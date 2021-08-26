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Данный тест с лёгкостью пройдут те, у кого была пятёрка по обществознанию в старшей школе или студенты, успешно окончившие первый курс экономического факультета.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.
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Ну, приемлемо для программиста. =)
А технарь - товар штучный, дорогой и востребованный.
Варианты ответов:
1. Труд.
2. Предпринимательские способности.
3. Аллах посылает.
Удачи в карьере Вам.
Отнюдь. ИТ. На многие вопросы отвечал по наитию.