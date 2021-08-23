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Астрономы с помощью аппарата «Спектр-РГ» увидели уничтожение звезд Черными дырами

Астрономы с помощью аппарата «Спектр-РГ» увидели уничтожение звезд Черными дырами (2 фото)

Автор:
23 августа 2021 21:13
Метки: астрономы   исследование   черная дыра   
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Астрономы увидели, как черные дыры уничтожают звезды в космическом пространстве. Редкую катастрофу удалось запечатлеть российско-германскому аппарату «Спектр-РГ», а результаты исследования эксперты представили в издании MNRAS.

Взрывы сверхновых звезд, вспышки ядер галактик и столкновения нейтронных звезд длятся недолго сами по себе. Новый и крайне редкий вид космических катаклизмов, а именно поглощение звезд, предсказали еще в 1970-х годах, а с тех пор было зафиксировано всего несколько таких катастроф. В новом проекте ученые исследуют «спящие» черные дыры разных масс, включая сверхмассивные. Орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» обнаружила 13 моментов поглощения звезд, что в отдельной галактике происходит раз в десятки или сотни тысячелетий. Данные вспышки были отобраны учеными среди многих других, а в своем решении авторы исследования ориентировались на характерные свойства излучения. Последующие наблюдения подтвердили, что речь идет о разрушении звезд черными дырами. Все данные события имели место в радиусе 7 млрд световых лет от Земли, где находится большое число галактик. Согласно подсчетам специалистов, если за полгода произошло только 13 поглощений звезд, то в каждой галактике это событие происходит примерно раз в сто тысяч лет.


Данный аппарат изготовлен российскими учеными, а несет на себе один из двух рентгеновских телескопов, принадлежащих стране. Второй, под названием eROSITA, создавался в Германии. Оба телескопа могут похвастаться значительной чувствительностью и разрешением. Ученые заинтересованы в источниках рентгеновских лучей, которыми становятся скопления галактик и нейтронные звезды, а также разного рода вспышки и взрывы, включая события приливного разрушения или как их еще называют TDE.


В центре каждой галактики существует черная дыра с массой в миллионы или миллиарды солнц. Иногда они светятся из-за столкновения потоков вещества вокруг черной дыры, которую закручивает гравитация. Однако чаще всего они почти незаметны, поскольку являются угнездившимися, а запасы доступного для «поедания» вещества рано или поздно заканчиваются. В то же время они остаются опасными для звезд, которые неосторожно подошли к черной дыре слишком близко и попали под ее влияние. Катастрофа под названием TDE возникает, когда под действием силы тяготения одна часть звезды притягивается к черной дыре сильнее, из-за чего светило растягивается до тех пор, пока не разорвется на части. Эту вспышку можно заметить в оптические, УФ, а также рентгеновские телескопы, иногда свечение остается заметным несколько месяцев.

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Метки: астрономы   исследование   черная дыра   
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Александр 6 часов назад
Чёрные дыры, если они на самом деле то, что нам говорят ученые доказывают только бесполезность полную нашего существования. Ведь судя их физике рано или поздно все в галактике будет засосано дырами… и мы тоже…
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8k
costa 52 минуты назад
Интересно также то, что черные дыры значительно эффективнее в переработке массы в энергию, до 40% массы падающего вещества переходит в энергию излучения по e=mc^2 в результате трения газа. К примеру дефект массы в термоядерном синтезе менее полупроцента.
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5k
Борис Карабанов 6 часов назад
Ты ж подумай, яки гадины!
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