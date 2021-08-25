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Рабочий класс. Мужчины

Рабочий класс. Мужчины (20 фото)

Автор:
25 августа 2021 20:51
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
434
20
Шахтеры, водолазы, сталевары – люди, которые выбрали для себя настоящие мужские профессии.
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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7  комментариев
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2k
salim777 Час назад
Мне страшно. Срочно требую подборку "те, без кого мы бы все загнулись" - а там мажоры, блогеры, вебкамщики, тиктокеры, гендеры, геймеры и прочие представители современных "профессий". А то тут какие-то страшные мужики что-то руками делают. Ужас.
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15k
Serg2001 57 минут назад
«почему на луне нет водки» - шедевральная татуха!...))
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6k
workmen77 Час назад
Эти рабочие мужики думали, что плодами их труда будут пользоваться их дети и внуки, а оказалось что этим добром завладеет маленькая горстка ублюдков, которые в 21 веке будут владеть яхтами, самолетами и дворцами.
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439
boozed 2 часа назад
Класс эксплуатируемых буржуазией наемных рабочих, лишенных средств производства, единственным источником его существования является продажа своей рабочей силы собственникам средств производства - капиталистам. Бяда...
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1k
vitstd 3 часа назад
"Монтажник доменных печей, в просторечии - РЭКС : работник, эксплуатируемый как скотина ( кто работал - знает :))
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326
Вася 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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