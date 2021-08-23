Астрономы с помощью аппарата «Спектр-РГ» увидели уничтожение звезд Черными дырами

Взрывы сверхновых звезд, вспышки ядер галактик и столкновения нейтронных звезд длятся недолго сами по себе. Новый и крайне редкий вид космических катаклизмов, а именно поглощение звезд, предсказали еще в 1970-х годах, а с тех пор было зафиксировано всего несколько таких катастроф. В новом проекте ученые исследуют «спящие» черные дыры разных масс, включая сверхмассивные. Орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» обнаружила 13 моментов поглощения звезд, что в отдельной галактике происходит раз в десятки или сотни тысячелетий. Данные вспышки были отобраны учеными среди многих других, а в своем решении авторы исследования ориентировались на характерные свойства излучения. Последующие наблюдения подтвердили, что речь идет о разрушении звезд черными дырами. Все данные события имели место в радиусе 7 млрд световых лет от Земли, где находится большое число галактик. Согласно подсчетам специалистов, если за полгода произошло только 13 поглощений звезд, то в каждой галактике это событие происходит примерно раз в сто тысяч лет.





Данный аппарат изготовлен российскими учеными, а несет на себе один из двух рентгеновских телескопов, принадлежащих стране. Второй, под названием eROSITA, создавался в Германии. Оба телескопа могут похвастаться значительной чувствительностью и разрешением. Ученые заинтересованы в источниках рентгеновских лучей, которыми становятся скопления галактик и нейтронные звезды, а также разного рода вспышки и взрывы, включая события приливного разрушения или как их еще называют TDE.



