Пообедал в кафешке в "Шереметьево"

Перекус.

Если бы в салате помидоры были, то пришлось бы кредит оформлять прямо в аэропорту.

А вот интересно - это во всех аэропортах так?! В других российских городах или в европейских, турецких и других аэропортах?! Сильно стоимость перекусить отличается от городских цен или это только в московских?! как объясняют - "ведь аренда такая дорогая"... А в других как?!

Копеечный салат, слегка подгоревшие пельмени, сметана, капучино и карамельный сироп - 3430 рублей. Это €40. За 40 евро в Испании в ресторане можно получить четыре бизнес-ланча: закуска, основное блюдо, десерт, напиток (вино, пиво, прохладительный напиток). Вот за кофе придется доплатить отдельно, да, это еще где-то чуть больше евро.

В Домодедово как-то решил взять пельменей. Ценник 300 рублей, гуманно - подумал я. (год примерно 2015). Продавщица спросила, буду ли я сметану. Буду.



Удивился, когда получил счет на 650 рублей. Оказалось, ложка сметаны в счете на 350 рублей! И это я ещё не попросил хлеб, по 400 рублей за кусочек, на последней странице меню.