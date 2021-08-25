Зачем Турция строит копию Босфора и превращает Стамбул в остров?

Турецкий мегапроект

Начало строительства канала было положено 26 июня 2021 года. Предполагается, новый пролив соединит Черное море с Мраморным, протянется на 50 км в длину, будет глубиной 25 метров и шириной 150.

Официально, его задача в том, чтобы разгрузить морской трафик через Босфор и снизить количество происходящих там аварий. Правительство Турции готово потратить на это дело 13 млрд долларов. При этом финансирование будет исключительно из внутренних источников, без привлечения иностранных инвестиций.

Фактически, западная часть Стамбула с населением в 10 миллионов человек превратится в остров. Попасть туда можно будет только через несколько мостов и паромами.