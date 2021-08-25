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Профессор Лебединский. Никому не нужная звезда 90-х

Профессор Лебединский. Никому не нужная звезда 90-х (5 фото)

Автор:
25 августа 2021 18:01
Метки: Лебединский   лодочник   хит   
1870
5
Кто-то помнит песню о лодочнике, которого певец грозиться убить? Да бросьте. Должны вы её помнить. Как минимум один яркий хит был у человека, о котором сегодня пойдёт речь.
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Источник:

Метки: Лебединский   лодочник   хит   
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63k
Доктор Джонс 2 часа назад
Русофобия - дорогое удовольствие...
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13k
Михаил Гривин 15 минут назад
Автор, нет его на Украине. Сидит себе в СШП, жалуется, что его там плохо лечат, пытается писать песенки про Путина.
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7k
vitenok 45 минут назад
А вот ещё был хит - чао бамбина, чао бамбина, я тебя разлюбил, не нужна ты мне больше, Марина...
Вспомнилось, что то.
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34k
Гёз Уленшпигель 52 минуты назад
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6k
Matthew Hopkins 54 минуты назад
Уж сколько их свалилось в эту бездну! Одна погасшая звезда 90-х, другая, третья... всех их разве упомнишь?!
Впрочем, да и хер с ними
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50k
parallax Час назад
Тех кто утром ест мацу, узнаю я по лицу.
Где жопа в тепле, там и родина.
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8k
Андрей А Час назад
Всегда удивляли такие люди: ну подзабыли тебя, так напомни о себе чем-нибудь хорошим! Так нет, надо гов.ном кидаться
Ссылка www.youtube.com
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8k
Ден 2 часа назад
Вся росс эстрада для меня куски говна. Мое мнение.
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
В итоге уже через пару лет Лебединский всплыл на Украине.

Как показывает время, всё дерьмо всплывает именно там
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5k
★Lucifer★ 2 часа назад
С "ватниками" он явно лоханулся...
Но были у него и хорошие песни.
//fishki.net/upload/users/2021/08/25/1692186/8f3c721d7538675a06f0b55766087c1b.mp3//fishki.net/upload/users/2021/08/25/1692186/8f3c721d7538675a06f0b55766087c1b.mp3
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17k
Марина 2 часа назад
Странно, что он не давал в Америке интервью, где со слезами на глазах, рассказывал как его насиловал лично наитемнейший, а потом расстрелял.
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Пашинский уже затарахтел задницей про то,как денюшек нэма. Скоро и леблядь запоёт про это же.
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11k
Вася 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
★Lucifer★ 2 часа назад
Когда-то нравился.
Даже сейчас на компе песен 10-12 есть.
Но послушал "ватники".....
Не хватает унитаза из которого раздается этот голос.
Это ж какой сукой нужно быть!!!!
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11k
Вася 2 часа назад
он же с "русским размером" ещё пару проектов зафигачил. А я его первый раз услышал в 90х с "учат в школе" .. и уж точно не однодневка, "лодочник" самая херня, "гудбай омерика" намного прикольней.. ну и эта
Ссылка coub.com
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11k
Хью́берт 2 часа назад
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47k
noName 2 часа назад
Ну собственно типичная история для звёзд однодневок:сделать один хит, а когда все забудут, пытаться вылезти на скандале. Не он первый, не он последний
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
жиды такие жиды

з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
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56k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Осел на 404-й территории? Ну значит гандон. Это территория еще и свалка пользованных гандонов.
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