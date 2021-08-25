Профессор Лебединский. Никому не нужная звезда 90-х

В 90-е было много странных песен на нашей сцене и многие канули в небытие, но точно не эта. Слишком уж часто её где-то крутили. И она действительно выделялась из общей массы.

Автору и исполнителю удалось каким-то образом создать нечто убедительное для широких масс.

Нечто такое, что вызывало и улыбки и заставляло подпевать.

Конечно, это не танцевальный блокбастер и не такой хит, который будут вспомнить со слезой ностальгии на глазах, но всё же это хит.

Пусть и не уровня «Больно, мне больно» или «Угнала тебя», но без него ту эпоху представить сложно. И если составлять сборник из ста великих песен 90-х годов, то эту бы я без сомнений туда отнёс бы.

Ну а пел же её Алексей Лебединский. Больше известный как профессор Лебединский. Вот о нём и вспомним сегодня.



Родился Алексей в Ленинграде – колыбели нашего русского рока. Логично было бы предположить, что этот человек каким-то образом будет играть соответствующую музыку, но нет. Он предпочитал в детстве классику и окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Ему пророчили большое будущее на этом поприще, однако профессиональным пианистом Алексей не захотел становиться и после школы поступил в Ленинградский электротехнический институт.



О его молодом и нежном возрасте известно не так много. Вроде как Алексей вёл дискотеки.

Существует даже история о том, что Борис Гребенщиков рекомендовал молодому человеку записываться на студии у легендарного Андрея Тропилло. Но никаких записей подтверждающих этот факт никто и никогда не слышал.

В конце 80-х Лебединский отправился служить в ряды доблестной советской армии. И не исключено, что в итоге Алексей стал бы классическим советским инженером. Тем более образование, соответствующее у него имелось.

Но грянула перестройка, и Алексей всё же решил переключиться на музыку. Какое-то время он играл у Максима Леонидова, далее было кратковременное сотрудничество с Михаилом Боярским.



В начале 90-х молодой человек сумел устроиться на телевидение, но не ведущим какой-нибудь программы, а музыкальным редактором. Писал он музыку и к различным заставкам. В отличие от многих музыкантов того времени он не пытался играть в рокера, а просто старался заработать себе на жизнь. Желание логичное и здравое.