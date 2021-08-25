Зачем Турция строит копию Босфора и превращает Стамбул в остров?

Стамбульский канал – один из самых спорных инженерных проектов современности.
Турецкий мегапроект
Начало строительства канала было положено 26 июня 2021 года. Предполагается, новый пролив соединит Черное море с Мраморным, протянется на 50 км в длину, будет глубиной 25 метров и шириной 150.
Официально, его задача в том, чтобы разгрузить морской трафик через Босфор и снизить количество происходящих там аварий. Правительство Турции готово потратить на это дело 13 млрд долларов. При этом финансирование будет исключительно из внутренних источников, без привлечения иностранных инвестиций.
Фактически, западная часть Стамбула с населением в 10 миллионов человек превратится в остров. Попасть туда можно будет только через несколько мостов и паромами.
В чём же тут подвох?
Всё дело в невыгодной для турков конвенции Монтрё от 1936 года, которая сделала Босфор достоянием всего человечества.
Для сравнения, чтобы пройти по египетскому Суэцкому каналу, торговые суда должны заплатить в местную казну в среднем по 10 долларов за тонну. Чтобы срезать путь и выйти в Красное море, корабль с грузом в 100 тысяч тонн, обязан выложить Египту 1 миллион долларов.
Суэцкий канал приносит Египту 5 миллиардов долларов в год – это второй по значимости источник пополнения бюджета страны.
В то же время Турция за пролив Босфор не получает вообще ничего. Проход торговым судам по нему бесплатный. И это при том, что морской трафик у Босфора в 2-3 раза больше, чем у Суэцкого канала (40 тысяч кораблей против 15-20 тысяч)!
Корабли в Босфоре
Конвенция Монтрё, навязавшая Турции столь невыгодную сделку, была принята под давлением великих держав. Главным аргументом стало то, что Босфор – это природный объект, а потому пытаться на нём заработать несправедливо. Сегодня же правительство Эрдогана намерено вырыть второй пролив, чтобы хотя бы его сделать платным.
Зачем торговым кораблям плыть по платному Стамбульскому каналу, если есть бесплатный Босфор?
Чтобы сэкономить время. Босфорский пролив действительно перегружен. Чтобы пройти по нему, корабли вынуждены подолгу ждать своей очереди, тратя из-за простоя время и деньги. К тому же природный пролив довольно сложен для навигации ввиду рельефа и особенности течений.
Чтобы избежать неприятностей, иностранные корабли нанимают турецкого лоцмана, который помогает осуществить трудный проход. К слову, этот «лоцманский сбор», то есть предоставление проводников – один из способов Турции хоть как-то урвать с иностранцев деньги.
Новый Стамбульский канал будет намного удобным для прохода и, скорее всего, не таким дорогим, чтобы от него отказывались. Крупным торговым кампаниям будет выгоднее и безопаснее пользоваться именно им.
Почему жители Стамбула против инженерного проекта?
Искусственный канал – детище турецкого президента Реджепа Эрдогана, который возводит его вопреки критике собственного населения. 80% стамбульцев выступают против строительства пролива и их аргументы вполне обоснованы.
Стамбульский канал изменит солёность Мраморного моря и приведет к вымиранию некоторых видов рыб. Солёным станет пресное озеро Дурусу – важный источник питьевой воды столицы. Кроме того, канал приведет к засолению и заболачиванию сельскохозяйственных и лесных угодий, а также усилит наводнения.
Вблизи Стамбула нет других крупных пресных озёр и рек, питьевую воду придётся завозить из других регионов
Почему новый пролив вызывает критику у России?
Конвенция Монтрё запрещает Турции пропускать через свои проливы военный флот нечерноморских держав определенного тоннажа. Войти в Чёрное море могут лишь небольшие боевые корабли суммарным тоннажем до 45 тысяч тонн и сроком не более 21 дня.
Напротив, флот черноморских держав может проходить через проливы без ограничений. Стамбульский канал упразднит это правило. Турция сможет регулировать трафик по своему настроению, а учитывая, что эта страна входит в НАТО, то ничего хорошего России ждать не приходится.
Турецкий мегапроект не только превратит Стамбул в остров, но и станет одним из крупнейших рукотворных сооружений в истории. Однако он принесёт много неприятных последствий как для окружающих стран, так и для сами́х жителей Турции.
Источник:
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Так что ограничение на корабли НАТО будет по прежнему действовать.
Другое дело, сможет ли Турция построить этот канал. На это нужны колоссалные мани, а Турция сейчас очень близка к дефолту. Так что или Пердоган сдохнет, не достроив канал, или Турция дефолтанется, не закончив канал.
Кстати, во времена ВОВ, Турция была нейтральна, и правительство Турции смогло удержаться от присоединения к странам Оси. К антигитлеровской коалиции турки присоединились в феврале 45-го.
И если бы Турция присоединилась к фашистам, то СССР смог бы военным путем вернуть земли на северо-востоке Турции, переданные РСФСР Турции в 1921 году. Но поскольку турки удержались от войны с нами, военным путем разрешить претензии не удалось, а территориальные претензии от СССР были сняты со смертью Сталина.
А так Армения и Грузия сегодня могли бы быть чуть побольше в размерах, а в Дарданелах могла быть российская военно-морская база.
Турки все это помнят, и обострять ситуацию они не будут.
Автор, ты эту самую конвенцию то читал, хотя бы для интереса?
Ст.18. п.2. Какова бы ни была цель их пребывания в Черном море, военные корабли неприбрежных Держав не могут оставаться там более двадцати одного дня.
Где тут про Босфор?
Это глупости. Конвенция Монтрё не регулирует конкретно Босфор. Она регулирует ситуацию в Черном море. Хоть десять каналов можно прорыть, ситуация по конвенции не изменится. Ну, и самое главное - что державам, тем более Турции, мешает действовать по своему усмотрению вопреки международному праву без всяких многомиллиардных затрат? Да ничто! При чем здесь вообще Монтрё? Пример Северного Кипра для понимания ситуации - этого разве недостаточно? Чихать Турция при желании на все хотела, тем более на конвенцию Монтрё. И тем более, чтобы ещё на это тратить такие колоссальные деньги. По факту: новый канал к конвенции - вообще никаким боком.