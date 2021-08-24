25.

General Motors участвует в выставке Mobil Oil на Всемирной выставке в Сиэтле

в 1962 году. Компания представила свой симулятор вождения Mobil Economy Run, который позволил посетителям соревноваться в том, кто сможет управлять автомобилем с максимальной топливной экономичностью. За один раз играли десятки водителей, сидя за рулем, решая дорожные ситуации, которые отображались на видеоэкране перед каждым сиденьем.