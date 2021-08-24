557
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
×
5.
Шойгу и моджахеды, 1980–е гг, Афганистан
«Этот снимок сделан в Кабуле. На нем рядом со мной моджахеды. Мы еще не ушли, а они уже пришли», — объяснил глава Минобороны
9.
Разрушенные корпуса подводной лодки С-37 (слева) и подводной лодки С-36 типа С IX-бис серии на стапеле в г. Николаеве. Август 1941 года. Украинская ССР.
Город Николаев был захвачен немецкими войсками 16 августа 1941 года. 8 августа лодки были взорваны на стапеле во время эвакуации и отходя частей РККА. С-36 была готова на 42%, а С-37 на 22%. Во время оккупации немцы разобрали лодки на металл.
10.
Давид Числаги, итальянский изобретатель, испытывает свой одноколесный мотоцикл. Франция. 1933 год
14.
Носовая часть супертанкера Amoco Cadiz после того, как он развалился, сбросив 220 000 тонн нефти на французское побережье, март 1978 года
Это была самая страшная экологическая катастрофа 70-х годов
15.
Женщина заменяет восточногерманские номерные знаки на новые западногерманские. 7 сентября 1990 г., Лейпциг, Германия
21.
«21 апреля 1945 г. Войска Первого Белорусского фронта вошли в Берлин! Да здравствует наша великая Советская Родина! Да здравствует наш мудрый товарищ Сталин!», Берлин, Германия, 1945 г.
22.
Что же делать советскому человеку при встрече с мишкой? Конечно же обниматься. На ледоколе "Арктика", 1975 год. Фотограф: Роман Денисов
23.
Обнаженная парижанка одевается после купания в фонтане Сен-Мишель 15 августа 1991 г. когда температура достигла 30℃
24.
Утилизация старых автомобилей. Чикаго. Июль 1942. фотограф: Энн Розенер для Управления военной информации
25.
Соревнование на симуляторах, 1962
General Motors участвует в выставке Mobil Oil на Всемирной выставке в Сиэтле
в 1962 году. Компания представила свой симулятор вождения Mobil Economy Run, который позволил посетителям соревноваться в том, кто сможет управлять автомобилем с максимальной топливной экономичностью. За один раз играли десятки водителей, сидя за рулем, решая дорожные ситуации, которые отображались на видеоэкране перед каждым сиденьем.
в 1962 году. Компания представила свой симулятор вождения Mobil Economy Run, который позволил посетителям соревноваться в том, кто сможет управлять автомобилем с максимальной топливной экономичностью. За один раз играли десятки водителей, сидя за рулем, решая дорожные ситуации, которые отображались на видеоэкране перед каждым сиденьем.
31.
Выжившие с атакованного японцами сторожевого корабля австралийских ВМС «Армидейл»
Они соорудили плот, их заметили с воздуха, но забрать их в тот день не было возможности из-за шторма. Больше их никто не видел.
34.
Александр Гомельский и баскетболист, заслуженный мастер спорта Арвидас Сабонис с золотой медалью XXIV Олимпийских игр в Сеуле. 1988 год Автор фото: Дмитрий Донской / РИА Новости
35.
Барбершоп на колесах, как сказали бы сегодня. Советская мобильная парикмахерская образца 60-х годов
37.
Вячеслав Петрович Веденин (род. 1941) - советский лыжник, заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион 1972, двукратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр 1968 года, 13-кратный чемпион СССР
Источник:
Еще крутые истории!
- 16 интересных, хотя и бесполезных фактов
- Отчим Владислава Галкина вычеркнул из жизни вдову сына
- 20+ случаев, когда людям платили немалые деньги за самую простую работу
- Интересные факты о тюрьмах и заключенных со всего мира
49
Понравилось49
Новости партнёров