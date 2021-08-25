Рабочий класс. Мужчины

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Шахтеры, водолазы, сталевары – люди, которые выбрали для себя настоящие мужские профессии.
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6.
«Комсомолец у штурвала». Молодой рабочий Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината. 1929 год. Автор: Аркадий Шайхет.
8.
Рабочие в доке Херсонского судостроительного объединения им. 60-летия Ленинского Комсомола. 1985 год. Автор: Всеволод Тарасевич.
16.
Короткий перекус и школьные новости. Строительство гостиницы «Россия». 1965 год. Автор: Юрий Абрамочкин.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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