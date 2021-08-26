FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4028 постов • 961 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Насколько вы экономически грамотны? Тест по основам экономики

Насколько вы экономически грамотны? Тест по основам экономики

Автор:
26 августа 2021 11:38
Сообщество : Факты
Метки: Тесты   тест   тесты по экономике   экономика   экономическая теория   
2055
1
Данный тест с лёгкостью пройдут те, у кого была пятёрка по обществознанию в старшей школе или студенты, успешно окончившие первый курс экономического факультета.
Отметьте категорию товаров с эластичным спросом
Отметьте категорию товаров с эластичным спросом
Обувь
Товары первой необходимости
Продукты питания
Предметы роскоши

Источник:

Что есть сознательное ограничение работниками своей производительности труда, использование не в полную силу своих физических и умственных способностей при выполнении служебных обязанностей?
Что есть сознательное ограничение работниками своей производительности труда, использование не в полную силу своих физических и умственных способностей при выполнении служебных обязанностей?
Сецессия
Наномитинг
Рестрикционизм

Источник:

Укрупнение денежной единицы страны, это...
Укрупнение денежной единицы страны, это...
Девальвация
Деноминация

Источник:

Раздел экономической теории, изучающий функционирование экономики в целом...
Раздел экономической теории, изучающий функционирование экономики в целом...
Макроэкономика
Микроэкономика

Источник:

Снижение общего уровня цен на товары и услуги, это...
Снижение общего уровня цен на товары и услуги, это...
Дефляция
Бифляция
Инфляция

Источник:

Как называется снижение производителем количества, объёма или веса товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении отпускной цены?
Как называется снижение производителем количества, объёма или веса товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении отпускной цены?
Шринкфляция
Рефляция
Стагфляция

Источник:

Экономист О. Филлипс нашёл взаимосвязь между безработицей и инфляцией. Каким образом изменится прирост заработной платы с ростом безработицы?
Экономист О. Филлипс нашёл взаимосвязь между безработицей и инфляцией. Каким образом изменится прирост заработной платы с ростом безработицы?
Уменьшится
Не повлияет существенным образом
Увеличится

Источник:

НДС - это...
НДС - это...
Прямой налог
Косвенный налог

Источник:

Согласно рассуждениям А. Лаффера каким образом влияет чрезмерное повышение налоговых ставок на доходы корпораций?
Согласно рассуждениям А. Лаффера каким образом влияет чрезмерное повышение налоговых ставок на доходы корпораций?
Снижает стимулы к капиталозатратам, а также замедляет экономический рост
Стимулирует корпоррации на дополнительные капиталозатраты, а также увеличивает экономический рост

Источник:


Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Тесты   тест   тесты по экономике   экономика   экономическая теория   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
32
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Батончик с маком 2 часа назад
С первого раза 7 правильных, со второго 9.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
Past Полчаса назад
А почему НДС это косвенный налог? 20% на любой товар, что в этом косвенного? Не кидайтесь тапками экономического образования нет.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
DeniZZka Полчаса назад
Троечка.
Ну, приемлемо для программиста. =)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Юлия Фоксина 42 минуты назад
Объясните как деноминация (изменение номинала купюр) укрепляет валюту? Мне кажется деноминация ровным счетом не изменяет фактическую стоимость валюты, меняется лишь нарицательная стоимость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Юлия Фоксина 46 минут назад
8 из 9, а я то всегда полагала, что полный профан в экономике и продажах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Топпер Харли 55 минут назад
9 из 9. И нет, я технарь, но стоит включить логику)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105
contraas Топпер Харли 43 минуты назад
ФАНТАЗЕР ты...я аудитор, но в вике когда отвечал не копался (8 из 9)...составитель просто дятел ибо к экономике половина вопросов отношения не имеет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Korolev Час назад
Основного вопроса нет! Откуда берётся прибавочная стоимость? Другими словами, что является источником богатства?

Варианты ответов:

1. Труд.
2. Предпринимательские способности.
3. Аллах посылает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
au3 Час назад
Вопросы в большинстве элементарные, а где не знал - помог английский
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Korolev Час назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
* You All Час назад
НДС это хитрый грабёж населения и ничего более
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
202
Ольга 2 часа назад
9 из девяти. И да, у меня экономическое, а точнее финансовое, образование.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
202
Ольга 2 часа назад
9 из 9. И да, у меня экономическое (а точнее финансовое) образование.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Габит Калыков 2 часа назад
"Из 9 вопросов ответили верно на 8. Скорее всего у вас экономическое образование."
Отнюдь. ИТ. На многие вопросы отвечал по наитию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Cornho 2 часа назад
7 из 9.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что можно сделать в сети за 1 минуту Что можно сделать в сети за 1 минуту Доходы россиян опустились до уровня 2009 года и продолжают падать: новое исследование Доходы россиян опустились до уровня 2009 года и продолжают падать: новое исследование Ее Величество одобряет: Елизавета II наградила производителя секс-игрушек почетным знаком качества Ее Величество одобряет: Елизавета II наградила производителя секс-игрушек почетным знаком качества Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность "Теперь машина будет квартиру снимать?": жительница Сочи удивилась цене парковки "Теперь машина будет квартиру снимать?": жительница Сочи удивилась цене парковки Тест на астигматизм: врач-окулист поделилась простым способом, помогающим определить дефект зрения Тест на астигматизм: врач-окулист поделилась простым способом, помогающим определить дефект зрения
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1025030



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Знаменитости, которые пережили своих детей
0
48
Знаменитости, которые пережили своих детей
Почему Толкин не написал продолжение "Властелина колец"
2
77
Почему Толкин не написал продолжение "Властелина колец"
Набирающие популярность в сообществах
Pierce-Arrow 1934 года с заводской системой автозапуска: выглядит устало, но достойно
0
0
Pierce-Arrow 1934 года с заводской системой автозапуска: выглядит устало, но достойно
Уличные стили ньюйоркцев 1980-х годов, снятые Эми Арбус
0
3
Уличные стили ньюйоркцев 1980-х годов, снятые Эми Арбус
Девушка выложила видео со свисающим животом и вызвала волну гнева (4 фото)
Девушка выложила видео со свисающим животом и вызвала волну гнева (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
5
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#люди#автомир#Россия#дтп#подборка#СССР#позитив#мемы
#фото#история#автомобили#интересное#животные#приколы#искусство#авто аварии#авария дня#сарказм
#интересно#кино#прикол#картинки#аварии#фотографии#новости#комментарии#дети#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться