/6176352