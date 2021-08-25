Профессор Лебединский. Никому не нужная звезда 90-х

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Кто-то помнит песню о лодочнике, которого певец грозиться убить? Да бросьте. Должны вы её помнить. Как минимум один яркий хит был у человека, о котором сегодня пойдёт речь.
В 90-е было много странных песен на нашей сцене и многие канули в небытие, но точно не эта. Слишком уж часто её где-то крутили. И она действительно выделялась из общей массы.
Автору и исполнителю удалось каким-то образом создать нечто убедительное для широких масс.
Нечто такое, что вызывало и улыбки и заставляло подпевать.
Конечно, это не танцевальный блокбастер и не такой хит, который будут вспомнить со слезой ностальгии на глазах, но всё же это хит.
Пусть и не уровня «Больно, мне больно» или «Угнала тебя», но без него ту эпоху представить сложно. И если составлять сборник из ста великих песен 90-х годов, то эту бы я без сомнений туда отнёс бы.
Ну а пел же её Алексей Лебединский. Больше известный как профессор Лебединский. Вот о нём и вспомним сегодня.
Родился Алексей в Ленинграде – колыбели нашего русского рока. Логично было бы предположить, что этот человек каким-то образом будет играть соответствующую музыку, но нет. Он предпочитал в детстве классику и окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Ему пророчили большое будущее на этом поприще, однако профессиональным пианистом Алексей не захотел становиться и после школы поступил в Ленинградский электротехнический институт.
О его молодом и нежном возрасте известно не так много. Вроде как Алексей вёл дискотеки.
Существует даже история о том, что Борис Гребенщиков рекомендовал молодому человеку записываться на студии у легендарного Андрея Тропилло. Но никаких записей подтверждающих этот факт никто и никогда не слышал.
В конце 80-х Лебединский отправился служить в ряды доблестной советской армии. И не исключено, что в итоге Алексей стал бы классическим советским инженером. Тем более образование, соответствующее у него имелось.
Но грянула перестройка, и Алексей всё же решил переключиться на музыку. Какое-то время он играл у Максима Леонидова, далее было кратковременное сотрудничество с Михаилом Боярским.
В начале 90-х молодой человек сумел устроиться на телевидение, но не ведущим какой-нибудь программы, а музыкальным редактором. Писал он музыку и к различным заставкам. В отличие от многих музыкантов того времени он не пытался играть в рокера, а просто старался заработать себе на жизнь. Желание логичное и здравое.
Автору и исполнителю удалось каким-то образом создать нечто убедительное для широких масс.
Нечто такое, что вызывало и улыбки и заставляло подпевать.
Конечно, это не танцевальный блокбастер и не такой хит, который будут вспомнить со слезой ностальгии на глазах, но всё же это хит.
Пусть и не уровня «Больно, мне больно» или «Угнала тебя», но без него ту эпоху представить сложно. И если составлять сборник из ста великих песен 90-х годов, то эту бы я без сомнений туда отнёс бы.
Ну а пел же её Алексей Лебединский. Больше известный как профессор Лебединский. Вот о нём и вспомним сегодня.
Родился Алексей в Ленинграде – колыбели нашего русского рока. Логично было бы предположить, что этот человек каким-то образом будет играть соответствующую музыку, но нет. Он предпочитал в детстве классику и окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Ему пророчили большое будущее на этом поприще, однако профессиональным пианистом Алексей не захотел становиться и после школы поступил в Ленинградский электротехнический институт.
О его молодом и нежном возрасте известно не так много. Вроде как Алексей вёл дискотеки.
Существует даже история о том, что Борис Гребенщиков рекомендовал молодому человеку записываться на студии у легендарного Андрея Тропилло. Но никаких записей подтверждающих этот факт никто и никогда не слышал.
В конце 80-х Лебединский отправился служить в ряды доблестной советской армии. И не исключено, что в итоге Алексей стал бы классическим советским инженером. Тем более образование, соответствующее у него имелось.
Но грянула перестройка, и Алексей всё же решил переключиться на музыку. Какое-то время он играл у Максима Леонидова, далее было кратковременное сотрудничество с Михаилом Боярским.
В начале 90-х молодой человек сумел устроиться на телевидение, но не ведущим какой-нибудь программы, а музыкальным редактором. Писал он музыку и к различным заставкам. В отличие от многих музыкантов того времени он не пытался играть в рокера, а просто старался заработать себе на жизнь. Желание логичное и здравое.
Изменилась же его жизнь, когда Алексей больше в шутку, чем всерьез записал несколько песен на домашней студии. Среди них как раз и был тот самый знаменитый хит о лодочнике. Удивительно, но песня полюбилась народу и буквально за пару лет из человека, который не очень-то и стремился на большую сцену, он превратился в звезду.
Всю второю половину 90-х годов Лебединский, так или иначе, мелькал по телевизору. Достаточно вспомнить клипы с участием Романа Трахтенберга. Звучал он и на радио. И само собой Алексей не был обделён гастролями. Но любая пародия рано или поздно надоедает слушателям.
И уже к середине нулевых годов о профессоре публика стала благополучно забывать. Тем более шоу бизнес никогда не стоит на месте и народу вечно требуется что-то новое. Что-то новое само собой появлялось, но места профессору Лебединскому там уже не нашлось.
Самое интересное, что Алексей, в общем-то, никуда и не исчезал из шоу бизнеса, просто он несколько сменил род деятельности. Да, он вёл какие-то передачи, снова писал музыкальные заставки к радиопередачам, но самое занятное, что он стал ещё и фотографом. Специализировался он естественно на съёмках звёзд.
Он снимал The Tiger Lillies и Леонида Агутина. Фотографировал Стинга и Андрея Макаревича. Сотрудничал с Ильёй Лагутенко и Брайаном Адамсом. Вершиной же его успеха как фотографа можно считать тот факт, что именно его снимок был отобран для обложки альбома Крис Де Бурга.
Всю второю половину 90-х годов Лебединский, так или иначе, мелькал по телевизору. Достаточно вспомнить клипы с участием Романа Трахтенберга. Звучал он и на радио. И само собой Алексей не был обделён гастролями. Но любая пародия рано или поздно надоедает слушателям.
И уже к середине нулевых годов о профессоре публика стала благополучно забывать. Тем более шоу бизнес никогда не стоит на месте и народу вечно требуется что-то новое. Что-то новое само собой появлялось, но места профессору Лебединскому там уже не нашлось.
Самое интересное, что Алексей, в общем-то, никуда и не исчезал из шоу бизнеса, просто он несколько сменил род деятельности. Да, он вёл какие-то передачи, снова писал музыкальные заставки к радиопередачам, но самое занятное, что он стал ещё и фотографом. Специализировался он естественно на съёмках звёзд.
Он снимал The Tiger Lillies и Леонида Агутина. Фотографировал Стинга и Андрея Макаревича. Сотрудничал с Ильёй Лагутенко и Брайаном Адамсом. Вершиной же его успеха как фотографа можно считать тот факт, что именно его снимок был отобран для обложки альбома Крис Де Бурга.
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Однако, по всей видимости фотография не приносила желанной известности. Всё-таки в 90-х певец привык к вниманию к своей персоне и, начиная с 2014 года, Лебединский попытался снова вернуться в информационное пространство. На фоне событий на Украине многие наши звёзды повели себя любопытно и показали свою суть. Показал её и Лебединский.
Так в мае 2014 года он решил типа эмигрировать в Америку по политическим мотивам. Естественно там он прожил недолго. В Америке хватает своих фотографов. Есть там и свои люди умеющие писать музыкальные заставки, как на радио, так и на телевидении. О карьере певца в англоязычной стране говорить не приходится и вовсе.
Так в мае 2014 года он решил типа эмигрировать в Америку по политическим мотивам. Естественно там он прожил недолго. В Америке хватает своих фотографов. Есть там и свои люди умеющие писать музыкальные заставки, как на радио, так и на телевидении. О карьере певца в англоязычной стране говорить не приходится и вовсе.
В итоге уже через пару лет Лебединский всплыл на Украине. Он выпустил песню «Ватники», которая без сомнения имела кратковременный успех в Киеве, но кому она нужна-то за пределами Украины? Сама же Украина, как известно не является серьёзным рынком для музыки. Но Лебединский умудрился создать себе парадоксальную ситуацию. Вместо того что бы как-то работать у себя на родине он от неё сам отрёкся, а за её пределами как показали прошедшие годы он не очень-то кому-то и нужен.
И вот сидит, наверное, сейчас в Киеве и грустит от не востребованности. Тем более историй о музыкантах, которые решили не ездить в Россию хватает. В
интервью-то можно вызвать резонанс и привлечь внимание к своей персоне, только сыт этим не будешь. Поэтому прежде чем что-то делать, необходимо хорошо подумать.
Иначе есть шанс остаться за обочиной шоу бизнеса. И стать точно такой же никому не нужной звездой.
интервью-то можно вызвать резонанс и привлечь внимание к своей персоне, только сыт этим не будешь. Поэтому прежде чем что-то делать, необходимо хорошо подумать.
Иначе есть шанс остаться за обочиной шоу бизнеса. И стать точно такой же никому не нужной звездой.
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Метки: Лебединский лодочник хит
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Вспомнилось, что то.
Впрочем, да и хер с ними
Где жопа в тепле, там и родина.
Как показывает время, всё дерьмо всплывает именно там
Но были у него и хорошие песни.
//fishki.net/upload/users/2021/08/25/1692186/8f3c721d7538675a06f0b55766087c1b.mp3//fishki.net/upload/users/2021/08/25/1692186/8f3c721d7538675a06f0b55766087c1b.mp3
Даже сейчас на компе песен 10-12 есть.
Но послушал "ватники".....
Не хватает унитаза из которого раздается этот голос.
Это ж какой сукой нужно быть!!!!
Или для кого-то неприятно упоминание о рождении внучки?
Что у вас головах?
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
Ошибся, конечно, но так тоже вполне допустимо